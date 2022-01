Pese a no haberse lanzado formalmente, desde ahora mismo podemos decir que el OnePlus 10 Pro es oficial. La compañía china dejó ver las primeras imágenes y algunas especificaciones de su nuevo móvil insignia que, desde ya, podemos decirte será una verdadera bestia.

Aunque sus dispositivos casi siempre tienen un diseño muy bonito y elegante, no podemos negar que OnePlus no innova demasiado en este aspecto. Sin embargo, con el OnePlus 10 Pro eso cambiará porque la compañía decidió aventurarse al cambio de forma más significativa que con los OnePlus 9 y OnePlus 9R.

En las fotos presentadas por el fabricante puede verse un móvil con un módulo de cámaras totalmente renovado que se apega más a la demanda del mercado actual. Viene en color negro brillante, agrupa el flash LED y los tres sensores fotográficos, así como un grabado muy protagónico de la marca “Hasselblad”, el fabricante de la óptica de estas cámaras.

Además, en el mismo lateral donde está el módulo puede verse el Alert Slider, el botón que sirve para cambiar rápidamente entre modo sonido/silencio (como en los iPhone). El OnePlus 10 Pro contará con marcos metálicos, así como una trasera bastante sobria que llegará en verde esmeralda y negro volcánico.

Del frontal sabemos poco, pues la compañía no mostró fotos de la pantalla. Aun así, algunas filtraciones apuntan a un diseño similar al de su hermano menor: pantalla curvada en los laterales, marcos muy pequeños y pantalla perforada en una esquina para alojar la cámara frontal.

¿Y las especificaciones? OnePlus también dejó ver algunas de ellas, aunque la mayoría que ya se conocen lo hacen debido a filtraciones previas.

Meet the two stunning color variants of the #OnePlus10Pro – Volcanic Black and Emerald Forest. Which is your favorite?

— OnePlus (@oneplus) January 4, 2022