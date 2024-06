Muchas personas, yo incluido, tenemos un problema con los auriculares inalámbricos tipo TWS: se nos caen. Si bien el diseño de los auriculares como los AirPods ha demostrado ser el más cómodo con diferencia para cualquier usuario, la verdad es que cuando empiezas a correr o a moverte con cierta brusquedad, no tardan en caerse. O al menos eso es lo que me pasa a mí.

Por suerte, existe toda una sub-categoría de auriculares que viene a solucionar ese problema y que en los últimos años ha crecido en popularidad. Hablamos de los open ear, un tipo de auriculares que priorizan la comodidad y la estabilidad al dejar libre el canal auditivo y sujetarse firmemente a la parte trasera de la oreja. Los usan mucho los deportistas cuando entrenan y son la mejor opción si quieres auriculares inalámbricos que no se caigan.

Uno de los auriculares con mejor relación calidad-precio de esta sub-categoría son los Baseus Eli Sport 1, que ya tenemos en nuestra mesa de análisis listos para analizarlos. Lo hemos estado usando por una semana y aquí te traemos nuestras conclusiones.

Baseus Eli Sport 1: auriculares que no sea caen, con grandes drivers y buena autonomía

Baseus no es una marca nueva en el mundo de los auriculares. Aquí ya hemos analizado sus Baseus Bowie MA10, Baseus Encok W11 y Baseus WM01 Plus. Y lo cierto es que la marca no ha parado de mejorar con el tiempo. Los Baseus Eli Sport 1 son mis favoritos hasta ahora y enseguida te cuento por qué.

Especificaciones de los Baseus Eli Sport 1

Características Baseus Eli Sport 1 Dimensiones del estuche Estuche de carga: 91 × 74 × 27 mm. 84 gramos.

Auriculares: 48 x 36 mm. 9,9 gramos. Driver 16,2 mm. Material de fabricación ABS, PC, metal y silicona. Respuesta de frecuencia 20 – 20000 Hz. Tecnologías de audio Cancelación del ruido ambiental (ENC) de hasta 48 dB. Códecs de audio AAC y SBC. Resistencia al agua IPX4 (solo resiste salpicaduras). Batería Cada auricular: 65 mAh. Estuche de carga: 600 mAh. Autonomía Cerca de 30 horas con el estuche de carga. Por sí solos, los auriculares duran hasta 7,5 horas encendidos, reproduciendo música al 50% de volumen. Carga Se carga por USB-C. Tarda en cargarse 1 hora al 100%. Conectividad Bluetooth 5.3. Distancia de transmisión Hasta 10 metros (32,8 pies). Extras 4 micrófonos (2 en cada auricular), control táctil de la reproducción y conexión multi-punto (puede pasar de un dispositivo a otro fácilmente). Contenido de la caja 1 x Baseus Eli Sport 1

1 x Estuche de carga USB-C

1 x Cable de carga USB-C

1 x Cordón para el cuello desmontable

1 x Manual de usuario.

¿Cómo son los Baseus Eli Sport 1?

Los Baseus Eli Sport 1 están construidos principalmente con plástico y silicona. Se sienten sólidos y no parece que se vayan a romper con facilidad. Tienen protección IPX4, lo que significa que resisten gotas de sudor y lluvia, pero no son aptos para natación o cualquier otra actividad que implique sumergirlos.

Yo los tengo en color negro con azul oscuro, pero también se pueden conseguir en solo color blanco o en blanco con verde. El estuche de carga sigue el color de los auriculares y tiene una tapa transparente muy chula. También tiene un puerto USB-C para cargarlo y unos imanes en la parte interna para cargar los auriculares. Es bastante sencillo y, aunque es poco más grande que el de unos AirPods, se puede llevar en el bolsillo sin problemas.

Cada auricular pesa 9,9 gramos y tiene una forma voluminosa que al principio asusta porque hace que los Baseus Eli Sport 1 se vean más grande que la mayoría de auriculares TWS, pero una vez que te los pones, todas las dudas se despejan. Son mucho más cómodos de lo esperado y ofrecen una buena sujeción. Se enganchan a la parte trasera de la oreja y quedan «en el aire» para enviarte el sonido sin tocar tu conducto auditivo.

Lo que más me gusta de estos auriculares es que no te hacen presión en el oído, lo que me ha permitido usarlos durante muchas horas seguidas sin que sean una molestia. Ahora bien, al no insertarse en tus oídos, no pueden ofrecer cancelación de ruido ni activa ni pasiva. Sin embargo, no me parece algo malo necesariamente, ya que estos auriculares están diseñados para usarlos en movimiento y no escuchar tu entorno mientras estás en la calle puede ser peligroso.

¿El sonido de los Baseus Eli Sport 1 se filtra al exterior? Sí, todos los auriculares abiertos como estos tienen un cierto grado de fuga del sonido; es su naturaleza. No obstante, en los Baseus Eli Sport 1 es muy poco lo que se filtra gracias a la tecnología de acústica direccional que envía el sonido en un ángulo de 20° directamente a tu oído interno. Eso hace que nadie pueda saber lo que estás escuchando, salvo que se acerquen mucho a ti. Ten en cuenta que esta filtración se puede regular controlando el volumen de los auriculares.

Además del estuche y del cable de carga USB-C, estos auriculares vienen con un cordón que se acopla en sus gomas negras fácilmente. De esa manera, podrás unir las dos partes de los auriculares y llevarlos colgados del cuello para más seguridad, si así lo prefieres.

Los Baseus Eli Sport 1 tienen una aplicación para móviles donde puedes cambiar su ecualización de forma fácil con 12 ajustes predefinidos, personalizar el control táctil de los auriculares, ver el nivel de batería, actualizar su firmware y hasta encontrarlos si se te pierden.

¿Cómo es la calidad de sonido de los Baseus Eli Sport 1?

La calidad de sonido de los Baseus Eli Sport 1 no me ha sorprendido, viniendo de los Bowie MA10. Tienen la misma firma de sonido con una marcada afinación de frecuencias en forma de «V», que potencia las voces y sobre todo los bajos. Los graves se sienten contundentes y satisfactorios en estos auriculares, especialmente con géneros musicales urbanos (rap, trap, reggaeton, etc.).

Todo suena muy nítido y definido, sin distorsión alguna aun en el máximo nivel de volumen. Cabe mencionar que utilizan drivers dinámicos de 16,2 mm y se conectan por Bluetooth 5.3 con una latencia casi inexistente de 0,06 segundos. Evidentemente, no están al nivel de unos auriculares para audiófilos, pues tienen carencias en las frecuencias medias, pero para el 99% de la gente su calidad de sonido resultará agradable.

Eso sí, debo destacar la amplia escena sonora que logra gracias a su diseño abierto, que hace que puedas percibir la distancia entre los diferentes sonidos que componen una canción de forma más natural.

Como persona amante del audio de alta fidelidad, no uso estos auriculares para sentarme a escuchar detenidamente una canción, pero los prefiero sobre cualquier otro auricular para salir a correr o hacer ejercicio. Todos los IEM de alta fidelidad que tengo no llegan a ser ni la mitad de cómodos que los Baseus Eli Sport 1 para entrenar, ni siquiera instalándole adaptadores inalámbricos.

Solo son compatibles con códecs de audio básicos (AAC y SBC) y no soportan códecs más avanzados, como el aptX de Qualcomm o el LDAC de Sony. Pero particularmente, esto es algo que no me preocupa porque solo uso los Baseus Eli Sport 1 para escuchar música mientras hago otra actividad. Cuando quiero escuchar de verdad una canción prestando atención a cada detalle, utilizo auriculares de cable que me ofrecen una mayor calidad de sonido sin las pérdidas que siempre hay en la transmisión de audio por Bluetooth.

Por otra parte, señalar que hay dos micrófonos en cada auricular, lo cual se nota al usarlos en llamadas. Pude hablar a través de ellos sin forzar la voz para que me escucharan del otro lado. Sus micrófonos también sirven para cancelar el ruido en las llamadas gracias a la tecnología ENC que incorporan, aunque debo decir que no es una cancelación muy potente.

¿Cuánto dura la batería de los auriculares Baseus Eli Sport 1?

Teóricamente, la batería de estos auriculares dura 7,5 horas y alcanzan las 30 horas de autonomía con el estuche de carga (usando el volumen al 50%). En la práctica, con el volumen al máximo, la autonomía disminuye a unas 5 horas que es lo mínimo que le pediría a unos auriculares de este tipo.

Tardan en cargarse por completo 1 hora, pero con solo 10 minutos de carga te dan 2 horas de autonomía.

Veredicto final: si quieres unos auriculares que no se caigan cuando corras, los Baseus Eli Sport 1 no te decepcionarán

Los auriculares Baseus Eli Sport 1 son una opción ideal para deportistas y personas que buscan comodidad y estabilidad en unos auriculares inalámbricos. Su diseño abierto deja libre el canal auditivo y se fijan firmemente a la parte posterior de la oreja, evitando que se caigan fácilmente durante la actividad física.

Están construidos sólidamente y son resistentes al agua IPX4, soportando el sudor y la lluvia. Aunque no tienen cancelación de ruido, su diseño permite estar conscientes del entorno, lo que es importante para la seguridad mientras corres. También cuentan con tecnología acústica direccional, minimizando las fugas de sonido y dirigiéndolo hacia la oreja. Pese a su forma voluminosa, son sorprendentemente cómodos y proporcionan una buena sujeción.

¡Ah! Y su calidad de sonido es bastante buena para su precio. Cuestan 89,99 €, aunque ahora mismos puedes conseguirlos por solo 79,99 € con este botón: