Motorola forma parte importante de la historia de la telefonía moderna. Es de las compañías pioneras en la tecnología de radiofrecuencias y tiene el honor de ser la primera en lanzar un teléfono móvil. Por ello, Motorola es sinónimo de excelencia e innovación, o al menos así era durante sus mejores años.

Luego de liderar el mercado de la telefonía móvil durante la época de los 90 y principios del 2000, Motorola ha experimentado un declive notable en los últimos años, lo que provocó que la marca fuera vendida primero a Google y posteriormente a Lenovo. Esta última, aunque ha logrado revitalizar la marca, no ha podido convertirla en lo que era antes. ¿Está Motorola lejos de liderar el mercado de smartphones? Sí, y enseguida te explicamos las razones.

¿Por qué Motorola ha perdido la carrera de los móviles Android?

La primera vez que Motorola sucumbió en el mundo de la telefonía móvil fue ante el surgimiento de Apple y Samsung. Posteriormente, su renacer en el mercado de los smartphones se vio opacado por la llegada de nuevas marcas como Xiaomi o Realme que se consagraron gracias a la fórmula ganadora: relación calidad – precio.

Hoy en día, Motorola está lejos de ser la primera opción cuando pensamos en comprar un smartphone. ¿Pero por qué esta histórica marca no logra volver a reinar el mundo de móviles? Existen muchas razones que responden a esta pregunta: una política de actualización cuestionable, falta de innovación y negarse a incorporar tecnologías que muchos otros móviles del mercado ya tienen, son algunas de las cosas que explican la situación actual de Motorola. A continuación, analizamos estas razones.

Muchos móviles, poca innovación

Con la salida oficial de LG del mercado de smartphones a principios de año, muchas marcas han hecho lo posible para llenar el vacío que deja la empresa coreana. Motorola es una de ellas, lanzando en lo que va de 2021 cerca de 35 terminales. Sin embargo, inundar el mercado con dispositivos que no ofrecen ninguna innovación no es algo admirable.

Los dispositivos de Motorola no encabezan, ni figuran en el ranking de los Benchmark más populares que analizan rendimiento y otras características de los móviles del mercado. La marca no tiene ni un solo teléfono en la lista de los 10 móviles Android más potentes de AnTuTu para noviembre de 2021. Tampoco encontramos un smartphone de Motorola en el ranking de DxOMark sobre los terminales con mejores cámaras del mercado. Y así podemos seguir mencionando otras características, como el precio y la autonomía, en las que la marca no posee ningún dispositivo que destaque sobre el resto.

¿Qué hará Motorola para cambiar esto? Probablemente, nada. El 2021 ha sido un año realmente bueno para la marca desde el punto de vista económico. Según, Strategy Analytics Motorola ha logrado convertirse en la tercera marca de móviles más importante de Estados Unidos. Además, Lenovo detalla que este año tuvieron el mejor trimestre de su historia en venta de smartphones, con ganancias que alcanzaron un nuevo récord histórico de 89 millones de dólares.

El éxito comercial de Motorola se debe en parte a haber capitalizado el nicho de usuarios que dejó LG, y a la enorme presencia que tiene la marca en el catálogo de smartphones que comercializan las operadoras estadounidenses. Con los números a su favor, es muy probable que Motorola se conforme con su posición actual en el mercado de móviles Android.

La política de actualización de Motorola

Sabemos que cada año todas las marcas renuevan su catálogo de móviles, pero la gran mayoría de las personas no cambian anualmente de móvil. Por lo tanto, una de las cosas que caracterizan a las marcas que lideran este mercado es el soporte de actualizaciones que ofrecen para sus terminales.

Motorola tiene la peor política de actualización de smartphones Android. No importa si te compras un dispositivo gama alta o media, el soporte es el mismo: 1 actualización de sistema operativo y 2 de seguridad. Esto contrasta de forma importante con el soporte que ofrece las grandes marcas de móviles Android:

Google asegura 3 años de soporte, incluso el Pixel 6 garantiza 5 años de actualizaciones de seguridad.

asegura 3 años de soporte, incluso el Pixel 6 garantiza 5 años de actualizaciones de seguridad. Xiaomi promete en sus móviles de gama media y alta hasta 4 años de actualizaciones.

promete en sus móviles de gama media y alta hasta 4 años de actualizaciones. Samsung garantiza 2 actualizaciones de Android y 4 años de actualizaciones de seguridad.

garantiza 2 actualizaciones de Android y 4 años de actualizaciones de seguridad. Nokia ofrece 2 actualizaciones de sistema operativo y 3 años de actualizaciones de seguridad.

ofrece 2 actualizaciones de sistema operativo y 3 años de actualizaciones de seguridad. OnePlus garantiza 1 actualización de software y 3 años de actualizaciones de seguridad.

Esto demuestra que Motorola está muy por debajo del resto de marcas de Android en lo que a soporte respecta. Y no hemos tomado en cuenta los 6 años en promedio de soporte que ofrece Apple, la más destacada de la telefonía móvil en este apartado. ¿Pero son necesarias estas actualizaciones? Por supuesto que sí. Dichas actualizaciones no solo permiten que el móvil tenga la versión de Android más moderna, sino que además mejoran el rendimiento del dispositivo, añaden nuevas funciones y mantienen vigente el terminal.

Las actualizaciones de seguridad tienen una importancia incuestionable en la actualidad. Los malwares evolucionan a la par del software de los móviles, y estas actualizaciones son parches que permiten mantener a salvo al dispositivo de las nuevas amenazas. ¿Es conveniente comprar un móvil Motorola que quedará sin soporte en poco tiempo?

Motorola se niega a ofrecer NFC

El NFC (Near Field Communication) o comunicación de campo cercano, es de las mejores tecnologías que han adoptado los móviles en los últimos años. Esta permite realizar pagos móviles con el dispositivo. Si no sabes qué es, aquí te dejamos un artículo que explica qué puedes hacer con el NFC.

Motorola se ha negado a adoptar esta tecnología de forma universal en todas las regiones, especialmente con los móviles de gama media. Un ejemplo son los modelos Moto G Play, Power y Stylus presentados este año y que no cuentan con esta tecnología. Pero esto varía entre regiones, ya que, por ejemplo, la versión europea de los Moto G10 y Moto G30 incluye NFC, pero la americana no.

La única garantía de tener NFC en un terminal Motorola sin importar la versión es comprando un modelo de gama alta. Es decir, probablemente tienes que gastarte más de 400 euros para tener un móvil de la marca con NFC, como el nuevo Motorola Edge 2021. ¿Vale la pena gastar tanta pasta para tener NFC? No, por mucho menos dinero puedes encontrar un móvil de gama media con esta tecnología como el POCO M4 Pro 5G que cuesta menos de 200 euros.

Y ahora que sabes todo esto… ¿Le darías una oportunidad a Motorola?