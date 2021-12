Parece que la historia de Qualcomm y los problemas de calentamiento de sus procesadores nunca terminará. Ya habían presentado este fallo con los Snapdragon 820 y Snapdragon 810. Incluso recientemente su competidor MediaTek los acusó de tener procesadores que se calientan demasiado.

Ahora con el reciente lanzamiento oficial del Snapdragon 8 Gen 1, su chipset más potente para móviles, estos inconvenientes han resurgido. En potencia este procesador no ha defraudado: ha traído una mejora de rendimiento del 20 % con respecto a su predecesor (el Snapdragon 888). Sin embargo, todo apunta a que lo nuevo de Qualcomm tiene problemas de calentamiento otra vez.

El Moto Edge X30 se ha convertido en el primer móvil en montar lo nuevo de Qualcomm. Y horas después de su lanzamiento comenzaron a reportarse los primeros fallos del Snapdragon 8 Gen 1. Y no es otro que el famoso filtrador Ice universe el que nos trae la primicia de que esté chipset se está calentando demasiado.

On moto phones, the extreme test of Snapdragon 8 Gen1 is very hot. Please be mentally prepared, 2022 may be “HOOOT”year for Android phones.

— Ice universe (@UniverseIce) December 9, 2021