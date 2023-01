La carga inalámbrica es una característica que viene mejorando a un gran ritmo en los últimos años, especialmente en Android. Prueba de ello, es que hay móviles con sistemas de carga inalámbrica increíblemente rápidos, como los Xiaomi 13, el OnePlus 10 Pro o los Vivo X90 Pro y Pro+, todos ellos con una potencia de 50 W. Sin embargo, los smartphones con Android siguen arrastrando un problema con este tipo de carga: la sujeción del cargador inalámbrico al móvil.

En los iPhone esto no es así, pues su tecnología MagSafe se encarga de mantener todo en su debido lugar. En Android no existe una propuesta similar de algún fabricante de móviles, pero eso no significa que no puedas disfrutar de la experiencia. Diles «adiós» a los cargadores inalámbricos desconectados, porque te enseñamos cómo añadir carga MagSafe a cualquier móvil Android por unos pocos euros.

¿Por qué MagSafe es más importante de lo que parece y lo necesitas en tu Android?

Si tienes un móvil Android con carga inalámbrica y la utilizas frecuentemente, es bastante probable que hayas pasado por esta situación: coges el móvil, lo dejas sobre el cargador inalámbrico y luego de unas horas lo tomas solo para descubrir que prácticamente no cargó nada. Pones el teléfono nuevamente sobre la base de carga y notas que funciona perfectamente.

¿Qué fue lo que pasó? Juraste que habías puesto bien tu dispositivo sobre la base y en realidad no fue así, o sí lo hiciste y luego lo moviste sin darte cuenta. ¿El resultado? Un móvil con poca carga para enfrentar un nuevo día, una tragedia.

Con los iPhone tienes que tener demasiada mala suerte para que esto te suceda y el secreto está en su sistema MagSafe. ¿Qué es lo que hace MagSafe? Sin adornar demasiado la explicación: básicamente integra un aro magnético dentro del dispositivo que sirve para sujetar de forma segura otros accesorios compatibles con esta tecnología. Parece poca cosa, pero no lo es.

¿La razón? Con MagSafe, siempre tendrás la seguridad de que tu móvil cargará correctamente al usar su cargador inalámbrico, porque no se moverá de su lugar. ¿Puedes hacer esto con tu Android actualmente? Seguramente no, pero te mostramos cómo adaptarlo fácilmente a continuación.

¿Qué necesitas para adaptar la carga MagSafe a tu móvil con Android?

Como ya dijimos, en Android no existe una alternativa oficial a MagSafe por parte de ningún fabricante, pero sí que existen opciones de terceros. Y luego de leer lo anterior, seguro que querrás probarlo y olvidarte de tus problemas al usar tu cargador inalámbrico. Para ello, lo único que necesitarás son tres cosas:

Un móvil Android compatible con carga inalámbrica. Cargador inalámbrico que siga el estándar Qi, preferiblemente compatible con MagSafe para no tener que adaptarlo también. Un adaptador MagSafe para tu smartphone.

Si estás en este artículo, seguramente tendrás los dos primeros y solamente te faltará el adaptador MagSafe. Pero si te llegase a faltar el cargador inalámbrico, tenemos un artículo con algunos muy buenos, pero aquí te dejamos un par que integran directamente MagSafe (más seguro):

Anker PowerWave 2 en 1 : compatible con MagSafe, que además permite cargar tu móvil y tus auriculares inalámbricos en simultáneo. Cuesta 35 € en Amazon.

: compatible con MagSafe, que además permite cargar tu móvil y tus auriculares inalámbricos en simultáneo. Cuesta 35 € en Amazon. Cargador Anker 313: cargado inalámbrico simple de tipo almohadilla compatible con MagSafe y una potencia de 7,5 W. Es la opción más económica, cómpralo por 16 € en Amazon.

Ahora bien, ¿de qué van los adaptadores MagSafe? Como en la propuesta original, es un sistema de aros magnéticos que permiten mantener tu móvil bien sujeto al cargador. Normalmente, son dos: uno de los aros se adhiere a la trasera de tu móvil y el otro al cargador. Así, sin más complicaciones. Aunque, como viste antes, existen cargadores que ya incluyen el aro magnético y no será necesario agregar el segundo.

También existen fundas MagSafe para diferentes móviles, así que puedes adquirir alguna, pero nosotros vamos a recomendar los adaptadores universales. Hay decenas de opciones en el mercado, pero nosotros recomendamos estas (sigue los enlaces para comprarlas):

ESR HaloLock : unos de los mejores adaptadores MagSafe universales de doble aro, pues su magnetismo asegura un excelente agarre, además de ser muy económico. Cómpralo por solo 12 € en Amazon.

: unos de los mejores adaptadores MagSafe universales de doble aro, pues su magnetismo asegura un excelente agarre, además de ser muy económico. Cómpralo por solo 12 € en Amazon. Nillkin SnapLink : otro sistema de doble aro magnético universal, pero con la ventaja de tener una funda de cuero que protegerá tus dispositivos de rayones. Puede ser tuyo por 14 € en Amazon.

: otro sistema de doble aro magnético universal, pero con la ventaja de tener una funda de cuero que protegerá tus dispositivos de rayones. Puede ser tuyo por 14 € en Amazon. Spigen O-Mag : aro magnético con soporte de tipo anillo incluido, capaz de girar en 360º y un diseño brutal. Es una única pieza, así que necesitas un cargador con MagSafe integrado. Cuesta 25 € en Amazon.

: aro magnético con soporte de tipo anillo incluido, capaz de girar en 360º y un diseño brutal. Es una única pieza, así que necesitas un cargador con MagSafe integrado. Cuesta 25 € en Amazon. ESR HaloLock con soporte : mantén el excelente agarre del HaloLock estándar, pero añade un soporte de mano que te ayuda a evitar caídas y es extensible para usar como soporte de mesa. Cuesta 17 € en Amazon, pero es una sola pieza (requiere cargador con MagSafe integrado).

: mantén el excelente agarre del HaloLock estándar, pero añade un soporte de mano que te ayuda a evitar caídas y es extensible para usar como soporte de mesa. Cuesta 17 € en Amazon, pero es una sola pieza (requiere cargador con MagSafe integrado). Anker 610: muy similar a los dos anteriores, pues cuesta con soporte para cuando uses tu móvil, pero a un precio mucho mejor. Cuesta apenas 13 €.

¿Qué otros accesorios con MagSafe puedes utilizar en tu Android?

Aunque las estrellas de los accesorios MagSafe son los cargadores inalámbricos, en realidad es una tecnología con más posibilidades. A continuación, te dejamos algunos accesorios compatibles con MagSafe que también podrás disfrutar en tu Android con el adaptador:

Soporte para el coche ESR HaloLock : ideal para fijar tu móvil a la rejilla del aire acondicionado de forma segura con Magsage. Además, incluye puerto USB-C para conectar el cable de tu cargador del coche y usar la carga inalámbrica. Cuesta apenas 13 €.

: ideal para fijar tu móvil a la rejilla del aire acondicionado de forma segura con Magsage. Además, incluye puerto USB-C para conectar el cable de tu cargador del coche y usar la carga inalámbrica. Cuesta apenas 13 €. Tarjetero Spigen Smart Fold MagFit con soporte : un accesorio fabuloso para que guardes tus tarjetas de crédito o DNI en la trasera de tu móvil gracias a MagSafe. Aparte, este tarjetero cuenta con una sección que puede doblarse y usarse como soporte de mesa para tu smartphone. Puede ser tuyo por 35 euros.

: un accesorio fabuloso para que guardes tus tarjetas de crédito o DNI en la trasera de tu móvil gracias a MagSafe. Aparte, este tarjetero cuenta con una sección que puede doblarse y usarse como soporte de mesa para tu smartphone. Puede ser tuyo por 35 euros. Batería externa Anker 622: un powerbank compatible con MagSafe y una capacidad de 5000 mAh, ideal para cuando tengas que salir de casa por mucho tiempo. Cuesta 46 € en Amazon.

¿Estás listo para exprimir todas las posibilidades de MagSafe en tu móvil con Android?