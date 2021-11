AnTuTu ya publicó la lista de los móviles más potentes para noviembre de 2021 y no ha habido diferencias con respecto a los meses anteriores. En los dos primeros lugares todo sigue igual, repiten los mismos nombres que vimos en el top mensual de AnTuTu para el mes de agosto con algunas mejoras. Las sorpresas las encontramos en el top de la gama media con algunas novedades en la lista. Quédate y acompáñanos a descubrir el ranking de este mes.

Los 10 móviles de gama alta más potentes para noviembre de 2021, según AnTuTu

AnTuTu se ha convertido en el benchmark más fiable para conocer cuáles son los móviles más potentes del mercado. En este mes todos los móviles que forman parte del top 10 de la gama alta tienen algo en común: el potente procesador Snapdragon 888. Cinco de estos smartphones utilizan la versión estándar de este chip, y los otros cinco la versión Plus ocupando los primeros lugares del ranking.

El reinado del tiburón no se detiene. Desde el mes de abril, cuando el Black Shark 4 Pro se adueñó del primer puesto del ranking, su dominio no ha parado. Perdió en los dos últimos meses el lugar de honor frente al RedMagic 6S Pro que se actualizó con el Snapdragon 888 Plus. Pero el tiburón montó también este nuevo chip para convertirse en el Black Shark 4S Pro, liderando nuevamente la lista de los más potentes del mercado. Veamos en detalle los móviles que conforman el top.

El Black Shark 4S Pro (16 GB + 512 GB) recupera el primer puesto gracias al Snapdragon 888+

El dominio que ha tenido este año el tiburón es indiscutible. En 6 de los últimos 8 meses, el Black Shark 4 Pro y ahora su nueva versión Black Shark 4S Pro han liderado el top que mensualmente actualiza AnTuTu. Sacándole casi 20000 puntos de diferencia al segundo lugar, este potente móvil gamer quedará en la historia como el smartphone más poderoso del 2021. Y no es para menos, tiene uno de los hardwares más brutales del mercado con el procesador Snapdragon 888+, 16 GB de RAM en formato LPDDR5 y 512 GB de almacenamiento de tipo SSD + UFS 3.1.

El RedMagic 6S Pro (12 GB + 256 GB), un digno segundo lugar

Tras ocupar el primer lugar durante los meses de septiembre y octubre, el RedMagic 6S Pro cae al segundo puesto. Como ya es costumbre, los smartphones gamers ocupan los dos primeros lugares de este ranking. Con una puntuación de 856179, este digno competidor del Black Shark tiene un hardware similar integrado por el Snapdragon 888+, 12 GB RAM y 256 GB almacenamiento en los formatos LPDRR5 y UFS 3.1 respectivamente.

El iQOO 8 Pro (12 GB + 512 GB) completa el tridente de móviles gamers

En el tercer puesto del ranking de este mes de noviembre encontramos al iQOO 8 Pro con una puntuación de 844078, logrando una de las mejores calificaciones en cuanto a GPU y CPU del grupo de móviles que usan el Snapdragon 888+. Este smartphone completa el tridente de móviles gamers que ocupan el lugar más alto del ranking. Al igual que los anteriores, este dispositivo cuenta con los formatos de almacenamiento y de RAM más rápidos del mercado, así como un sistema de refrigeración líquida para mantener el rendimiento a su máxima potencia.

El resto del top de móviles de gama alta más potentes para noviembre de 2021 según AnTuTu quedó de la siguiente forma:

Black Shark 4 Pro (12 GB + 256 GB) con 838280 puntos. Vivo X70 Pro+ (12 GB + 512 GB) con 832096 puntos. Asus ROG Phone 5s (16 GB + 256 GB) con 829906 puntos. iQOO 8 (12 GB + 256 GB) con 826047 puntos. Meizu 18 Pro (12 GB + 256 GB) con 812924 puntos. OnePlus 9 Pro (8 GB + 256 GB) con 812628 puntos. Oppo Find X3 (12 GB + 256 GB) con 809521 puntos.

Los 10 smartphones de gama media más potentes para noviembre de 2021, según AnTuTu

Cada nueva actualización mensual de AnTuTu también nos trae la lista de los móviles más potentes de gama media. En este ranking nos encontramos con algunas novedades respecto a los meses anteriores.

Los potentes Honor 50 y 50 Pro salen del top 3 e incluso el Xiaomi Mi 11 Lite pierde el primer lugar ante la llegada al mercado del iQOO Z5 y el Xiaomi Civi. Otra de las cosas a destacar en esta lista es la variedad de procesadores que se observan, sin embargo, Qualcomm vuelve a prevalecer en el top con 6 móviles que usan el Snapdragon 778G y uno que tiene el Snapdragon 780G. Repasemos la lista de los móviles que integran este ranking.

El iQOO Z5 (12 GB + 256 GB), el nuevo rey de la gama media

Con el lanzamiento del iQOO Z5 la marca china ha logrado adueñarse del primer puesto del ranking de la gama media superando al Xiaomi Mi 11 Lite. Obteniendo 565462 puntos, este móvil cuenta con el procesador Snapdragon 778G, 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, pero lo que sorprende aquí es el uso de los formatos LPDDR5 y UFS 3.1, algo inédito en esta gama. Por el momento, esta máquina de la gama media solo está disponible en China y aún no hay planes para su lanzamiento en Europa.

El Xiaomi Mi 11 Lite (8 GB + 128 GB) se mantiene en competencia

Luego de haber dominado durante algunos meses el top de la gama media, el Mi 11 Lite cae al segundo lugar con 533806 puntos. Después de mucho tiempo Xiaomi ha perdido el trono de la gama media que mantuvo durante todo un año.

Lo más probable es que lo recupere dentro de poco al incorporar a su gama media los formatos de almacenamiento y de RAM más veloces, tal y como lo ha hecho iQOO para ganar este ranking. Igual estamos ante un gran móvil, único del top en usar el Snapdragon 780G y del que no tenemos nada que reprochar en cuanto a rendimiento.

El Xiaomi Civi (8 GB + 128 GB) sorprende con un merecido tercer lugar

Otra de las sorpresas en el podio la ha dado el nuevo Xiaomi Civi. Al colocarse en el tercer puesto de la lista con 518467 puntos, es un móvil que viene a reafirmar la potencia del Snapdragon 778G. Con 12 GB de memoria RAM en formato LPDDR4x y 128 GB de almacenamiento de tipo UFS 2.2, es otro de estos potentes móviles de gama media que por el momento solo se encuentran disponibles en China y del que aún esperamos su lanzamiento en otros países.

Los 7 lugares restantes de esta lista los ocupan los siguientes móviles:

Honor 50 Pro (8 GB + 256 GB) con 517002 puntos. Honor 50 (8 GB + 256 GB) con 515180 puntos. Oppo Reno6 5G (12 GB + 256 GB) con 506787 puntos. Huawei Nova 9 (8 GB + 128 GB) con 494568 puntos. Huawei Nova 9 Pro (8 GB + 128 GB) con 489368 puntos. Redmi 10 X 5G (6 GB + 128 GB) con 456637 puntos. Huawei Nova 8 (8 GB + 128 GB) con 439839 puntos.

Y tú, si tuvieras que elegir uno de cada gama… ¿Con cuáles te quedarías?