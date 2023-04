El fabricante chino Vivo está planeando una fusión con su marca secundaria iQOO. La publicación china 36 Krypton informó que Vivo decidió fusionar su marca secundaria iQOO dentro de la empresa para reducir costes y aumentar la eficiencia en un futuro cercano. Sin embargo, aún no está claro si la compañía mantendrá una unidad de negocios separada.

iQOO es una submarca de Vivo y los dos han estado compartiendo recursos de investigación y desarrollo, cadena de suministro y adquisición de medios. Sin embargo, su planificación, estrategia de medios y comercio electrónico son independientes de Vivo. Pero una fusión entre ambas ayudará a la empresa a mejorar su posición competitiva en el mercado.

La marca iQOO dejará de ser independiente: se integrará a Vivo

Desde que IQOO se separó de Vivo en 2019, esta ha operado de manera independiente de su empresa matriz, y ambas empresas han tenido enfoques muy distintos de planificación, operaciones, estrategia, promoción y marketing. Sin embargo, ambas empresas compartían I+D de nuevos productos y servicios.

Aunque iQOO se desempeñó bastante bien con teléfonos inteligentes, como la serie Neo y sus series U y Z, tuvo problemas con marcas competidoras como Redmi y Honor por «ser una marca en línea dentro del canal del sistema Vivo», según el informe. La diferencia entre los precios en línea y fuera de línea durante las promociones de comercio electrónico obstaculizó aún más sus ventas.

El lento mercado de consumo de teléfonos inteligentes desde la pandemia tampoco ha ayudado a cambiar la suerte de iQOO. En el saturado mercado actual, la mejor oportunidad de supervivencia de Vivo es reducir los costes y, quizás, una fusión sea la única salida.

¿Qué se espera con esta fusión?

A medida que se afianzaba la crisis económica mundial, algunas marcas, como Oppo y OnePlus, comenzaron a consolidar recursos para reducir costos. Vivo podría hacer lo mismo, con la supuesta reintegración de la marca iQOO a su negocio principal. En cuanto al personal, no está claro si se despedirán a algunos empleados de iQOO como parte de la reestructuración o si todo el equipo seguirá trabajando para Vivo.

Un ex empleado de Vivo le dijo a 36 Krypton que los ejecutivos de alto nivel habían discutido la fusión de equipos como marcas y estrategias de medios. Es posible que iQOO ya no tenga tiendas y mostradores independientes. Sin embargo, el informe también agregó que la alta gerencia estaba luchando con la integración de iQOO dentro de Vivo y, por lo tanto, el futuro de iQOO o su rol dentro de la empresa no se ha determinado a partir de ahora.

Según los últimos datos de CINNO Research, en enero Vivo experimentó importantes descensos interanuales del 23,5 %. Vivo (incluido iQOO) actualmente ocupa el quinto lugar en el mercado nacional de teléfonos inteligentes. Por lo que se cree que la integración de Vivo con iQOO, son medidas convenientes en un mercado extremadamente saturado.

La integración de la marca iQOO a Vivo como medida de reducción de costes, ¿sugiere una tendencia hacia el fin de las submarcas en China? Y tú… ¿Qué opinas?