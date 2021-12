El rumoreado Snapdragon 898 acaba de hacerse oficial, pero con otro nombre. Qualcomm ha cambiado por completo su nomenclatura típica con el nuevo Snapdragon 8 Gen 1 (sucesor del Snapdragon 888+) que será el procesador que usen los smartphones más potentes de 2022. Este cambio de nombre viene acompañado por varias mejoras notables, como el salto a la nueva arquitectura ARMv9.

No tendremos que esperar mucho para verlo en acción, ya que los primeros teléfonos disponibles en el mercado con este nuevo chip saldrán a la venta antes de que acabe este mismo año. ¡Y ya sabemos cuáles serán! Vamos a ver todas las especificaciones del Snapdragon 8 Gen 1, así como los móviles que lo llevarán.

Características del Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

La nomenclatura que estrena este Snapdragon 8 Gen 1 realmente llega para facilitar la identificación de los distintos procesadores de Qualcomm. En este caso, «8» hace referencia a la gama alta y «Gen 1» quiere decir que es la primera generación de esta nueva era de chips de Qualcomm. Aquí te dejamos la ficha técnica del SD 8 Gen 1.

Características Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 CPU 8 núcleos: 1x Kryo (basado en ARM Cortex X2). Núcleo principal a 2,995 GHz, 1 MB L2 cache.

3x Kryo (basados en ARM Cortex A710). Núcleos de rendimiento a 2,5 GHz.

4x Kryo (basados en ARM Cortex A510). Núcleos de eficiencia a 1,79 GHz. Proceso de fabricación 4 nm. GPU Nueva Adreno con soporte para Vulkan 1.1, OpenGL ES 3.2, HDR Gaming (profundidad de color de 10 bits, gamut de color Rec. 2020), Snapdragon Elite Gaming, motor de movimiento Adreno Frame, renderizado volumétrico, etc. Inteligencia Artificial Hexagon DSP con Vector eXtensions, Tensor Accelerator y Scalar Accelerator. Motor de IA de 7ª generación y 3ª generación de Qualcomm Sensing Hub. Con modo Leitz Look de Leica. Memoria 16 GB de RAM LPDDR5 a 3200 MHz. Pantalla Soporta calidades de 4K a 60 Hz o QHD+ a 144 Hz. Y pantallas externas 4K a 60 Hz. Cámara ISP: Qualcomm Spectra ISP Tripe de 18 bits . Soporta las siguientes configuraciones: Única: 200 MP o 108 MP con ZSL a 30 FPS.

con ZSL a 30 FPS. Dual: 64 + 36 MP con ZSL a 30 FPS.

con ZSL a 30 FPS. Triple: 36 MP + 36 MP + 36 MP con ZSL a 30 FPS. Admite grabaciones en 8K con HDR a 30 FPS o a 120 FPS en 4K. Conectividad Módem Snapdragon X65 5G SA/NSA/TDD/FDD (velocidad de descarga máxima de 10 Gbps).

Qualcomm FastConnect 6900 con WiFi 6E (velocidad de descarga de hasta 3,6 Gbps).

Bluetooth 5.2.

NFC.

GPS, Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC y SBAS. Tecnología de carga rápida Qualcomm Quick Charge 5.

¿Qué mejoras ofrece el Snapdragon 8 Gen 1 en CPU y GPU?

El Snapdragon 8 Gen 1 es el primer SoC de Qualcomm fabricado con un proceso de 4 nm, el cual ofrece un mejor rendimiento general y un menor consumo de energía que los chips fabricados con 5 o más nanómetros. Eso sí, su CPU mantiene el diseño de 3 clusters con 8 núcleos en total.

La gran diferencia está en que sus núcleos ahora se basan en la nueva arquitectura ARMv9. De ahí a que el núcleo principal de este SoC sea un Cortex X2 que funciona a 3,0 GHz. Además, utiliza tres núcleos de rendimiento basados en el Cortex A710, que funcionan a 2,5 GHz, y cuatro núcleos de eficiencia basados en el A510 que funcionan a 1,8 GHz.

En general, la nueva CPU es un 20 % más rápida que la del Snapdragon 888, y tiene un consumo de energía reducido hasta en un 30 %. Por otro lado, la nueva GPU Adreno del Snapdragon 8 Gen 1 promete un aumento en rendimiento gráfico del 30 % y un ahorro de energía de hasta el 25 % gracias a su nueva arquitectura.

Lo más interesante de su gráfica integrada es el motor Adreno Frame que permite renderizar un juego al doble de velocidad de fotogramas con la misma cantidad de energía. O, si así lo prefieres, puede mantener los mismos FPS y reducir el consumo de energía a la mitad. Otra novedad en este aspecto es el renderizado volumétrico con el que los juegos conseguirán mostrar efectos de iluminación espectaculares en un móvil.

¿Qué tal es el soporte de pantallas y cámaras del Snapdragon 8 Gen 1?

En el soporte de paneles no encontramos novedades. Sigue admitiendo pantallas de 60 Hz con una resolución máxima 4K o de 144 Hz en calidad QHD+. Lo interesante en este apartado es el modo «Always On Camera» que mantiene encendida la cámara frontal para detectar si estás mirando la pantalla y así encenderla o apagarla. También se puede usar para detectar intrusos y evitar que espíen tu móvil cuando no lo tienes tú.

Con respecto al soporte de cámaras, el Snapdragon 8 Gen 1 es compatible con sensores de hasta 108 MP, pero puede tomar fotos a 200 MP con trucos de software. Al usar múltiples sensores a la vez, solo admite configuraciones de 64 MP + 36 MP o de 36 MP + 36 MP + 36 MP. ¡Ah! Y soporta grabaciones en 8K con HDR a 30 FPS.

Todo esto es posible gracias al nuevo ISP Spectra Tripe que usa este procesador, el cual es capaz de procesar hasta 3,2 gigapíxeles por segundo. ¡Una barbaridad! Dicho sea de paso, es compatible con imágenes RAW de 18 bits.

¿Cómo es la conectividad del Snapdragon 8 Gen 1?

Con un módem Snapdragon X65 integrado, el Snapdragon 8 Gen 1 soporta redes 5G tanto en sub-6 como en mmWave y puede ofrecer velocidades máximas teóricas de 10 Gbps (de descarga). Por primera vez, también admite la agregación de portadoras para el enlace ascendente.

Igualmente, cuenta con Bluetooth 5.2 y WiFi 6 o 6E. La novedad aquí es la incorporación del Bluetooth LE Audio que permite transmitir audio en calidad CD sin pérdidas por Bluetooth de bajo consumo de forma inalámbrica. Asimismo, hay que resaltar su función llamada «Broadcast Audio» que hace posible que tu móvil transmita uno o varios flujos de audio a un número ilimitado de receptores.

Por si fuera poco, también admite la grabación en estéreo y los canales de voz. Y aunque no tiene que ver con conectividad, vale la pena destacar que Qualcomm ha introducido en este chip el motor Trust Management Engine que aumenta notablemente su seguridad para no tener vulnerabilidades que permitan espiar los móviles como pasó con los chips de MediaTek.

¿Qué móviles serán los primeros en llevar el Snapdragon 8 Gen 1?

Ya hay varios móviles confirmados (o casi) que usarán el Snapdragon 8 Gen 1 y que llegarán muy pronto. Son los siguientes:

Motorola Edge X30 : lanzamiento oficial para el 9 de diciembre de 2021.

: lanzamiento oficial para el 9 de diciembre de 2021. Xiaomi 12 : lanzamiento rumoreado para el 12 de diciembre de 2021.

: lanzamiento rumoreado para el 12 de diciembre de 2021. OPPO Find X4 Pro : lanzamiento pautado para el primer cuarto de 2022.

: lanzamiento pautado para el primer cuarto de 2022. Realme GT 2 Pro : lanzamiento rumoreado para el primer cuarto de 2022.

: lanzamiento rumoreado para el primer cuarto de 2022. Nuevo ZTE Axon: lanzamiento esperado para 2022.

OnePlus, Honor, Nubia (RedMagic), Sharp, Sony, Vivo y iQOO son otros de los fabricantes que confirmaron que lanzarán un smartphone de gama alta con este procesador. Además, Qualcomm ha mencionado a Redmi y Black Shark como unas de las marcas que también usarán el SD 8 Gen 1. Los únicos fabricantes importantes que no han dicho que lo utilizarán han sido Huawei y Samsung, pero no hay que descartar nada.