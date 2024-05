Los smartphones se han convertido en herramientas indispensables para el día a día de muchas personas, no solo por sus virtudes en comunicación, sino también por sus capacidades para entretenernos. Son una solución al alcance de la mano para una sesión rápida de juego. Lastimosamente, no todos los teléfonos tienen lo necesario para rendir al máximo, lo cual puede generarte problemas de sobrecalentamiento, lag, corta duración de la batería, carga lenta, etc., durante momentos cruciales que seguramente arruinen la experiencia.

Eso nos lleva a la siguiente pregunta… ¿cómo elegir las especificaciones adecuadas de un móvil para evitar estos posibles problemas? Para responderla, utilizaremos como ejemplo el POCO F6, que se lanzará el próximo 23 de mayo, para descubrir cómo influyen las distintas características de un smartphone en el uso diario. Así, no fallarás la próxima vez que te toque comprar un móvil.

¿Vas a jugar en el móvil? La elección del chip es crucial

Cuando se trata de jugar en el teléfono, el rendimiento del chip o procesador es crucial para la fluidez del juego. Por lo tanto, es importante elegir un teléfono con un procesador de alto rendimiento. La serie Snapdragon 8 de Qualcomm es muy recomendada para los jugadores móviles, ya que puede con todo tipo de juegos. El nuevo POCO F6 ha adoptado el chip Snapdragon 8s Gen 3, que ofrece mucha potencia y comparte muchas similitudes con el Snapdragon 8 Gen 3 actual.

Supone un gran salto con respecto a la generación anterior (POCO F5), la cual utilizó el chip Snapdragon 7+ Gen 2 de gama media cuya prioridad estaba puesta en el rendimiento y la eficiencia energética. El POCO F6, en cambio, apuesta por un chip de gama alta de la serie Snapdragon 8, el Snapdragon 8s Gen 3, que está más capacitado para tareas de elevada exigencia.

Este chip mejora el rendimiento de la IA, lo que permite un funcionamiento fluido de aplicaciones y un procesamiento más eficiente de imágenes y vídeos. Aunque el rendimiento del Snapdragon 8s Gen 3 es ligeramente inferior al del Snapdragon 8 Gen 3, aún supera los 1,53 millones de puntos en el benchmark AnTuTu, lo que lo convierte en un verdadero chip insignia.

Puede ejecutar fácilmente cualquier cosa que le eches, tanto juegos como reproducción de vídeo y tareas de gran exigencia (como fotografía en alta resolución), garantizándote en todo momento una velocidad de respuesta superrápida sin inconvenientes.

¡Pero no olvides que hay que disipar el calor!

Ahora bien, hay que entender que el rendimiento no solo depende del procesador. Por ello, el POCO F6 ha implementado tecnologías de disipación de calor y mejoras en la velocidad de respuesta táctil, lo que asegura una experiencia de juego sin sobrecalentamiento y sin lag.

El POCO F6 está equipado con la nueva tecnología WildBoost 3.0 y LiquidCool 4.0, que le permiten disipar de forma eficiente el calor generado durante largas sesiones de juego y de esa forma exprimir al máximo el procesador. Asimismo, gracias a estas tecnologías, consigue frecuencias de cuadro más estables, evitando caídas repentinas de FPS y un consumo de energía excesivo.

Otro aspecto que no debes pasar por alto es la respuesta táctil. Y es que una respuesta táctil lenta del móvil puede hacerte perder una partida en juegos donde cada milisegundo es importante. En ese sentido, el POCO F6 ha implementado mejoras de velocidad en toda la cadena para el tacto y la respuesta, lo que lo convierte en uno de los mejores móviles para jugar.

La pantalla debe ser bonita y de bajo consumo: 1.5K es lo ideal

La pantalla del móvil es lo que vas a ver todos los días, por lo que su calidad influye enormemente en la experiencia de uso. Si eres exigente con la calidad gráfica de los juegos, necesitas una pantalla superior a 1080p. Actualmente, la pantalla CrystalRes de 1.5K que lleva el POCO F6 es una de las más recomendadas para smartphones.

El panel CrystalRes de 1.5K del POCO F6 consume solo un poco más de energía que uno 1080p y ofrece detalles cercanos a la resolución WQHD+. Así pues, esta pantalla es la ideal para satisfacer los exigentes requisitos de eficiencia energética y detalle de pantalla de los usuarios. Brinda una excelente definición y calidad al mostrar texto e imágenes, así como una experiencia de juego ultra nítida sin precedentes, maximizando la inmersión.

Carga rápida de 90 W + batería de 5000 mAh: no te preocupes más por la batería al jugar en el móvil

Que el móvil se quede sin batería en medio de una partida es algo que genera ansiedad en los jugadores, al igual que esperar a que el teléfono se cargue por completo para volverlo a usar. Por eso, es imprescindible que tu próximo móvil sea como el POCO F6 que cuenta con una gran batería de 5000 mAh y carga rápida TurboCharge de 90 W, ofreciendo así una experiencia de juego sin preocupaciones. La combinación de la batería de larga duración y la carga rápida garantiza que el teléfono dure todo el día y solo necesita 10 minutos de carga para revitalizarse.

La tecnología de la batería en el POCO F6 se ha mejorado para garantizar una baja temperatura, una larga duración de la batería y una vida útil extendida. Incluso después de miles de ciclos, la capacidad de la batería se mantiene por encima del 90%. Esta es una gran noticia para los jugadores apasionados que a menudo se ven afectados por el alto consumo de energía de los juegos y la necesidad de estar cerca de un cargador. Con el POCO F6, los jugadores pueden disfrutar de una gran autonomía y una impresionante velocidad de carga.

El precio también es un factor determinante

Hay muchos teléfonos en el mercado que cumplen con las especificaciones que mencionamos anteriormente, pero que se te van de precio. De ahí a que móviles como el POCO F6, que se espera que tenga un precio menor a 400 $ (368,41 € al cambio), sean de los más deseados por los usuarios. Muy pocos móviles te dan especificaciones de gama alta en este rango de precio.

El 23 de mayo, POCO celebrará un evento de lanzamiento en Dubai, donde revelará más detalles sobre este móvil y su precio. Así que apunta ese día en tu calendario para descubrir al completo el POCO F6, un smartphone con gran relación calidad-precio y una opción a considerar para aquellos que buscan actualizar su teléfono. En cuanto tengamos más información del móvil, actualizaremos esta entrada.