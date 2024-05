Por el camino que van, de aquí a un par de años en Alemania solamente se venderá un par de marcas de móviles. Por un tema de patentes, compañías como Vivo, Realme, OPPO y OnePlus han dejado de vender sus smartphones en tierras germánicas, aunque el último par ya resolvió su litigio con Nokia.

Ahora, dos compañías adicionales se suman a la lista. Alemania prohibió los móviles de Motorola y Lenovo, que de un momento a otro dejaron de venderse. ¿España hará lo mismo? ¿Fue Nokia nuevamente poniéndole el pie a la competencia?

Esta vez no ha sido Nokia, Motorola y Lenovo infringieron patentes de otra compañía

Como si nunca hubiesen estado disponibles en el país, todos los móviles y tablets de Lenovo y Motorola desaparecieron del mercado alemán. ¿Qué fue lo que pasó? Un conflicto de patentes, aunque esta vez no fue Nokia la que interpuso la demanda.

La compañía que demandó a Lenovo y Motorola fue InterDigital, una empresa estadounidense que asegura que varias de sus patentes 4G y 5G fueron violadas. Concretamente, el conflicto sería con las patentes del módulo WWAN (Wireless Wide Area Network), que utilizan distintos dispositivos para acceder a Internet desde una red móvil.

Esta es una tecnología de uso muy común, pero está protegida por una patente como muchas otras innovaciones del sector. Así, cualquiera que desee utilizarla deberá llegar a un acuerdo con la compañía poseedora de la patente, de lo contrario estaría infringiéndola y tras eso llegan las demandas.

En el caso de Lenovo, que es dueña de Motorola, la justicia alemana determinó que son culpables de infringir la patente. ¿El motivo? No realizaron el pago solicitado por InterDigital para conceder el permiso de uso. ¿El detalle? Lenovo asegura que InterDigital pide demasiado dinero por la utilización de su patente y considera que no es una cifra justa.

InterDigital dice que ellos se apegan a los principios FRAND (‘Justos, razonables y no discriminatorios’, en inglés), pero hay un problema con esto: las regulaciones europeas no definen qué puede considerarse FRAND y qué no. Así, la decisión final termina recayendo en lo que parezca a los jueces.

Habiendo antecedentes tan recientes con Nokia y las subsidiarias de BBK Electronics, era esperable que la justicia alemana determinase la culpabilidad de Lenovo. Alemania ha sido elegida por las compañías como el país perfecto para este tipo de demandas, pues los germanos son muy duros con los principios FRAND.

Lenovo apuntó que apelará la decisión del juzgado de Munich, pues considera que los términos son abusivos. Sin embargo, y mientras se esclarece todo, Lenovo no podrá vender en territorio alemán móviles o tablets Lenovo o Motorola. Aparte, los portátiles de Lenovo solo se venderán hasta agotar existencia.

¿Veremos algo similar en España? ¿Lenovo tendrá que irse?

Ahora bien, responderemos la pregunta que seguro te estás haciendo desde que abriste este artículo. La verdad es que dudamos mucho que Lenovo y Motorola dejen de vender sus dispositivos en territorio español. El motivo tiene que ver con que la decisión fue tomada por la justicia alemana, no por un juzgado de la Unión Europea o algo parecido. Así, es algo que no tiene por qué afectar a los españoles.

Aparte, tenemos el antecedente de OnePlus y OPPO, que no dejaron de vender sus dispositivos en España pese a la prohibición en Alemania. Mientras no exista una demanda a nivel del Espacio Económico Europeo o directamente en España, no hay de qué preocuparse.

De hecho, la propia Lenovo ya confirmó que el mercado español no se verá afectado. Además, el representante para España aprovechó la oportunidad para recalcar su descontento con la medida alemana, al afirmar que InterDigital “viola sus propias obligaciones legales de conceder licencias en condiciones FRAND”, en vez de hacer de sus innovaciones algo “tanto accesible, como asequible”.