Baseus es una marca que conocemos muy bien por sus cargadores GaN, powerbanks y estaciones de acoplamiento. Es un fabricante de accesorios bastante fiable y de calidad, por lo que nos llamó la atención que decidieran incursionar en el campo de los dispositivos de audio con los Baseus Bowie MA10, sus nuevos auriculares Bluetooth que prometen una autonomía impresionante y un sonido decente a un precio asequible.

Por lo general, cuando una empresa que no se especializa en productos de audio lanza unos auriculares, nos esperamos lo peor porque este tipo de productos requieren de cierta experticia para conseguir buenos resultados. Y probablemente por eso los Baseus Bowie MA10 me han sorprendido muchísimo. A continuación, te cuento todo sobre estos auriculares y por qué me gustaron tanto.

Baseus Bowie MA10: auriculares inalámbricos con ANC, 140 horas de autonomía y baja latencia

Los Baseus Bowie MA10 son auriculares verdaderamente inalámbricos (TWS) que se conectan por Bluetooth a tu móvil o a cualquier dispositivo que admita reproducción de audio por Bluetooth. Sus especificaciones técnicas son las siguientes:

Especificaciones de los Baseus Bowie MA10

Características Baseus Bowie MA10 Dimensiones del estuche Estuche de carga: 85 x 45 x 34 mm. 106 gramos.

Auriculares: 28 x 26 mm. Driver 13 mm. Respuesta de frecuencia 20 – 20000 Hz. Tecnologías de audio Cancelación de ruido activa (ANC) de hasta 48 dB. Códecs de audio AAC y SBC. Codificación LC3 de nivel Hifi. Resistencia al agua IPX6. Batería Cada auricular: 50 mAh. Estuche de carga: 2500 mAh. Autonomía Entre 130 y 140 horas con el estuche de carga. Por sí solos, los auriculares duran hasta 8 horas encendidos, reproduciendo música al 70%. Carga Se carga por USB-C. Tarda en cargarse al 100% unas 3 horas. Conectividad Bluetooth 5.3. Distancia de transmisión Hasta 10 metros (32,8 pies). Extras 4 micrófonos (2 en cada auricular), modo gaming (latencia de 38 ms) y app para móviles Android e iOS con múltiples funciones. Contenido de la caja 1 x Baseus Bowie MA10

1 x Estuche de carga USB-C

1 x Cable de carga USB-C

1 x Ganchos para oídos S / M / L

1 x Punta de auricular S / M / L.

¿Cómo son los Baseus Bowie MA10?

Como puedes ver en las imágenes, los Baseus Bowie MA10 apuestan por un diseño compacto, similar al de los Galaxy Buds FE. Pesan muy poco y encajan a la perfección en los oídos. No se caen y no molesta llevarlos por mucho tiempo, por lo que nos parecen perfectos para hacer deporte. Tienen una punta de goma y un pequeño gancho o aleta para fijarse en tus orejas sin molestias.

En la caja incluyen tres tamaños de puntas, además de tres tamaños de ganchos, para que puedas adaptarlos a tus orejas y fijarlos dándoles un giro. Por supuesto, en la caja también viene su estuche de carga que tiene un diseño bastante típico con una tapa en la parte superior.

El estuche es muy voluminoso y pesado comparado con el de otros auriculares de su estilo. Mide 85 x 45 x 34 mm y pesa unos 106 gramos, siendo mucho más grande que el de los Galaxy Buds FE, por ejemplo, que miden 50,0 x 27,7 x 50,0 mm y pesa 40 gramos. Esto hace que no sea muy cómodo para llevar en el bolsillo, aunque tampoco resulta un inconveniente para transportar los auriculares a viajes o a estudiar en la biblioteca, etc.

Todos los detalles de los Baseus Bowie MA10 1 de 6

Por cierto, tanto los auriculares como el estuche son de color negro y tienen un acabado mate con algunas partes brillantes. En este sentido, son muy básicos y no llaman la atención. Particularmente, me gusta cuando las marcas toman riesgos y apuestan por diseños originales. Sin embargo, si no le das importancia a las cuestiones estética, su diseño no será un problema para ti. De hecho, puede que su estilo austero sea lo que prefieres.

Los Baseus Bowie MA10 están fabricados con un plástico ABS y tienen un cierre magnético en el estuche. Los auriculares se sienten sólidos y parecen duraderos, la bisagra del estuche es robusta y, en general, su calidad de construcción es excelente para su precio.

Cabe destacar que el estuche de carga tiene un puerto USB-C en la parte trasera que sirve para cargarlos. Además, cuenta con unas pequeñas luces LED en la parte frontal que indican el nivel de la batería y el estado de carga.

Por otro lado, los auriculares tienen un anillo luminoso LED que indica el estado de carga y conectividad, y también ofrecen control táctil para varias funciones. ¡Ah! Y poseen la certificación IPX6, lo que significa que no son a prueba de polvo, pero sí resisten chorros de agua a alta presión. Puedes usarlos en la ducha o bajo la lluvia sin problemas.

Conectividad, cancelación de ruido activa y extras

Los Baseus Bowie MA10 se conectan por Bluetooth 5.3 a dispositivos iOS, Android, Windows, Mac OS, Nintendo Switch, entre otros, lo que garantiza una conexión estable y rápida. Al menos en mi experiencia, no tuve ningún problema de microcortes ni de desconexión.

Tienen un modo de baja latencia de 0,038 segundos, lo que evita el desfase entre el sonido y la imagen cuando ves vídeos o juegas. Y lo mejor es que se pueden conectar a dos dispositivos a la vez, por ejemplo, al PC y al móvil. Así puedes cambiar de uno a otro sin problemas, y atender las llamadas que te lleguen al móvil mientras escuchas música en el ordenador, por ejemplo.

Así es la aplicaciones de los auriculares Baseus 1 de 2

Tienen una aplicación para Android e iOS que te permite personalizar los auriculares de muchas maneras. En concreto, te deja alternar entre los modos normal, transparente y cancelación de ruido, ecualizar su sonido con 12 ajustes predefinidos, cambiar el control por gestos, pasar del modo música a gaming o viceversa y usar la función «Encontrar mis auriculares» que hace que los auriculares emitan un pitido fuerte para encontrarlos fácilmente.

Una de las cosas que más me gustó de estos auriculares es su cancelación de ruido activa híbrida, que reduce el ruido exterior hasta en 48 dB. Esto se nota mucho cuando estás en un ambiente ruidoso, como la calle o el transporte público. Es la mejor ANC que he probado en unos auriculares de menos de 50 euros.

¿Cómo es la calidad de sonido de los Baseus Bowie MA10?

Su sonido corre a cargo de unos drivers de 13 mm que ofrecen una calidad de audio muy buena, tanto en la música como en las llamadas. Tienen un sonido de graves potentes, muy adecuado para géneros con muchos bajos, como el hip-hop y la música electrónica. Sin embargo, a veces los graves pueden sobrecargar las voces y otros instrumentos, especialmente en pistas con arreglos complejos.

Cabe aclarar que los Baseus Bowie MA10 no son compatibles con códecs de alta resolución y transmiten el audio a través del códec AAC, lo que puede no ser ideal para los audiófilos. No obstante, la calidad general del sonido sigue siendo buena. Suenan fuerte y definido con una separación de los instrumentos decente para su precio.

¿Cuánto dura la batería de los auriculares Baseus Bowie MA10?

Teóricamente, los auriculares Baseus Bowie MA10 TWS tienen una impresionante autonomía de hasta ocho horas con una sola carga y 140 horas adicionales con el estuche de carga. Y esto se coincide con nuestras pruebas. Pueden durar hasta un mes entero de uso sin una recarga. No conozco otros auriculares Bluetooth con una autonomía tan prolongada como la de los Baseus Bowie MA10.

Dicho sea de paso, los auriculares se cargan bastante rápido. Con solo dejarlos 10 minutos en el estuche, podrás utilizarlos por 2 horas más. El estuche tarda en cargarse de 0 a 100% en 3 horas, lo cual es entendible teniendo en cuenta que su batería es de 2500 mAh.

Veredicto final: demasiado buenos para costar solo 30 €

En general, los auriculares Baseus Bowie MA10 son una excelente opción para aquellos que buscan un par de auriculares inalámbricos con una gran calidad de sonido, una larga duración de la batería y funciones avanzadas. Su precio oficial es de 29,99 €, pero actualmente están a 20,99 € en Amazon con la oferta de Black Friday.