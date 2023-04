Un año y poco más después de que analizamos el Baseus GaN 2 Pro de 100 W, ha llegado la tercera generación del cargador 4 en 1 de 100 W de Baseus. Su nombre, como no podía ser de otra forma, es «Baseus GaN 3 Pro» porque estrena la tecnología GaN 3 que reduce el tamaño del cargador un 10% sin sacrificar nada con respecto a los cargadores que usan GaN 2.

Además, a diferencia del Baseus GaN 2 Pro, este nuevo cargador no es de pared. Adopta el formato de escritorio para que puedas colocarlo sobre cualquier mesa y cargar cómodamente hasta 4 dispositivos sin enredos de cables ni obstrucción de enchufes. Ya lo tenemos con nosotros para contarte cómo es, qué tal funciona y si vale la pena. ¡Vamos allá!

Baseus GaN 3 Pro: tamaño compacto y potencia de 100 W para cargar hasta 4 dispositivos a la vez

El Baseus GaN 3 Pro es un poco más pesado que el cargador de la generación pasada, pero es más compacto, lo cual se agradece. Después de todo, al ser un cargador de sobremesa, no importa tanto si su peso es 80 gramos mayor. Te dejamos sus dimensiones y especificaciones técnicas en la siguiente tabla antes de hablar en profundidad de sus características.

Características Baseus GaN 3 Pro de 100 W Dimensiones y peso 4,1 x 3,8 x 8,6 cm. 285 gramos. Potencia total de salida 100 W. Potencia de salida individual USB C1/C2:5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A y 20V/5A. 100 W máximo.

USB A1/A2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A y 20V/3A. 60 W máximo. Potencia de entrada 100 V – 240 V, 50/60 Hz, 2.5A máximo. Protección Contra sobrevoltaje, sobrecorriente, sobrealimentación, electroestática, sobrecalentamiento y cortocircuitos. Tecnologías GaN 3, BPS y BCT. Compatibilidad Móviles Android, iPhone, portátiles, iPad, MacBook, auriculares, Nintendo Switch, Steam Deck, tablets, entre otros.

¿Cómo es el cargador de escritorio Baseus GaN 3 Pro?

Lo más distintivo del Baseus GaN 3 Pro es su tamaño compacto. Tiene unas dimensiones de ancho y alto similares a las del estuche de carga de los AirPods y es alargado como una powerbank. Su factor de forma es rectangular, tiene una especie de acabado mate en color negro y sus esquinas son curvadas. Se siente muy sólido y prémium al cogerlo, y cabe en cualquier bolso o incluso bolsillo sin problemas.

Ha sido desarrollado con la tecnología GaN III que le permite ser un 10% más pequeño, brindar un 53% más de potencia y calentarse un 20% menos en comparación con la generación anterior. Aparte, cuenta con protecciones integradas contra fallos que generen incendios y problemas eléctricos que afecten a tus dispositivos.

Todos los detalles del cargador Baseus GaN 3 Pro de 100 W 1 de 5

Ofrece un total de cuatro puertos (dos USB-C y dos USB-A) con un indicador LED en la parte superior que señala cuando el cargador está activo. En la parte trasera, tiene el cable de alimentación CA de 1,5 metros para enchufarlo a la corriente. Dicho sea de paso, también viene con un cable USB-C a USB-C de 1 metro, compatible con carga rápida de hasta 100 W, para que puedas aprovechar toda la potencia del Baseus GaN 3 Pro sin necesidad de comprar accesorios extra.

La potencia total de 100 W de este cargador solo se puede obtener al utilizar únicamente uno de sus puertos USB-C. Si utilizas los dos puertos USB-C, la potencia se distribuye entre ambos en proporción 60 W / 30 W. Por cierto, la salida máxima a través de los puertos USB-A es de 60 W. Echa un vistazo a la imagen de abajo para que entiendas cómo el cargador distribuye la potencia según los puertos que utilices:

¿Qué tal funciona el cargador rápido Baseus GaN 3 Pro?

El Baseus GaN 3 Pro es compatible con cualquier dispositivo que se cargue a través de un cable USB. Esto incluye móviles, tablets, portátiles, auriculares, consolas portátiles, powerbanks y mucho más. Es compatible con los protocolos de carga de iPhone, iPad, Samsung Galaxy, MacBook Pro, Dell XPS, entre otros. Con su carga rápida de 100 W puede llenar de 0 a 100% la batería del MacBook Pro de 16″ en menos de 2 horas.

Igualmente, puede cargar de forma segura un iPhone 13 al 50% en tan solo 30 minutos, siendo tres veces más rápido que el cargador original de 5 W. Eso sí, hay que destacar que cuando conectas varios dispositivos al cargador, la velocidad de carga se reduce tal como vimos antes y, además, el cargador se detiene por unos segundos para determinar el protocolo de carga rápida correcto y entregar la velocidad adecuada según las capacidades de cada dispositivo.

No se calienta excesivamente, ni siquiera al cargar con toda la potencia, y no hemos experimentado ningún fallo al usarlo. Funciona de forma perfecta y carga bastante rápido cualquier dispositivo, siempre y cuando lo conectes al puerto indicado con el cable necesario. La verdad es que no tenemos quejas de su funcionamiento.

Veredicto final: ¿vale la pena el cargador rápido Baseus GaN 3 Pro?

El Baseus GaN 3 Pro de 100 W puede ser el compañero ideal que necesitas para el escritorio de tu oficina u hogar. Con sus dos puertos USB-C y dos puertos USB-A que pueden entregar hasta 100 W de potencia, te permite cargar rápidamente tu portátil, smartphone, tablet y otros accesorios de forma organizada sin enredos de cables ni obstrucción de enchufes.

Además, tiene un diseño elegante y compacto que ocupa poco espacio y se adapta a cualquier ambiente. Puedes mantenerlo discretamente en tu escritorio o llevarlo contigo a cualquier parte en un bolso.

Gracias a su novedosa tecnología GaN III y avanzados sistemas de protección integrados, es capaz de cargar a velocidades muy altas 4 dispositivos a la vez con su tamaño compacto sin riesgo de sobrecalentamiento ni de fallos eléctricos. Y lo mejor es que su precio no es muy excesivo: 69,99 € y ahora mismo se puede conseguir con un descuento del 30% por solo 48,99 €: