La última tendencia en baterías externas para móviles son las powerbanks con pantalla y carga ultrarrápida. UGREEN, una de las mejores marcas en accesorios y gadgets tecnológicos en la actualidad, acaba de lanzar dos powebanks que siguen esa tendencia y que ya tenemos en nuestra mesa de análisis para evaluarlas a fondo.

Bajo el nombre de «UGREEN Nexode Power Bank», llegan dos baterías externas con capacidad de 12000 mAh y 20000 mAh que ofrecen una carga rápida de hasta 100 W y una pantalla de gran nitidez para monitorizar su estado en todo momento. Además, tienen un precio justo, por lo que son una opción a considerar al elegir la mejor powerbank para tu móvil.

UGREEN Nexode Power Bank de 12000 y 20000 mAh: un par de baterías externas con carga rápida de hasta 100 W y recarga de 65 W

UGREEN Nexode Power Bank: diferencias entre el modelo de 20000 mAh y el de 12000 mAh 1 de 5

Las UGREEN Nexode Power Bank de 12000 y 20000 mAh son dos baterías externas muy parecidas entre sí, aunque no iguales. Además de la diferencia en capacidad, ofrecen distinta velocidad de carga, puertos y tipos de pantalla. En la siguiente tabla comparativa puedes ver sus diferencias de las que hablaremos más en profundidad a continuación.

Especificaciones UGREEN Nexode Power Bank 12000 mAh (100 W) UGREEN Nexode Power Bank 20000 mAh (130 W) Dimensiones y peso 45,5 x 46 x 115 mm. 309 gramos. 54 x 51 x 131 mm. 480 gramos. Pantalla LCD TFT Salida máxima 100 W 130 W Salida máxima por un solo puerto 100 W Puertos 1x USB-C

1x USB-A 2x USB-C

1x USB-A Entrada máxima 65 W. Capacidad de la batería 12000 mAh 20000 mAh Tiempo de recarga 1,5 horas 2 horas Compatibilidad Soporta protocolos de carga como PD, PPS, QC, AFC, FCP y SCP. Es compatible con casi todos los dispositivos como MacBook Pro 16»/Air 15″, iPad Pro 2024/Air 5, iPhone 15 Pro Max/Pro/Plus/15, Galaxy S24/S23 Ultra, Steam Deck, Switch, AirPods, relojes inteligentes, entre otros. Precio 49,99 € 99,99 €

¿Cómo es la UGREEN Nexode Power Bank de 12000 mAh?

Todos los detalles de la UGREEN Nexode Power Bank de 12000 mAh 1 de 7

Comencemos hablando del modelo más económico, la UGREEN Nexode Power Bank de 12000 mAh. Esta powerbank tiene un diseño rectangular tipo columna, que facilita su agarre con una mano y su guardado en bolsos. Es bastante compacta, con una altura de 11,5 centímetros y un grosor de 4,5 cm, y no pesa mucho para ser una batería de 12000 mAh. Para ser exactos, pesa 309 gramos, lo que equivale a dos móviles ligeros.

Es de color plateado con secciones en negro y tiene una calidad de construcción inmejorable. En uno de sus laterales se encuentra ubicado el botón de encendido. En la parte frontal está una pantalla LCD que te indica de forma clara el nivel de batería restante, que se ve muy bien en exteriores al ser los números blancos y el fondo negro. Abajo, cuenta con unas almohadillas anti-deslizamiento para que puedas dejarlo sobre una mesa sin miedo a que se caiga por un tropezón.

Con respecto a los puertos, solo tiene dos: uno USB-C que admite salida y entrada de energía y un puerto USB-A de solo salida. La máxima velocidad de carga que te puede dar esta powerbank es de 100 W utilizando su puerto USB-C en solitario. Si usas los dos puertos a la vez, la velocidad se reduce notablemente a 10 W en cada puerto, lo que me parece una desventaja a considerar. No es buena para carga simultánea de dispositivos.

Con la potencia máxima, en solo 30 minutos puede cargar un iPhone 15 Pro al 55% o un Galaxy S24 Ultra al 56%. También es capaz de cargar rápidamente portátiles, tablets, consolas, etc. Asimismo, es compatible con dispositivos pequeños como smartwatches y auriculares.

Cualquier cosa que se cargue por USB, podrás cargarlo con la UGREEN Nexode Power Bank de 12000 mAh. Eso sí, puede que la carga rápida no funcione si tu móvil usa un protocolo de carga especial, como el Super VOOC de OPPO y otras marcas chinas (en la ficha técnica de arriba puedes ver los protocolos que soporta esta powerbank).

¿Cuánto rinden los 12000 mAh de esta batería? Pues yo he podido cargar un móvil de 5000 mAh y unos auriculares al completo con una sola carga. Pero hay que tener en cuenta que no alcanza para cargar dos veces un móvil y con consolas como la Steam Deck solo llega a llenar el 90% de su batería.

Por cierto, esta powerbank admite una carga de 65 W, de tal forma que puedes recargarla al 100% en solo 1,5 horas. Aparte, tiene un sistema de seguridad de 13 capas (que incluye protección térmica) contra sobrecorriente, sobretensión, sobrecalentamiento y más.

¿Cómo es la UGREEN Nexode Power Bank de 20000 mAh?

Todos los detalles de la UGREEN Nexode Power Bank de 20000 mAh 1 de 11

La UGREEN Nexode Power Bank de 20000 mAh también tiene un sistema de seguridad de 13 capas, una entrada máxima de 65 W, una salida máxima individual de 100 W, almohadillas anti-deslizamiento y una sólida calidad de construcción. Sin embargo, es más grande que el modelo anterior porque lleva una batería de 20000 mAh.

Mide 13 centímetros de alto y 5,4 centímetros de grosor, con un peso 480 gramos. Aun así, sigue siendo apta para llevar en aeropuertos y puede guardarse en un bolso sin problemas. A diferencia del modelo de 12000 mAh, esta powerbank posee dos puertos USB-C y uno USB-A. Uno de los USB-C soporta una entrada de 65 W y una salida de 100 W, mientras que el otro solo soporta una salida de hasta 30 W.

Lo interesante de la UGREEN Nexode Power Bank de 20000 mAh es que puede alcanzar los 130 W de salida cuando utilizas sus dos puertos USB-C al mismo tiempo. De esa forma, pude cargar a máxima velocidad un portátil y un móvil sin tener que esperar a que uno termine de cargarse para conectar el otro.

Y lo mejor es que si le conectas tres dispositivos a la vez, mantiene la potencia de 100 W en el puerto USB-C principal (los otros dos puertos darán 15 W). Así que, aunque su velocidad de carga es la misma que la del modelo de 12000 mAh, este modelo es mucho mejor para cargar varios dispositivos a la vez.

Esta powerbank tarda en cargarse 2 horas de 0 a 100%, lo cual me parece un tiempo prudente para una batería de 20000 mAh. Otra de las ventajas de este modelo es su capacidad. Mientras que con el de 12000 mAh la batería solo me alcanzó para carga el móvil una vez, con los 20000 mAh de este modelo pude cargar hasta 3 veces un móvil de 5000 mAh.

Resaltar que la pantalla de la UGREEN Nexode Power Bank de 20000 mAh es más avanzada, pues usa un panel TFT con mejor nivel de detalles y mejores colores que uno LCD. Además, esta pantalla no solo te muestra el nivel de batería restante, sino también el modo de carga (lenta o rápida) y la potencia de salida en cada uno de los puertos. Es bastante útil para saber si está cargando correctamente tus dispositivos.

¿Vale la pena comprar las powerbanks UGREEN Nexode Power Bank de 12000 mAh y 20000 mAh?

Si quieres una powerbank con carga rápida, pocas en el mercado igualan la calidad de las UGREEN Nexode Power Bank de 12000 mAh y 20000 mAh. No solo tienen una construcción prémium con diseño minimalista y práctico, sino que además cuentan con un sistema de seguridad muy completo y una velocidad de carga ultrarrápida compatible con casi cualquier dispositivo (incluyendo portátiles y móviles).

Su pantalla me parece una adición muy útil para no llevarse una sorpresa y saber exactamente cuánto le resta de carga. Ahora bien, el modelo que más me gustó es el de 20000 mAh porque ofrece carga rápida para hasta 3 dispositivos conectados a la vez y su capacidad hace posible cargar hasta tres veces un móvil. Eso sí, debes tener en cuenta que este modelo cuesta el doble que el de 12000 mAh, el cual me parece la mejor opción en calidad-precio si no sueles cargar simultáneamente varios aparatos.

El modelo de 20000 mAh cuesta 99,99 €, mientras que el de 12000 mAh vale 49,99 €. No obstante, por tiempo limitado, podrás conseguir ambas powerbank en oferta desde Amazon por 69,99 € y 39,99 €, respectivamente, usando estos botones: