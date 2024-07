Los móviles Samsung son excepcionales en muchos ámbitos, salvo en autonomía. Desde hace años sabemos que la batería es el talón de Aquiles de los Samsung Galaxy, pues suele ser el componente que más decepciona a los usuarios de estos teléfonos. En comparación con la de fabricantes, la batería de los móviles de la marca surcoreana tiende a agotarse muy pronto y las razones son diversas.

Yo lo he experimentado en carne propia usando el Galaxy S22, por lo que me he dado a la tarea de investigar y analizar por qué la batería de mi Samsung dura poco y qué se puede hacer para solucionarlo. A continuación, te dejo lo que descubrí por si te sirve de ayuda.

¿Por qué la batería de tu Samsung se agota muy rápido?

Como comentaba antes, no hay una sola causa por la que la batería de tu Samsung se agote rápida. Es un problema multifactorial y que, por lo tanto, se debe solucionar por partes. Enseguida te explico todas las razones de la baja autonomía de mi Samsung Galaxy que encontré y que hice para remediarlo.

La alta tasa de refresco de la pantalla

Samsung ya ha implementado altas tasas de refresco en prácticamente todo su catálogo de smartphones. Cuando hablamos de «altas tasas» nos referimos a cualquiera que supere la estándar de 60 Hz. Hoy en día, tanto la gama media como la gama alta de Samsung utilizan pantallas de 120 Hz, mientras que en la gama baja ya vemos teléfonos con 90 Hz.

Si bien las pantallas más avanzadas de Samsung pueden alternar la tasa de refresco en determinadas situaciones para disminuir el consumo, en uso activo pueden consumir hasta el doble de energía que una pantalla estándar de 60 Hz. Así pues, si no te importa sacrificar la fluidez de tu pantalla, puedes desactivar la alta tasa de refresco de tu Samsung para ganar autonomía siguiendo estos pasos:

Abre los Ajustes de tu Samsung.

de tu Samsung. Entra en Pantalla .

. Pulsa en Estándar y luego en Aplicar.

Para compensar la pérdida en fluidez, puedes usar estas opciones de desarrollador para hacer más rápido tu móvil sin afectar la batería.

Brillo demasiado alto

El brillo siempre ha sido una de las causas de la baja duración de batería de cualquier dispositivo con pantalla, pero en esta era moderna de los smartphones la influencia del brillo en la autonomía ha crecido exponencialmente. En solo tres años, el brillo máximo de los Samsung Galaxy de gama alta se ha casi duplicado y la eficiencia de los procesadores no ha mejorado al mismo ritmo.

Como consecuencia, tenemos móviles que se ven cada vez mejores, sobre todo en exteriores, pero que la batería les dura menos que antes. La solución, por suerte, es bastante sencilla: intenta no subir el brillo de tu teléfono al máximo, solo hazlo cuando realmente lo necesites. Normalmente, el 50% de brillo es más que suficiente para el uso cotidiano.

El procesador no está correctamente optimizado

Se sabe que algunos modelos de procesadores tienen un mal rendimiento energético y, lastimosamente, esto afecta a los móviles de Samsung que los llevan. El caso más conocido es el del Snapdragon 8 Gen 1 que tuvo problemas de calentamiento y que a día de hoy sigue siendo la razón principal de la baja duración de batería de la serie S22.

Móviles más recientes como el S24 y el S23 FE también adolecen este problema por culpa de distintos procesadores. Como no puedes cambiar de procesador, mi recomendación es que ajustes la velocidad de procesamiento del chip para disminuir su consumo de esta manera:

Ve a la app Ajustes de tu Samsung.

de tu Samsung. Dirígete a Cuidado batería y dispositivo .

. Selecciona Batería .

. Presiona la opción Más ajustes de batería .

. Pulsa en Velocidad de procesamiento .

. Toca en Optimizada.

Batería de poca capacidad

Aunque es cierto que a partir de la serie S24 Samsung empezó a entregarnos baterías de una capacidad decente, no podemos negar que varios de los móviles que lanzaron antes tienen una batería muy pequeña para lo que requieren. Tenemos el caso del S22 que cuenta con una pila de apenas 3700 mAh y, que en mi experiencia, dura mucho menos de 1 día de uso normal (que es lo mínimo que debemos exigirle a un smartphone actualmente). Lo mismo sucede con los plegables de Samsung que suelen llevar baterías pequeñas para mantener un peso bajo del dispositivo.

Por suerte, no hay muchos móviles Samsung con este problema de capacidad (sobre todo si te mantienes en las series A1, A3 y A5), pero si el tuyo tiene menos de 4000 mAh, te recomiendo comprarte una powerbank para paliar la baja autonomía de tu teléfono. ¿La mejor? La oficial de Samsung de 20000 mAh que puedes conseguir en Amazon con este botón:

La batería está mal calibrada

Si tienes un Samsung con varios años de uso encima, puede que su archivo «batterystats» no esté funcionando como debe ser. Este archivo se encarga de indicar al sistema operativo el porcentaje de carga de la batería y, si no funciona correctamente, puede darte lecturas falsas. Por ejemplo, puede mostrar que la batería está al 100% cuando en realidad está mucho más baja. De esta forma, se provoca que el teléfono se desconecte del cargador antes de tiempo y la sensación de que la batería se agota muy rápido.

Borrar el archivo «batterystats» puede ayudar a restablecer la configuración y resolver este problema. Sin embargo, es importante saber cómo hacerlo correctamente. Aquí te dejo un tutorial donde se explica de forma detallada cómo se calibra la batería de un Samsung Galaxy.