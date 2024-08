Los iPhone 14 sorprendieron al mundo hace un par de años con esa sofisticada muesca que oculta sutilmente su cámara selfie y los sensores frontales. Hablamos por supuesto de la Isla Dinámica o Dynamic Island, que no es más que un notch con animaciones que permiten dar una utilidad a ese espacio negro de la pantalla. Estéticamente, se ve muy bien y resulta útil para ver las notificaciones o el control de reproducción multimedia de un vistazo.

Ahora bien, aunque «Isla Dinámica» ya es una marca registrada de Apple, no quiere decir que no puedas tener esta función en otros dispositivos. En el pasado ya te explicamos cómo tener la Dynamic Island del iPhone 14 en Android y ahora te mostraremos cómo instalarla en tu PC con Windows 10 u 11. No te tomará más de 5 minutos, así que pruébala en tu portátil u ordenador con el siguiente tutorial.

XWidget, el programa que te permite añadir la Isla Dinámica a tu PC

Lo único que necesitas para tener la Isla Dinámica de los iPhone en Windows 10 o Windows 11 es instalar el programa XWidget. Su versión gratuita la puedes descargar desde su web oficial y en Steam puedes encontrar su versión de pago (no es necesaria para los efectos de este tutorial).

Descargar gratis | XWidget

Ten en cuenta que, al momento de descargar e instalar XWidget, el antivirus de Windows te impedirá hacerlo porque cree que es un malware. Esto es un falso positivo, ya que el programa es 100% seguro (de lo contrario programa no estaría en Steam). Por tanto, para poder descargarlo e instalarlo, debes hacer esto antes:

Abre la app Configuración de Windows.

de Windows. Presiona en Privacidad y seguridad .

. Selecciona Seguridad de Windows > Protección contra virus y amenazas .

. En el apartado «Configuración de antivirus y protección contra amenazas», pulsa en Administrar la configuración .

. Haz clic en el interruptor de Protección en tiempo real para desactivar esta opción.

Luego, de hacer esto, ya podrás descargar e instalar XWidget sin limitaciones. Una vez descargado e instalado (solo tienes que hacer doble clic en el archivo EXE y seguir los pasos de instalación), haz lo siguiente para añadir la Isla Dinámica a tu PC:

Abre el programa XWidget e inmediatamente después aparecerán tres widgets en tu escritorio junto a la página de la Galería de XWidgets .

. En la página de Galería, busca y selecciona el widget llamado « Desktop Dynamic Island » creado por el desarrollador Jimking.

» creado por el desarrollador Jimking. Pulsa el botón Download Free para instalar este widget en tu PC.

para instalar este widget en tu PC. En cuanto finalice la descarga, la Isla Dinámica en forma de píldora negra aparecerá en tu escritorio. Estará junto a los tres widgets de inicio, así que haz clic derecho sobre cada uno de ellos y presiona en Cerrar para quitarlos.

¡Listo! Ya tienes la Dynamic Island en tu PC. Puedes arrastrarla y ponerla donde quieras, aunque si prefieres que sea como la de los iPhone, deberías ubicarla en la parte superior central de la pantalla.

¿Qué puede hacer la Isla Dinámica en Windows?

Por defecto, el widget de Isla Dinámica de XWidget no hará nada. Tienes que hacer clic con el botón derecho del ratón en la isla para abrir el menú y asignar una función. Hay muchísimas disponibles, pero que te dejamos las más interesantes para que tengas una idea de cómo aprovechar este widget:

Fecha, hora y calendario

Condiciones meteorológicas

Memoria en uso

Estado y porcentaje de la batería

Reproductor de música y contenido multimedia

Botones para reiniciar o apagar tu PC

Repetimos, hay muchas más, pero dejamos que explores todas las opciones tú mismo. ¡Diviértete experimentando con este interesante widget!