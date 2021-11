Samsung DeX es una de las mejores funciones que tienen los teléfonos de la marca surcoreana. Te permite usar la interfaz de tu Galaxy en modo de escritorio al conectarlo a un monitor o a una tele. Para tareas de productividad viene muy bien, la verdad. Esta función también se puede activar cuando conectas tu móvil Galaxy a un PC con Windows o Mac OS (siempre que hayas instalado la app de Dex previamente).

Hace 2 años, te dimos la buena noticia de que Samsung DeX llegaba a Windows y Mac OS. Pero ahora lamentamos decirte que Samsung ha anunciado que la app de DeX dejará de funcionar en Mac OS y Windows 7 (y versiones anteriores) a partir del año que viene. De hecho, ya en la página web oficial de la función y en la app para Mac OS sale un aviso mencionando esto mismo.

La app de DeX seguirá funcionando en 2022, pero Samsung ya no le dará más soporte

Es importante matizar que, si ya tienes instalada la app de Samsung DeX en tu PC, podrás seguir usándola como siempre después de que finalice este año. Sin embargo, la aplicación ya no se actualizará más ni tendrá el soporte oficial de Samsung. Eso significa que no recibirá nuevas funciones y no serán solucionados los posibles bugs o errores que aún tenga.

Si quieres seguir usando la app de Samsung DeX con soporte oficial en tu PC, debes pasarte a Windows 10 o Windows 11: las únicas dos plataformas donde la aplicación seguirá funcionando de forma normal.

En caso de que no quieras salir del ecosistema de Mac OS, tu única alternativa será utilizar Samsung DeX directamente con un monitor. ¿Cómo? Conectándolo por medio de un DeX Dock o un cable USB-C a HDMI.

No olvidemos que Samsung también lanzó una versión beta de Samsung DeX para Linux, pero la cancelaron antes de que llegara en versión estable. La verdad no entendemos muy bien qué pretende Samsung con todos estos cambios. Quizás simplemente están recortando recursos a la función porque no les resulta rentable.

Lo cierto es que la única aplicación de DeX para PC que Samsung ofrecerá a sus usuarios a partir de 2022 es la de Windows 11 / 10. Y tú… ¿qué opinas de esta noticia? ¿Te afectará o ni siquiera usabas esta función?

Fuente | SamMobile