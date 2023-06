En agosto del año pasado, Nokia emitió una demanda para prohibir a OPPO y OnePlus en Alemania por violación de patentes. El Tribunal Regional 1 de Múnich le dio la razón a la compañía de origen finlandés consiguiendo que estas dos marcas chinas dejaran de vender sus productos en territorio germano. Pero Nokia no se ha quedado ahí y ha hecho que ahora Vivo también se retire del mercado alemán ante la amenaza de una demanda por la misma razón.

Curiosamente Vivo, al igual que OPPO y OnePlus, es una empresa subsidiaria del grupo BBK Electronics. Otras marcas que pertenecen a este conglomerado son Realme e iQOO. Esta última no opera en Alemania, pero Realme sí, por lo que es probable que en las próximas semanas corra el mismo destino que sus hermanas.

La demanda por violación de patentes de Nokia se ha cargado a 3 marcas chinas en Alemania

Vivo ha hecho oficial en su sitio web para Alemania que dejan de vender sus productos en el país a través de un escueto comunicado que reza lo siguiente:

Desafortunadamente, los productos Vivo no están disponibles actualmente en Alemania.

En consecuencia, no hay información sobre productos disponibles en nuestro sitio web en alemán.

Si utiliza un producto Vivo, puede seguir confiando en nuestro servicio de atención al cliente.

También recibirá futuras actualizaciones de software.

En resumen, la marca china ha anunciado que no seguirán vendiendo sus móviles, auriculares y otros productos en Alemania, aunque les seguirán brindando soporte a los usuarios de este país.

Ahora bien, si bien Vivo no comunicó las razones de su despedida, está claro que el cierre de sus negocios en Alemania está relacionado con un litigio de patentes con Nokia sobre la tecnología WLAN de sus teléfonos inteligentes. Los tribunales alemanes han fallado a favor de Nokia, por lo que Vivo ha tenido que retirar sus productos del país. ¡Lo mismo que ocurrió con OnePlus y OPPO!

No sabemos si esta despedida es temporal o permanente, pero lo cierto es que OPPO y OnePlus ya casi cumplen un año retirados del mercado alemán y no hay noticias sobre su vuelta. Veremos cómo las empresas del grupo BBK logran sortear este problema de patentes y esperemos que no corran el mismo destino en el resto de Europa por el bien del mercado.