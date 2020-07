¿Has sentido miedo cuando el teléfono se te cae? Esto no volverá a pasar, y no porque el móvil no se te vuelva a caer, sino porque Corning ha presentado el día de hoy el nuevo Gorilla Glass 7, el vidrio que soporta caídas de hasta 2 metros. ¿Crees que los móviles no tienen suficiente protección en sus pantallas? Prepárate para saber lo que Gorilla Glass 7 tiene para ti.

Esta nueva versión fue presentada como Gorilla Glass Victus y, a pesar de sus mejoras, tendrá el mismo coste que su antecesor, el Gorilla Glass 6. Por lo tanto, el coste de los móviles que poseen esta protección no debería aumentar.

Corning Gorilla Glass 7, dos veces mejor que su antecesor y hasta cuatro veces mejor que la competencia

Gorilla Glass 7, o Victus, llega bajo la premisa de que soporta caídas de hasta 2 metros de altura (0,4 metros más que su antecesor). Además, resiste dos veces más arañazos que el modelo anterior y es cuatro veces mejor que cualquier otro vidrio de la competencia.

Durante la presentación de este nuevo producto, Corning explicó que realizaron pruebas a sus vidrios para medir su nivel de durabilidad y resistencia. Por ejemplo, no es lo mismo la resistencia de una pantalla que está agrietada o arañada a una que no posee ningún detalle de este tipo.

Sin embargo, en ambas pruebas llegaron a la conclusión de que el nuevo Gorilla Glass 7 es mucho más resistente que su antecesor. Esto es algo realmente importante porque los golpes o rayones de los móviles no siempre son debido a grandes caídas, en ocasiones se caen desde la cama, o es en el mismo bolsillo donde la pantalla sufre un gran daño.

Protección garantizada al mismo coste

Antes de realizar las pruebas, Corning analizó tres de los mercados más importantes de móviles a nivel mundial (China, India y Estados Unidos) y llegaron a la conclusión de que la durabilidad es uno de los principales puntos que los usuarios toman en cuenta a la hora de comprar un móvil. Por lo tanto, anunciaron que no aumentarán el coste de su producto para los fabricantes que deseen obtenerlo.

Gorilla Glass ha sido diseñado en más de 8 mil millones de dispositivos por más de 45 marcas importantes de móviles, por lo que probablemente el teléfono que tengas en tus manos posea esta protección. Sin embargo, los móviles Samsung serán los primeros afortunados en poseer Gorilla Glass 7.

Estas son todas las novedades que traerá el nuevo Gorilla Glass Victus, ¿crees que serán suficiente para proteger a tu móvil? Aquí te dejamos un pequeño tutorial sobre cómo retirar el protector de pantalla del móvil correctamente, recuerda que la pantalla es una de las partes más importantes de tu teléfono.

Fuente | Corning Gorilla Glass