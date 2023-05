Baseus nos trae dos nuevas powerbanks o baterías portátiles, como quieras llamarles, que no solo difieren en capacidad, sino también en propósito. Por un lado, tenemos la powerbank Baseus de 6000 mAh que ofrece carga inalámbrica magnética estilo «MagSafe» pensada para los iPhone. Por el otro, tenemos la batería Baseus de 20000 mAh con tres salidas para cargar diferentes dispositivos en simultáneo con una carga rápida de hasta 65 W.

Mientras que la powerbank de 6000 mAh es más portátil y cómoda de usar, la de 20000 mAh es más duradera y apta para alimentar a varios dispositivos a la vez. Hemos estado haciendo uso de ambas para contarte nuestra experiencia con ellas, explicarte cómo funcionan, todos sus detalles y si valen la pena para ti según lo que busques en una batería externa. ¡Vamos allá!

Baseus de 6000 mAh: una batería externa con carga inalámbrica y hasta MagSafe para los iPhone

Apple vende una powerbank oficial con MagSafe por la friolera de 94 €. Esta powerbank de Baseus cuesta menos de 40 € y tiene todas las ventajas de la de Apple, e incluso alguna más. Antes de entrar en detalles, te dejamos su hoja de especificaciones por si quieres saber cómo es a nivel técnico.

Características Baseus de 6000 mAh Dimensiones y peso 9,8 x 6,4 x 1,5 cm. 190 gramos. Capacidad de la batería 6000 mAh. Potencia de salida USB-C: 20 W.

USB-C e inalámbrico: 12 W (5V/2,4A). Potencia de entrada 20 W con cargador PD. Puertos 1x USB-C. Tiempo de carga 1 hora y 54 minutos. Protecciones Contra sobrecarga, sobrecorriente, sobredescarga, sobrecalentamiento, sobrecarga y cortocircuito. Compatibilidad iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max y iPhone 12 mini. Funciona con otros teléfonos/dispositivos compatibles con la carga inalámbrica pueden cargarse de forma inalámbrica, pero no tienen función magnética. Contenido de la caja 1x Batería externa

1x Cable de carga USB-C a USB-C de 50 cm

1x Manual del usuario

¿Cómo es la batería de Baseus de 6000 mAh y qué tal funciona?

Lo que más nos sorprendió de esta powerbank es su diseño compacto y elegante, muy similar al de Apple. Es muy fácil de llevar, ya que no ocupa casi nada y pesa lo mismo que un smartphone (190 gramos). Lo único que podríamos reprocharle en este sentido es que es blanca, un color muy susceptible a mancharse y dejar evidencias visibles de la suciedad por el uso. La buena noticia es que Baseus también la vende en color negro, así que puedes elegir el tono que más te convenga.

Como era de esperar, está hecha enteramente con un plástico grueso y resistente. En su cuerpo solo encontramos un botón de encendido, un puerto USB-C que admite la salida y entrada de energía y unas luces LED que indican su nivel de carga. Además, en una de sus caras tiene los imanes MagSafe para pegarse magnéticamente a los iPhones y fundas compatibles. Evidentemente, en esa misma cara, está su almohadilla de carga inalámbrica.

Todos los detalles de la batería Baseus de 6000 mAh con MagSafe 1 de 5

Esta powerbank tiene una capacidad de 6000 mAh y puede cargar cualquier móvil, tablet, auriculares o incluso portátiles a través de su puerto USB-C con una potencia máxima de 20 W. La powerbank incluye un cable USB-C a USB-C para esto, pero puedes usarla con otros tipos de cables USB-C sin problemas. A través de esa misma entrada USB-C, puedes recargar la powerbank.

Y si tu smartphone o estuche de auriculares tiene carga inalámbrica, puedes colocarlo sobre la powerbank para cargarlo sin cables con una potencia máxima de 12 W. Ten en cuenta que esta powerbank está pensada para los iPhone 12 en adelante, ya que incluye los imanes MagSafe para pegarse a la parte trasera de estos móviles y cargarlos de forma inalámbrica mientras los sigues usando normalmente.

¿Los imanes de esta powerbank no sirven con móviles Android? Técnicamente no. Sin embargo, en este artículo te explicamos cómo añadir carga MagSafe a cualquier móvil Android para que puedas usar los imanes de la powerbank Baseus de 6000 mAh con un smartphone de cualquier marca. Por cierto, curiosamente, esta powerbank no incluye el cable USB-C a Lightning para cargar por cable los iPhone.

Rendimiento de la batería de Baseus de 6000 mAh

En nuestras pruebas, hemos conseguido cargar cualquier dispositivo que queríamos con esta powerbank, ya sea haciendo uso de su carga por cable o de su carga inalámbrica. Los resultados que nos ha proporcionado han sido los siguientes:

19 horas de reproducción de vídeo en un iPhone 13.

en un iPhone 13. Su capacidad total permite cargar 1,2 veces un iPhone 12 Pro .

. Llena el 55% de la batería de un iPhone 14 Pro en 30 minutos .

. La powerbank tarda en cargarse al completo 1 hora y 54 minutos (usando un cargador rápido PD).

Cabe aclarar que con la carga inalámbrica hemos obtenido tiempos de carga muy altos y un calentamiento notable de la superficie del móvil a raíz del sobrecalentamiento de la powerbank. Esto es normal según el fabricante y se recomienda usar la carga inalámbrica sin funda y sin usar el móvil para mitigar estos problemas.

Otro detalle que vale la pena puntualizar es que esta powerbank puede cargar hasta 2 dispositivos al mismo tiempo (uno de forma inalámbrica y otro por cable). Lo hemos comprobado y la verdad es que funciona bastante bien, pero puede calentarse mucho. Solo recomendamos cargar dos dispositivos a la vez si se trata de unos auriculares y un móvil.

Baseus de 20000 mAh: tiene carga rápida de 65 W y es ideal para móviles o portátiles

La Baseus de 20000 mAh es una powerbank multidispositivo que está diseñada para cargar hasta 3 dispositivos a la vez. Aunque se ve mucho más grande que la batería portátil que vimos antes, realmente es más pequeña y compacta de lo que parece. Tiene pantalla LED para monitorizar su estatus de carga y soporta carga rápida PD de hasta 65 W compatible con la mayoría de portátiles.

Características Baseus de 20000 mAh Dimensiones y peso 15,4 x 6,5 x 2,7 cm. 520 gramos. Capacidad de la batería 20000 mAh. Potencia de salida USB 1: 4.5V/5A, 5V/4.5A, 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A

USB 2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A

USB-C: 4.5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A Potencia de entrada Micro USB: 5V/2A, 9V/2A Max

USB-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A. Puertos 1x USB-C, 1x micro USB (solo para entrada) y 2x USB-A. Tiempo de carga 2 horas (con carga PD de 60 W). Protecciones Contra sobrecarga, sobrecorriente, sobredescarga, sobrecalentamiento, sobrecarga y cortocircuito. Tecnologías y extras Soporta los protocolos de carga PPS, PD 3.0 y QC 4.0, y tiene pantalla LED. Compatibilidad Ordenadores portátiles, tablets, smartphones, auriculares, consolas portátiles y cualquier dispositivo que se cargue con un cable USB. Contenido de la caja 1x Batería externa

1x Cable de carga USB-C a USB-C de 50 cm

1x Manual del usuario

¿Cómo es la batería de Baseus de 20000 mAh y qué tal funciona?

Esta powerbank es lo suficientemente compacta para llevarla contigo a cualquier parte. Mide 15,4 centímetros de alto, 6,5 centímetros de ancho y 2,7 centímetros de grosor. Eso sí, pesa 520 gramos, lo que equivale a tres smartphones aproximadamente. Es pesada, aunque tampoco tanto. Nosotros la hemos llevado en un bolso y no se nos ha hecho una molestia.

Está bien construida con una carcasa de aleación de aluminio y esquinas curvadas que favorece la disipación de calor para evitar el sobrecalentamiento. Tiene una pequeña pantalla LED que indica su nivel de carga y otros datos, y posee un botón de encendido / apagado. A pesar de que dispone de cuatro puertos, solo tres de ellos (los de color naranja) sirven para cargar dispositivos.

En concreto, tiene dos puertos USB-A de carga y un puerto USB-C que permite tanto la entrada como la salida de carga. Además, cuenta con un puerto micro USB que solamente sirve para cargar la propia powerbank.

Todos los detalles de la powerbank Baseus de 20000 mAh 1 de 3

El funcionamiento de la powerbank en sí no tiene nada de especial. Simplemente, conectas los dispositivos que quieres cargar a sus puertos y listo. Por cierto, trae un cable USB-C a USB-C para aprovechar su puerto de carga más rápido. Lo más interesante de esta batería externa es precisamente su compatibilidad con los protocolos de carga rápida PD 3.0, QC 4.0 y PPS.

Su puerto USB-C puede alcanzar una potencia máxima de 65 W y sus puertos USB-A alcanzan una potencia máxima de 30 W, al usarlos de manera individual. Si se usan dos o más puertos en simultáneo, la potencia máxima se distribuye entre todos los puertos en uso como puedes ver en la siguiente imagen:

Rendimiento de la batería de Baseus de 20000 mAh

Con la powerbank Baseus de 20000 mAh hemos obtenido los siguientes resultados:

Puede alimentar un mini PC de Beelink y un monitor de UPerfect para “transformarlos” en un portátil . Da unas 4 o 5 horas de uso de esta manera.

. Da unas 4 o 5 horas de uso de esta manera. Carga un MacBook Air de 0 a 30% en 30 minutos a través del puerto USB-C.

a través del puerto USB-C. Carga un MacBook Pro de 13 pulgadas al completo en 2 horas mediante el puerto USB-C.

mediante el puerto USB-C. Su capacidad total permite cargar 4,5 veces el iPhone 12 , 7 veces el iPhone 8, 5 veces el Galaxy S10, 1,8 veces el iPad Pro y 1,1 veces el MacBook Pro de 13 pulgadas.

, 7 veces el iPhone 8, 5 veces el Galaxy S10, 1,8 veces el iPad Pro y 1,1 veces el MacBook Pro de 13 pulgadas. Carga un Samsung S22 Ultra de 0 a 60% en 30 minutos a través del puerto USB-C.

a través del puerto USB-C. La powerbank tarda en cargarse 2 horas al completo (usando un cargador rápido PD de 60 W).

Algo importante que hay que mencionar es que la Baseus de 20000 mAh soporta la descarga durante la carga, pero si la salida es superior a la entrada, el powerbank activará la protección de apagado automático para protegerse.

Asimismo, es necesario decir que no es compatible con la carga de portátiles Surface Go y con los móviles Xiaomi es parcialmente compatible. Los móviles de esta marca china los carga a 27 W por el puerto USB-A y a 16 W por el puerto USB-C. Lo mismo ocurre con los móviles de OPPO que los carga a una velocidad ordinaria de 5 W o 10 W.

¿Vale la pena comprar las powerbanks de Baseus de 6000 mAh y 20000 mAh?

Ambas powerbanks nos parecen muy recomendables si necesitas una batería externa de calidad. Ahora bien, son diferentes y puede que una te convenga más que otra.

Si necesitas mucha capacidad para cargar varias veces tu móvil o incluso un portátil, ve a por la Baseus de 20000 mAh. Además de su enorme batería interna, te ofrece carga rápida de 65 W y tiene una calidad de construcción en aluminio excepcional.

En caso de que priorices la movilidad y comodidad de la powerbank, tu mejor opción es la Baseus de 6000 mAh. Tiene menos capacidad, pero es bastante pequeña, no pesa casi nada y ofrece carga inalámbrica. Incluso, puede pegarse magnéticamente a tu móvil si tiene MagSafe o un adaptador MagSafe para que puedas llevarla contigo más cómodamente. Es perfecta para emergencias o hacer una recarga durante el día si fuese necesario.