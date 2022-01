Hace apenas unos días OnePlus dejó ver las primeras imágenes de su nuevo buque insignia y ya hoy se convierte en una realidad. La compañía china presentó el OnePlus 10 Pro con todas sus características, novedades y demás información oficial. ¿Quieres conocerlo mejor? Es una verdadera bestia que dará de qué hablar durante los próximos meses.

Todas las especificaciones del OnePlus 10 Pro

Siendo un buque insignia, OnePlus no se guardó nada en este móvil al dotarlo del mejor hardware que tenía al alcance de su mano. Es un dispositivo con un rendimiento brutal, un juego de cámaras de primera línea, una pantalla excelente como acostumbran y muchas características más. Esta es su ficha técnica para que veas de lo que hablamos:

Características OnePlus 10 Pro

Dimensiones y peso 163 x 73,9 x 8,6 mm. 200,5 gramos. Pantalla 6,7″ QHD+ (3216 x 1440 píxeles) con relación de aspecto 20:9, panel AMOLED con tecnología LTPO 2.0, tasa de refresco de 120 Hz, brillo máximo de 1300 nits, HDR10+ y protección Gorilla Glass Victus. Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con gráfica Adreno 730. RAM 8 / 12 GB LPDDR5. Almacenamiento 128 / 256 GB en formato UFS 3.1. Cámara trasera Principal de 48 MP con f/1.8, PDAF Omnidireccional, laser AF y OIS.

Ultra gran angular de 50 MP con f/2.2, AF y visión de 150º.

Teleobjetivo de 8 MP con f/2.4, PDAF y zoom óptico de 3,3x. Cámara frontal 32 MP con f/2.2. Conectividad y extras USB C, WiFi 6 de doble banda, Dual SIM 5G, GPS + GLONASS + BDS + Galileo, Bluetooth 5.2, NFC, altavoces estéreo, Hi-Res audio, lector de huellas y más. Batería 5000 mAh con carga rápida de 88W y carga inalámbrica de 50W. Sistema operativo Android 12 basado en OxygenOS 12 (global) / ColorOS 12.1 (China). Lee también: Nuevo rugged Oukitel WP13 con 5G y termómetro, ¡vale 169 € en oferta!

El OnePlus 10 Pro tiene un diseño más atrevido que de costumbre, así como una pantalla sin desperdicio

OnePlus es una marca que nunca ha destacado por atreverse demasiado en cuanto a diseño, pero los OnePlus 9 fueron el primer paso y el OnePlus 10 Pro la confirmación del cambio. Este terminal sigue teniendo una trasera monocromática muy minimalista (en verde o negro mate), pero el módulo de cámaras es bastante llamativo. Es una isleta muy grande de color negro que alberga las tres lentes traseras y el flash, se conecta con el lateral de aluminio y deja muy en claro quién está a cargo de la óptica de las cámaras: Hasselblad.

El frontal está ocupado por una pantalla OLED de 6,7 pulgadas con tecnología LTPO 2.0 que le permite cambiar la frecuencia de actualización para reducir el consumo de energía. Además, cuenta con calibración Dual Color para aumentar la precisión de los colores tanto en alto como en bajo brillo.

La cámara frontal se encuentra en una perforación ubicada en la esquina superior derecha de la pantalla, el botón Alert Slider de versiones anteriores se mantiene, así como la resistencia al polvo y al agua. Por cierto, lleva Gorilla Glass Victus.

Potencia a raudales y un sistema de carga a la altura de las exigencias

Como no podía ser de otra manera, el OnePlus 10 Pro lleva en su interior el nuevo Snapdragon 8 Gen 1 que destaca por tener un rendimiento bestial. Además, llega en versiones de 8 o 12 GB de RAM en formato LPDDR5, así como 128 o 256 GB de almacenamiento UFS 3.1.

A esto se le suma conectividad 5G, un chip gráfico Adreno 730 súper potente y una batería de 5000 mAh que no te dejará indiferente. Y hablando de esto último, OnePlus sabe que no vale de nada tener una gran batería sin acompañarla de un buen sistema de carga. De esta manera, equipó su OnePlus 10 Pro con carga rápida SuperVOOC de 80W, así como carga rápida inalámbrica AirVOOC de 50W. Nada mal, ¿eh?

Pasando al software, OnePlus integra Android 12 en su nuevo dispositivo, pero la implementación se hará de dos maneras: para el mercado chino se utilizará ColorOS 12.1 como capa de personalización, mientras que el mercado global verá OxygenOS 12.

Tres cámaras traseras de primer nivel y una frontal que no se queda atrás

El apartado fotográfico del OnePlus 10 Pro puede que no sorprenda a algunos al no contar con cámaras de 108 MP, teleobjetivos con zoom de otro planeta y demás. No obstante, los megapíxeles no lo son todo en la vida y la calidad de una foto está marcada por otros aspectos de hardware y software.

Sí, será difícil que el OnePlus 10 Pro se haga con la corona de DxOMark, pero seguro se colará entre los 10 primeros puestos con su cámara principal de 48 MP con f/1.8, PDAF omnidireccional y OIS. Aparte, el ultra gran angular de 50 MP con f/2.2 y un ángulo de visión de 150º es increíble, así como su teleobjetivo de 8 MP con f/2.4 y zoom óptico de 3.3x.

La cámara frontal de 32 MP con f/2.2 puede que parezca cualquier cosa, incluso si se compara con algunos móviles de gama media, pero seguramente su rendimiento será fantástico.

Precio y disponibilidad del OnePlus 10 Pro

El nuevo OnePlus 10 Pro llegará al mercado con un precio base de 650 €, una cifra muy atractiva para sus especificaciones. Además, sabemos que su fecha de llegada al mercado chino será a partir del 13 de enero. ¿Y en España? Tocará esperar un poco más.

Por cierto, es curioso que no exista un OnePlus 10 estándar, aunque no descartamos que podría llegar en algunas semanas. De ser así cubriremos el lanzamiento con todo detalle como acostumbramos.