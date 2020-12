Aunque es cierto que MediaTek comienza a ser un serio rival, a la hora de apostar por un procesador de gama alta, Qualcomm sigue siendo el rey indiscutible. Sus chips son los encargados de dar vida a los teléfonos más potentes del mercado. Y ahora la firma americana acaba de presentar el Snapdragon 888.

Un SoC que llega para convertirse en el procesador insignia de 2021 y que ha sido presentado en la Cumbre Tecnológica Snapdragon de la compañía. Y ojo, que sus prestaciones apuntan maneras.

Para empezar, es el primer procesador de Qualcomm fabricado en EUV FinFET de 5 nanómetros, mientras que el Snapdragon 865 estaba fabricado en proceso de 7 nanómetros.

Al poder incorporar un mayor número de transistores por el menor tamaño de los mismos, se garantiza una eficiencia energética superior a su predecesor. Y ojo, que tenemos más detalles donde vemos que este Snapdragon 888 da un nuevo salto de calidad.

El SD ​​888 es el primer SoC que cuenta con el super núcleo conocido como Cortex-X1, además de tener también un núcleo Cortex A78. Esta combinación garantiza una potencia que supera en un 16% la del Snapdragon 865.

Por lo demás, el Snapdragon 888 cuenta con el mismo diseño multinúcleo que su predecesor, como verás más adelante:

Otra de las mejoras que vemos respecto al Snapdragon 865, la vemos en la GPU, ya que el Snapdragon 888 se actualiza a la Adreno 660, un 20% más potente que la que monta su predecesor. Y ojo, que puede que llegue con una versión especial Snapdragon Elite Gaming para aumentar todavía más su rendimiento (admitirá pantallas de 144Hz), aunque de momento Qualcomm no ha confirmado este dato.

Como era de esperar en un procesador para móviles de gama alta, el Snapdragon 888 contará con un módem X60 5G que incluye conectividad 5G. Como curiosidad, decir que este modem también está fabricado en proceso de 5 nanómetros.

No nos podemos olvidar del apartado fotográfico, ya que el chipset Snapdragon 888 de Qualcomm soportará cámaras con una resolución de hasta 200 megapíxeles. Por último, decir que su nuevo chip Hexagon de sexta generación mejorará de forma notable el rendimiento de la IA en comparación con el que montaba el Snapdragon 865.

Respecto a los benchmarks de este Snapdragon 888, de momento no tenemos información oficial. Los rumores apuntan a que Samsung está siendo la encargada de fabricar estos nuevos procesadores, por lo que mantiene toda la información en secreto.

Pero, un usuario de Weibo, que supuestamente tiene un prototipo con este SoC de Qualcomm, publicó unos benchmarks donde, como podrás comprobar en la tabla superior, este nuevo procesador de Qualcomm alcanzaría los 880.000 puntos de AnTuTu.

Respecto a los primeros teléfonos en incorporar este nuevo procesador, por un lado tenemos al Samsung Galaxy S21, que evidentemente será uno de los elegidos. Más, si se tiene en cuenta que la firma coreana ha puesto a trabajar sus fábricas para producir este procesador en masa.

We are thrilled to announce that our #Mi11 will be one of the first devices to run on the #Snapdragon888 mobile platform! #InnovationForEveryone https://t.co/MG6VLZfQap

— Xiaomi (@Xiaomi) December 1, 2020