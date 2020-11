Es normal que lleves más de dos dispositivos portátiles a todos lados, como puede ser un móvil, un portátil y un smartwatch. Cada uno de ellos cumple una función distinta, por lo que es necesario mantenerlos siempre cargados. El problema es que seguramente lleves un cargador para cada dispositivo, lo cual es bastante incómodo y poco práctico existiendo cargadores como el Baseus 2 en 1 o el Baseus de 120W.

Nosotros hemos tenido la oportunidad de probar el cargador Baseus de 120W y créenos que es uno de esos gadgets que te cambiará la vida. Este cargador es capaz de cargar tres dispositivos al mismo tiempo y puede suministrar carga rápida a tu móvil o portátil. Con él, no necesitarás tener tres cargadores para cargar todos tus dispositivos de forma rápida y segura.

A continuación, te contamos nuestra opinión y experiencia con el cargador Baseus de 120W para que descubras si merece la pena.

Así es el cargador Baseus GaN de 120W: potente, versátil y práctico

Como indica su nombre, el cargador de pared del que aquí hablamos tiene una increíble potencia de 120W que es más que suficiente para cargar cualquier portátil. Por supuesto, también puede cargar tu móvil a la máxima velocidad posible sin problemas, así como auriculares, smartwatches y hasta consolas portátiles como la Nintendo Switch. Y es que es compatible con los principales protocolos de carga rápida, tales como PD 3.0, QC4.0 +, QC3.0, SCP, FCP, AFC, etc.

Para ser tan potente, nos parece que el cargador Baseus de 120W no es muy grande. De hecho, mide casi lo mismo que una tarjeta de crédito (94,8 x 54,8 x 29,6 mm) y pesa unos 220 gramos. En cuanto a puertos, el cargador incluye tres que puedes usar a la vez: dos USB-C y un USB-A. Además, trae un de USB C a USB C que soporta Power Delivery.

Algo que hace que este cargador Baseus de 120W sea uno de los mejores del mercado es que está fabricado a partir de GaN (Nitrurio de Galio). Este material se ha puesto de moda recientemente entre los fabricantes, ya que permite crear cargadores más compactos y potentes.

Tres conectores para cargar a la velocidad de la luz todos tus dispositivos

Para que tengas una idea de lo rápido que es, este cargador Baseus de 120W puede cargar el 60% de la batería del iPhone 11 Pro en media hora y todo el MacBook Pro en 2 horas. Si tienes alguna duda con respecto a la salida de los tres puertos del Baseus de 120W, aquí tienes la información que necesitas:

Al usar un solo puerto:

Salida de los dos puertos USB-C (100W máximo) : 3,3-20V/5A 5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/5A Max.

: 3,3-20V/5A 5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/5A Max. Salida del puerto USB-A (30W máximo): 4,5 V/5A 5V/4.5A 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A… 20V-1.5A Max.

Al usar los dos puertos USB-C a la vez:

Salida del puerto USB-C 1 (60W máximo) : 5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3A Max.

: 5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3A Max. Salida del puerto USB-C 2 (60W máximo): 5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3A Max.

Al usar un puerto USB-C y el puerto USB-A a la vez:

Salida del puerto USB-C (87W máximo) : 5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/4.35A.

: 5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/4.35A. Salida del puerto USB-A (30W máximo): 4,5 V/5A 5V/4.5A 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 20V/1.5A.

Al usar todos los puertos a la vez:

Salida del puerto USB-C 1 (60W máximo) : 5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3A.

: 5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3A. Salida del puerto USB-C 2 (30W máximo) : 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A.

: 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A. Salida del puerto USB-A (30W máximo): 4,5 V/5A 5V/4.5A 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 20V/1.5A.

En resumen, si quieres usar toda la potencia del cargador (los 120W), tienes que conectar tres dispositivos a cada uno de sus conectores. Pero si quieres cargar uno de tus dispositivos con la mayor potencia, debes conectarlo solo a un puerto USB-C para cargarlo a 100W.

Carga de manera segura tus dispositivos gracias a la protección integrada y la tecnología BPS

Otro aspecto que nos encanta del cargador Baseus de 120W es que usa una tecnología llamada BPS que ajusta de forma inteligente la corriente, potencia y voltaje de salida según el dispositivo conectado. De esa forma, puedes estar seguro de que tus dispositivos se están cargando de forma correcta, lo cual ayuda a alargar la vida útil de su batería y evitar los daños generados por una sobrecarga.

Además de eso, el cargador Baseus de 120W cuenta con protecciones integradas para evitar sobrecargas y sobrecalentamientos. Esto está genial, pero también hay que decir que, cuando está cargando, el sistema de protección del cargador emite un pequeño pitido que puede resultar un poco molesto. Aun así, no llega a ser un problema.

¿Dónde comprar el cargador Baseus de 120W al mejor precio?

Ahora que ya sabes qué ofrece el cargador Baseus de 120W, seguramente pensarás que es caro. Pues no, este 11 del 11 lo puedes conseguir por solo 38€ en AliExpress usando el siguiente botón:

Puedes elegir entre color blanco o negro. También trae una funda de regalo y un cable USB C.