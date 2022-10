Cuando se habla de pantallas de móviles, hay una característica que se ha vuelto muy popular: la tasa de refresco. Se trata es un valor medido en hercios (Hz) que indica la cantidad de imágenes que la pantalla puede mostrar por segundo. Ahora bien, mucha gente suele confundir la tasa de refresco con la frecuencia táctil o frecuencia de actualización táctil, ya que ambos valores se miden en hercios y hacen referencia a la velocidad con que la pantalla se actualiza.

Sin embargo, la frecuencia táctil de la pantalla de los móviles es completamente diferente a la tasa de refresco. No solo es mucha más rápida, sino que además no tiene nada que ver con la calidad de imagen de la pantalla ni con la fluidez de la misma. Así que, antes equivocarte al comprar un móvil pensando que la frecuencia táctil o tasa de muestreo táctil es lo mismo que tasa de refresco, definamos qué es este valor y cómo influye en el móvil.

Qué es la frecuencia táctil de la pantalla de los móviles y para qué sirve

La frecuencia táctil es la cantidad de veces por segundo que la pantalla se refresca para saber si la has tocado o no. Este valor también se conoce como tasa de muestreo táctil o frecuencia de actualización táctil y se mide en hercios.

Por ejemplo, un móvil con una frecuencia táctil de 90 Hz, verifica si hay un toque en la pantalla (o un movimiento sobre ella) 90 veces en un segundo. De tal forma que, mientras más rápida o alta sea la frecuencia táctil, más instantánea será la respuesta táctil de la pantalla. Por tanto, la frecuencia táctil sirve para brindarte la sensación de respuesta inmediata cuando interactúas con la pantalla de tu móvil.

Una baja frecuencia táctil provoca la llamada «latencia de pantalla», que es el retraso en la respuesta de la pantalla. Cuanto más baja sea la frecuencia táctil, más tardará en mostrarse la acción que se produce al pulsar un botón en la pantalla, por ejemplo. Esto es el equivalente al «input lag» que se genera cuando usas un dispositivo con periféricos y la señal de estos tarda en llegar al sistema.

Significado de las frecuencias táctiles más populares en móviles Android

Ya te explicamos que la frecuencia táctil es la velocidad con que la pantalla de un móvil busca un nuevo toque o desplazamiento sobre ella. Se expresa en hercios, pero hace referencia a la actualización del panel táctil por segundo. Si dividimos el segundo (1000 milisegundos) entre su valor en hercios, podemos saber el tiempo exacto que la pantalla tarda en detectar la entrada táctil:

60 Hz : la pantalla puede detectar un nuevo toque cada 11,67 milisegundos.

: la pantalla puede detectar un nuevo toque cada 11,67 milisegundos. 90 Hz : la pantalla puede detectar un nuevo toque cada 11,11 milisegundos.

: la pantalla puede detectar un nuevo toque cada 11,11 milisegundos. 120 Hz : la pantalla puede detectar un nuevo toque cada 8,34 milisegundos.

: la pantalla puede detectar un nuevo toque cada 8,34 milisegundos. 240 Hz : la pantalla puede detectar un nuevo toque cada 4,167 milisegundos.

: la pantalla puede detectar un nuevo toque cada 4,167 milisegundos. 360 Hz : la pantalla puede detectar un nuevo toque cada 2,78 milisegundos.

: la pantalla puede detectar un nuevo toque cada 2,78 milisegundos. 480 Hz : la pantalla puede detectar un nuevo toque cada 2,084 milisegundos.

: la pantalla puede detectar un nuevo toque cada 2,084 milisegundos. Y así sucesivamente…

Ventajas de una alta frecuencia táctil en tu móvil

Cualquier valor por encima del estándar (60 Hz) se puede considerar una alta frecuencia táctil. Los beneficios de usar un móvil con una tasa de muestreo táctil elevada son los siguientes:

La interacción con el móvil es más instantánea y natural : no notarás que el móvil tarde en reaccionar al toque o desplazamiento que estás haciendo sobre la pantalla.

: no notarás que el móvil tarde en reaccionar al toque o desplazamiento que estás haciendo sobre la pantalla. El scroll o desplazamiento es más fluido : al deslizar tu dedo sobre la pantalla, sentirás que esta responde mejor a tu movimiento, de forma más precisa y rápida.

: al deslizar tu dedo sobre la pantalla, sentirás que esta responde mejor a tu movimiento, de forma más precisa y rápida. Ser más rápido que los demás en juegos online: aunque hay muchos otros factores que influyen (como la tasa de refresco, la potencia del móvil y la latencia de la conexión con el servidor), es más probable que un jugador con una alta frecuencia táctil gane a otro que tiene una frecuencia táctil más baja en un PvP debido a que su personaje hará las acciones que le pida más rápido (disparar, moverse, saltar, golpear, etc.), pues ha recibido las órdenes del jugador unos milisegundos antes.

Desventajas de una alta frecuencia táctil en tu móvil

No todo son ventajas. Tener una alta frecuencia de actualización táctil implica que la pantalla realice la acción de buscar un toque una mayor cantidad de veces por segundo, lo cual genera un mayor consumo de la batería. Por ello, en igualdad de condiciones, un móvil con frecuencia táctil baja ofrecerá una mejor autonomía que uno con frecuencia táctil alta.

Y a diferencia de la tasa de refresco en algunos móviles, la tasa de muestreo táctil no se puede disminuir para reducir el consumo de energía. Sin embargo, el impacto de esta desventaja no es tan grande como podrías pensar. Normalmente, los móviles con una alta frecuencia táctil llevan procesadores muy avanzados y eficientes para minimizar el impacto de esta características.

Diferencias entre frecuencia táctil y tasa de refresco

La tasa de refresco es el número de imágenes que puede mostrar una pantalla por segundo. En cambio, la frecuencia táctil es la cantidad de veces por segundo que la pantalla comprueba si hay un toque sobre ella. Ambos son valores medidos en hercios e influyen en la fluidez de la pantalla del móvil, pero desde áreas distintas: la tasa de refresco influye en la fluidez de las imágenes y la frecuencia táctil en el tiempo de respuesta tras una interacción.

La frecuencia táctil suele ser el doble de rápida que la tasa de refresco, por lo que muchos fabricantes la promocionan para hacerte creer que la pantalla podrá funcionar a una enorme tasa de FPS. Revisa bien la ficha técnica para que no te engañen. Aquí te dejamos un resumen de las diferencias entre estos dos valores:

Frecuencia táctil : la cantidad de veces que se comprueba un toque en la pantalla por segundo. Influye en la respuesta y sensibilidad táctil del panel. Mientras más alto sea este valor, más sensible al toque será la pantalla.

: la cantidad de veces que se comprueba un toque en la pantalla por segundo. Influye en la respuesta y sensibilidad táctil del panel. Mientras más alto sea este valor, más sensible al toque será la pantalla. Tasa de refresco: la cantidad de imágenes que se muestran en la pantalla por segundo. Influye en la fluidez de imágenes que podrás ver en el panel. Mientras más alto sea este valor, más fluida se verá la pantalla.

Cómo saber qué frecuencia táctil tiene la pantalla de mi móvil Android

Existen dos formas de saber qué frecuencia de actualización táctil tiene la pantalla de tu móvil:

Revisa la hoja de especificaciones del móvil : en el apartado de pantalla, debería aparecer el valor de esta característica. En inglés suele denominarse «touch sampling rate» y en español puede llamársele «tasa de muestreo táctil», «frecuencia de actualización táctil», «respuesta táctil», etc.

: en el apartado de pantalla, debería aparecer el valor de esta característica. En inglés suele denominarse «touch sampling rate» y en español puede llamársele «tasa de muestreo táctil», «frecuencia de actualización táctil», «respuesta táctil», etc. Usa una aplicación de terceros: hay aplicaciones que pueden medir la frecuencia táctil de tu smartphone. La más efectiva de todas es Touch Sampling Rate Checker que puedes descargar desde Play Store con el cajetín que te dejamos abajo. Esta aplicación te pedirá que hagas unos toques sobre la pantalla y unos desplazamientos para medir la tasa de muestreo táctil en tiempo real. Si quieres una segunda opinión, puedes usar la app Touch Screen Test.

¿Cuál es la mejor frecuencia táctil para tu móvil Android?

A efectos prácticos, la frecuencia táctil es una característica que te indica cuán sensible y precisa con respecto a la interacción es la pantalla de tu móvil. Influye mucho en la rapidez de repuesta de la pantalla frente al toque. Ahora bien, ¿vale la pena comprar un móvil por su alta frecuencia táctil? Si no vas a usar el móvil para jugar a juegos competitivos que requieran respuestas rápidas, no. En el día a día la diferencia que notarás no será mucha y no justificará el precio que pagaste por el móvil.

Para deportes electrónicos sí que vale la pena. De cualquier forma, si el bolsillo te lo permite, recuerda que una mayor frecuencia táctil en el móvil siempre te ofecerá una mejor experiencia.