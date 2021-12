En la carrera por ser el primer fabricante que lance un smartphone con el procesador Snapdragon 8 Gen 1 (el más potente del momento), Motorola ha ganado. Y lo ha conseguido con el Moto Edge X30 que ya alcanzó la puntuación más alta en la historia de AnTuTu, por lo que oficialmente es el smartphone más potente de la actualidad. ¡Poca broma con lo nuevo de Qualcomm!

Sin embargo, este buque insignia de Motorola para 2022 no es tan completo como esperábamos. Sí, tiene muchísima potencia y una pantalla espectacular, pero su diseño no es nada arriesgado y sus cámaras (a falta de pruebas que digan lo contrario) no parecen ser revolucionarias.

Eso sí, su precio es muy competitivo (al menos en China). Vamos a repasar las especificaciones de este nuevo Moto Edge X30 para que tú mismo lo evalúes.

Todas las características del Moto Edge X30

Como puedes ver en las imágenes, el diseño del Moto Edge X30 es bastante sobrio y cero innovador. No obstante, hay que destacar que Motorola también presentó una variante de este móvil llamada Special Edition que trae la cámara frontal oculta bajo la pantalla como única diferencia. Y eso es lo más destacado en cuanto a diseño. Sus especificaciones técnicas, por otra parte, no están nada mal. Échales un ojo.

Lee también: ¡Los Honor Magic 3, 3 Pro y 3 Pro+ ya están aquí y son fascinantes! Características Moto Edge X30 Dimensiones y peso 163,56 mm x 75,95 mm x 8,49 mm. 194 gramos. Pantalla 6,8″ Full HD+ (2400 x 1080) con una tasa de refresco de 144 Hz, panel P-OLED, ratio 20:9, relación cuerpo-pantalla del 88,5 %, HDR10+, hasta 700 nits de brillo y profundidad de color de 10 bits. Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con gráfica Adreno. RAM 8 o 12 GB LPDDR5. Almacenamiento 128 o 256 GB en formato UFS 3.1 Cámara trasera Triple de 50 MP con f/1.88 + ultra gran angular de 50 MP con f/2.22 + sensor de profundidad de 2 MP. Cámara frontal 60 MP con f/2.2. Graba en 4K. Conectividad y extras USB C, WiFi 6E, 5G NSA / SA, GPS + GLONASS, BeiDou, Galileo, Bluetooth, NFC, GPS, lector de huellas lateral, sonido Dolby Atmos y Ready for 3.0. Batería 5000 mAh con carga rápida de 68 W. Sistema operativo MYUI 3.0 con Android 12.

Tiene una pantalla brutal a 144 Hz y potencia de otro planeta

El Moto Edge X30 monta un panel OLED de 6,8 pulgadas con resolución Full HD+ y una tasa de refresco de 144 Hz, lo cual hace que la pantalla sea vea muy fluida. Pero también es bastante colorida y brillante, ya que tiene una profundidad de color de 10 bits y un brillo máximo de 700 nits. Además, es compatible con el contenido HDR10+.

En su variante normal, cuenta con una perforación en el centro superior para alojar a la cámara selfie de 60 MP que puede grabar hasta en 4K. Debemos admitir que pocas veces hemos visto una cámara frontal de tanta calidad, así que bien por Motorola.

Pero lo más interesante del Moto Edge X30 es su procesador Snapdragon 8 Gen 1, que es el primero que Qualcomm fabrica con un proceso de 4 nm. ¿Y qué ventajas tiene esto? Según Motorola, las siguientes:

20 % más de rapidez de la CPU.

30 % más de rendimiento gráfico.

400 % de mejora en tareas de Inteligencia Artificial.

Todo esto es en comparación con el Snapdragon 888+. La marca también compartió la puntuación que el Moto Edge X30 obtuvo en AnTuTu. Fue de 1061361 puntos, que ya es la más alta registrada en la plataforma hasta ahora. Esto no es solo posible gracias al procesador, sino también al uso de los formatos de memoria más rápidos del momento: LPDDR5 y UFS 3.1.

Cámara de 50 MP de primer nivel y carga rapidísima de 68 W

En el apartado fotográfico, el Moto Edge X30 pone a tu disposición una cámara triple de 50 MP (angular) + 50 MP (ultra gran angular) + 2 MP (lector de profundidad). No es nada destacada si la comparamos con las de los buques insignia actuales de las grandes marcas, sobre todo porque el sensor de profundidad de 2 MP no aporta mucho y no tiene teleobjetivo.

El sensor principal de esta cámara puede grabar hasta en 8K. Además, en fotografía, usa la técnica de combinar 4 píxeles en 1 para conseguir fotos mejor iluminadas y con más detalles. Pero esto es algo que se lleva haciendo desde que surgieron los sensores de 48 MP hace ya varios años, así que no sorprende.

Más sorpresiva es su batería de 5000 mAh, no por el tamaño, sino porque se puede cargar de 0 a 50 % en solo 13 minutos. Y es que el móvil soporta una carga rápida por cable de 68 W. ¡Nada mal!

Tampoco decepciona en cuanto a sistema operativo. Incluye Android 12 con la capa MYUI 3.0 como todos esperábamos, aunque no te emociones mucho porque la política de actualización de Motorola suele ser pésima. Volviendo al tema central, el Moto Edge X30 también tiene lo último en conectividad: WiFi 6E, 5G NSA / SA y NFC. Hasta viene con soporte para Ready For que es la respuesta de Motorola a Samsung DeX para llevar el contenido del móvil a un PC o TV con una interfaz adaptada.

Precio del Moto Edge X30 y disponibilidad

De momento, el Moto Edge X30 solo ha sido presentado en China donde se pondrá a la venta el próximo 15 de diciembre a los siguientes precios:

Moto Edge X30 : 8 GB + 128 GB: 3199 yuanes o 444 euros al cambio. 8 GB + 256 GB: 3399 yuanes o 472 euros al cambio. 12 GB + 256 GB: 3599 yuanes o 499 euros al cambio.

: Moto Edge X30 Special Edition: 3999 yuanes o 555 euros al cambio.

Estará disponible en dos colores: blanco y negro. No sabemos cuándo este Moto Edge X30 llegará a nuestro país, pero esperamos que sea pronto. Aquí te avisaremos cuando sepamos algo al respecto.