Baseus es una marca conocida principalmente por sus potentes cargadores. De hecho, ya analizamos el cargador Baseus GaN de 120 W. Sin embargo, la marca también tiene auriculares muy buenos con una autonomía brutal, que son bastante más económicos que los de la competencia. El mejor ejemplo son los Baseus Encok W11 que se estrenaron hace poco con un precio que ronda los 30 €.

Nosotros llevamos varios días usándolos y nos han sorprendido para bien. Tienen características muy interesantes y suenan bien para el rango de precios en el que compiten. Además, su diseño ergonómico y gran resistencia al agua hace que sean ideales para entrenar. Si quieres unos auriculares Bluetooth baratos, cómodos y con buen sonido, préstale atención a estos. A continuación, los analizamos. ¡AH! Y por tiempo limitado los tienes a solo 21 €.

Baseus Encok W11: cómodos, resistentes al agua y con buen sonido

Los Baseus Encok W11 son auriculares Bluetooth de tipo TWS (totalmente inalámbricos) que puedes usar con cualquier smartphone o tablet. Incluso son compatibles con los PC y Smart TV que tengan Bluetooth. ¡Y son muy fáciles de usar! Solo los sacas de su estuche y automáticamente se conectan a tu dispositivo. También puedes controlar la reproducción con sus botones táctiles.

Están hechos con un plástico PC/ABS resistente de color negro mate que luce bastante bien. Además, usan un diseño ergonómico para acoplarse perfectamente a tu oreja sin ser una molestia. Pueden mojarse sin ningún tipo de problema, pues tienen resistencia al agua. Y su sonido es bastante decente, al igual que su autonomía. ¡Son muy completos!

También tienen carga rápida e inalámbrica. Vamos a ver su ficha técnica para luego hablar de todas estas características en detalle.

Especificaciones de los Baseus Encok W11

Características Baseus Encok W11 Dimensiones del estuche Cada auricular: 18,46 x 25,35 mm. Estuche: 70,4 x 33,85 mm. La caja donde vienen pesa 140 gramos. Driver Dinámico de 10 mm. Aplicación Baseus Smart para la función antipérdida, el modo de baja latencia, la personalización de controles y las actualizaciones vía OTA. Tecnologías de audio Cancelación de ruido ENC para llamadas y decodificación de audio con los códecs SBC y AAC. Rango de impedancia 33 a 100 Ω. Batería Auriculares: 40 mAh. Estuche de carga: 400 mAh. Autonomía Hasta 4 horas con el volumen al 70% y más de 15 horas (con el estuche de carga). Carga Soporta carga inalámbrica y rápida por USB-C. Cada auricular se carga por completo en 1 hora y el estuche en 2 horas. Conectividad Bluetooth 5.0. Distancia de transmisión Hasta 10 metros (32,8 pies). Resistencia al agua IPX8. Resiste el sudor y las gotas de lluvia.

¿Cómo son los Baseus Encok W11?

Los Baseus Encok W11 viene en un estuche de carga que, si bien es bastante compacto, es un poco más grande que el de los Redmi AirDots, por ejemplo. Aun así, cabe perfectamente en cualquier bolsillo y no molesta. Su diseño es ovalado como el de una píldora y, aunque no es robusto, parece bastante resistente. En la parte trasera de este estuche puedes ver que tiene un puerto USB-C para cargarlo y un botón de reset.

Al abrir el estuche, encontrarás los auriculares que se adhieren de forma magnética a la base de carga. Gracias a ello, puedes estar seguro de que no se caerán accidentalmente y que quedarán bien conectados a los pines de carga cuando los guardes. Por cierto, sacar los auriculares del estuche no es difícil: simplemente los coges y listo (el magnetismo no es tan potente como para que tengas que tirar fuerte).

Los auriculares en sí también tienen un diseño ovalado con una pequeña luz LED que te indica si están encendidos y su estado de emparejamiento. Su marco es de un color negro brillante, mientras que la parte central de su cuerpo es mate. Esto se debe a que allí precisamente tienen un botón táctil que te permite controlar sus funciones de esta manera:

Reproducir / Pausar : dos toques en el auricular derecho o izquierdo.

: dos toques en el auricular derecho o izquierdo. Usar al asistente de voz : tres toques en el auricular derecho o izquierdo.

: tres toques en el auricular derecho o izquierdo. Siguiente canción : presiona y mantén pulsado el auricular derecho.

: presiona y mantén pulsado el auricular derecho. Canción anterior : presiona y mantén pulsado el auricular izquierdo.

: presiona y mantén pulsado el auricular izquierdo. Contestar / Colgar : dos toques en el auricular derecho o izquierdo.

: dos toques en el auricular derecho o izquierdo. Rechazar llamada: presiona y mantén pulsado el auricular derecho o izquierdo.

Lastimosamente, estos auriculares no te permiten bajar o subir el volumen con sus botones. Al menos no por defecto. Si usas su aplicación (Baseus Smart), puedes cambiar alguna de las acciones anteriores por otras, pero de momento la opción de controlar el volumen no está disponible. Tampoco cuenta con un ecualizador para personalizar su sonido. La aplicación es buena, pero carece de estas funciones básicas.

Por cierto, desde la app Baseus Smart puedes actualizar el firmware de los auriculares y utilizar una función muy curiosa llamada «antipérdida» que hace sonar una alarma en los auriculares para encontrarlos. La aplicación también tiene una opción para ver la última ubicación aproximada de los auriculares usando el GPS de tu móvil, pero no es muy fiable.

Las gomas que traen estos auriculares son bastante buenas: te aíslan bien del ruido externo, son cómodas y estabilizan fijamente los auriculares en tus oídos. Si te los pones y se te caen o quedan medio sueltos, es porque estás usando gomas que no son de tu talla. La buena noticia es que los Baseus Encok W11 incluyen 4 pares de gomas de distintos tamaños (XS, S, L y M), por lo que es fácil encontrar unas que se adapten perfectamente a ti.

Una vez que encuentres las gomas de tu talla y encajes los auriculares en tus oídos con un pequeño giro hacia atrás, podrás usarlos para correr, saltar a la cuerda o practicar cualquier otro deporte. No se caerán por más que lo intentes y eso es algo que nos gustó mucho de estos auriculares. También nos encantó su resistencia al agua IPX8 que evita que se dañen al mojarlos con sudor, lluvia o gotas de agua.

En teoría, según lo que significa la certificación IPX8, es posible usar estos auriculares para nadar, ya que se pueden sumergir en 1,5 metros de agua durante 30 minutos. Sinceramente, nosotros no probamos esta resistencia. Sin embargo, lo que sí te podemos asegurar es que la calidad de fabricación de los Baseus Encok W11 es excelente y no parece que se vayan a dañar.

¿Cómo es la calidad de sonido y conectividad de estos Baseus Encok W11?

Los Baseus Encok W11 se conectan por Bluetooth 5.0 a tu dispositivo y, en nuestras pruebas, han mantenido la conexión estable a una distancia no mayor a 10 metros. Además, no hemos notado retrasos en la reproducción de sonido, incluso sin un usar el modo de baja latencia (se activa desde la app y es ideal para juegos). Así que, sí, la conectividad de estos auriculares es buena.

En cuanto a la calidad del sonido, nos han sorprendido. Al ser auriculares de no más de 30 €, pensábamos que iban a tener un sonido pobre, poco potente y sin matices. Pero no. Suenan tan bien como los auriculares de Xiaomi de este rango de precios. Su sonido es fuerte, claro, sin distorsiones y con bajos muy potentes (sin llegar a ser exagerados).

Cabe destacar que estos auriculares usan drivers dinámicos de 10 mm junto con una decodificación de audio SBC y AAC. Obviamente no tienen la calidad de auriculares de más de 100 €, pero se defienden muy bien. La calidad de su sonido es bastante aceptable y estamos seguros de que te gustará si estás buscando unos auriculares Bluetooth económicos para escuchar música o podcasts mientras estás entrenando o haciendo otra cosa.

Estos Baseus Encok W11 tienen ENC (cancelación electrónica de ruido). No es lo mismo que ANC (cancelación activa de ruido), ¡y ojo! Este tipo de cancelación solo se utiliza para lograr llamadas de voz más claras y nítidas. ¿Cómo? Generando un sonido equivalente y opuesto al ruido ambiente. Así, tu interlocutor te puede escuchar mejor y tú a él.

Por cierto, los Baseus Encok W11 tienen un micrófono incorporado para las llamadas y para usar al asistente de voz. Con este micrófono tampoco hemos tenido problemas y tiene un funcionamiento correcto.

¿Cuánto dura la batería de los auriculares Baseus Encok W11?

Cada auricular tiene una batería de 40 mAh que es suficiente para 4 horas de uso con el volumen al 70 %. Por otro lado, su estuche de carga tiene una batería de 400 mAh, por lo que puede cargarlos hasta 5 veces sin acudir al cargador. Eso significa que, en total, la autonomía de los auriculares puede llegar a las 20 horas.

En la caja de los auriculares encontrarás el cable USB-C con el que podrás cargar su estuche. Pero esa no es la única forma de cargarlo. También se puede cargar de forma inalámbrica. Sin embargo, solo soporta carga rápida por USB-C. ¡Ah! Y ten en cuenta que con solo 10 minutos de carga puedes llenar la batería de los auriculares lo suficiente para usarlos 4 horas más (si estaban a punto de descargarse).

¿Valen la pena los auriculares Baseus Encok W11?

En definitiva, los Baseus Encok W11 son auriculares Bluetooth cómodos, fáciles de usar, resistentes al agua y con carga rápida. No tienen un sonido de primer nivel, pero suenan bastante bien para escuchar música, ver vídeos y hacer llamadas. ¡Y REPETIMOS! NO SE CAEN DE LAS OREJAS. Esto puede parecer una chorrada, pero después de probar decenas de modelos es difícil decir esto de muchos de ellos.