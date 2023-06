En los últimos meses, las marcas fabricantes de móviles de BBK Electronics se las han visto negras en Alemania. Nokia inició una demanda por violación de algunas de sus patentes en su contra y la justicia germana ha fallado a su favor.

¿El resultado? Las marcas de la casa matriz china fueron cayendo una a una, pues han visto restringidas sus operaciones en el país europeo. Primero fueron OPPO y OnePlus, hace apenas unos días le tocó a Vivo y ahora le toca a la última que quedó en pie. Realme también dejará de vender móviles en Alemania, haciendo que el mercado germano se quede con una opción menos por culpa de Nokia.

La demanda de patentes de Nokia cobró su última víctima: Realme queda fuera del mercado alemán

En una declaración en exclusiva para NextPit, Realme confirmó una noticia que estaba cantada desde hacía semanas: abandonarán el mercado alemán. Honestamente, no es algo que pueda sorprender y que era cuestión de tiempo para que sucediese.

Realme era la última marca de BBK Electronics que quedaba en pie en el país y se retira por la misma razón que sus hermanas, aunque no lo digan abiertamente: la demanda de patentes introducida por Nokia en la que señala al grupo de infringir sus patentes de conectividad WLAN.

Según la oficina responsable de Realme para Europa, la retirada no será total. Por una parte, Realme seguirá ofreciendo soporte a los dispositivos vendidos en Alemania. Por la otra, aunque ya no se venderán nuevos móviles y tablets en el país, no significa que Realme descarte totalmente al país en el futuro.

Mientras se alcanza algún acuerdo con las licencias y Nokia, Realme redireccionará el presupuesto de Alemania a otros mercados europeos. Una vez resuelto el conflicto, BBK Electronics volverá con todas sus marcas al país, pues es un mercado que no interesa dejar por fuera.

¿Qué es lo que pasará en el futuro inmediato? Es un hecho que los nuevos Realme 11 no verán la luz en territorio alemán, tampoco los Realme GT3 y Realme GT Neo 5.

No obstante, esta salida de Alemania y redireccionamiento de fondos hacia otros mercados puede ser una buena oportunidad. Realme y otras marcas de BBK Electronics podrían aprovechar los recursos para intentar ganar terreno en otros mercados de Europa como España, Rumania, Polonia e Italia. En estos países el grupo chino tiene presencia (especialmente en España), pero ahora podrían impulsar más las ventas con el dinerillo extra que les sobra.