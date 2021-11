Ahora que casi todos los dispositivos que usamos a diario son inalámbricos, es importante tener un buen cargador para llenar sus baterías. Pero tener un cargador diferente para cada dispositivo es un lío. No solo por el caos que supone llevar contigo un montón de cargadores diferentes y ocupar todos los enchufes de un lugar, sino también porque puedes confundirlos y acabar cargando peor (más lento y de forma menos segura) tus gadgets.

La solución definitiva a este problema es usar un cargador universal con múltiples puertos y mucha potencia, como el Baseus GaN 2 Pro de 100 W. Baseus es una de nuestras marcas favoritas porque hacen productos de calidad a precios muy asequibles, como los Baseus Encok W11. Su especialidad son los cargadores, y con el Baseus GaN 2 Pro de 100 W lo han demostrado una vez más.

¿Será este el único cargador que necesitarás para todos tus dispositivos? Enseguida lo analizamos.

El Baseus GaN 2 Pro de 100 W carga rápido hasta 4 dispositivos a la vez

El Baseus GaN 2 Pro es un cargador rápido con una potencia máxima de 100 W. Tiene 2 puertos USB-C y 2 puertos USB-A para cargar todos tus dispositivos rápidamente. Puede llenar la batería de tu móvil, portátil, auriculares y Nintendo Switch en minutos. ¡Y todos a la vez! Además, usa la tecnología GaN 2 para ser más compacto y calentarse mucho menos que un cargador normal. Mira su ficha técnica para que descubras qué te ofrece.

Características Cargador rápido Baseus GaN 2 Pro de 100 W Dimensiones y peso 85,2 x 30,5 x 92 mm. 205 gramos. Potencia total de salida 100 W. Potencia de salida individual USB C1/C2:5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A y 20V/5A. 100 W máximo.

USB A1/A2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A y 20V/3A. 60 W máximo. Potencia de entrada 100 V – 240 V, 50/60 Hz, 2.5A máximo. Protocolos soportados USB C1/C2:PD 3.0, PD 2.0, PPS y Quick Charge 4+ (QC4+).

USB A1/A2:QC 3.0, QC 2.0, SCP, FCP, AFC, Apple 2.4, BC 1.2 y PE+. Protección Contra sobrevoltaje, sobrecorriente, sobrealimentación, electroestática, sobrecalentamiento y cortocircuitos. Tecnologías GaN 2, BPS II y BCT. Compatibilidad Móviles Android, iPhone, portátiles, iPad, MacBook, auriculares, Nintendo Switch, entre otros.

¿Cómo es el cargador rápido Baseus GaN 2 Pro de 100 W?

Para ser un cargador de 100 W, el Baseus GaN 2 Pro nos ha parecido muy compacto. Mide 8,2 cm de alto, 9,2 cm de largo (incluyendo los pines de carga) y solo 3 cm de ancho. Tiene una forma rectangular que nos gustó mucho porque no ocupa demasiado espacio en horizontal. Así que, no te preocupes, porque no obstruye los enchufes que tiene al lado.

Además, es ligero: pesa lo mismo que un smartphone moderno (205 gramos), por lo que puedes llevarlo a cualquier parte cómodamente. No te resultará ni muy pesado ni muy grande. Por otra parte, hay que decir que está fabricado enteramente con plástico PC (policarbonato); un material con gran resistencia a impactos y con un buen poder de aislamiento térmico.

Con respecto al acabado, es el típico de un cargador: mate con algunos detalles brillantes. Su cuerpo, por cierto, tiene las esquinas y los bordes redondeados para una sujeción más placentera. En la caja solamente incluye un manual de usuario, un cable USB-C a USB-C y unos stickers muy chulos. Otros cables USB no están incluidos, así que debes utilizar los que tienes en casa. También puedes usar los cables de carga rápida oficiales de Baseus que más adelante te recomendaremos.

Ahora bien, pasemos a lo importante… ¿cómo es la carga rápida del Baseus GaN 2 Pro? Antes de responder a esta pregunta es necesario que entiendas algo. El cargador tiene cuatro puertos (dos USB-C y dos USB-A) con diferentes capacidades de carga y distintos protocolos soportados (mira la ficha técnica de arriba para más información). Eso significa que no todos cargan a la misma velocidad. Además, ten en cuenta que la potencia máxima de 100 W se distribuye al usar varios puertos a la vez.

En otras palabras, solo podrás cargar a 100 W al usar un único puerto. Para que quede claro, estas son las velocidades de carga que puedes esperar de los puertos tomando en cuenta las distintas combinaciones:

Un solo puerto USB C : 100 W. USB A : 60 W.

Dos puertos a la vez USB C + USB C : 65 W + 30 W. USB C + USB A : 65 W + 30 W. USB A + USB A : 5V/3A (15 W).

Tres puertos a la vez USB C + USB C + USB A : 60 W + 20 W + 18 W. USB A + USB A + USB C : 7,5 W + 7,5 W + 65 W.

Cuatro puertos a la vez USB C + USB C + USB A + USB A : 60 W + 20 W + 7,5 W + 7,5 W.



La distribución de la potencia nos ha parecido bastante buena, ya que permite cargar rápido dos dispositivos al mismo tiempo que soportan altas velocidades de carga (como un móvil y un portátil) y otros dos gadgets que no soportan carga rápida (como auriculares, smartwatches, etc.).

El único defecto en este aspecto que encontramos es que, al conectar varios dispositivos al cargador, este deja de cargar por unos instantes varias veces hasta retomar la normalidad. Según el fabricante, esta es una medida de seguridad que se aplica para reconocer correctamente el soporte de carga rápida de los dispositivos conectados. Dicho sea de paso, el cargador también tiene protección integrada contra sobrecalentamientos, cortocircuitos, electricidad electroestática, etc.

Y vale la pena destacar que usa tres tecnologías que lo diferencian del resto de cargadores de este estilo:

GaN 2 : es la última generación de la tecnología de carga GaN que mejora la transferencia de energía, la disipación del calor y la velocidad de carga del cargador, manteniendo un tamaño compacto.

: es la última generación de la tecnología de carga GaN que mejora la transferencia de energía, la disipación del calor y la velocidad de carga del cargador, manteniendo un tamaño compacto. BCT : una tecnología de refrigeración de Baseus que crea un efecto de resonancia infrarroja en la superficie del radiador para acelerar la disipación de calor.

: una tecnología de refrigeración de Baseus que crea un efecto de resonancia infrarroja en la superficie del radiador para acelerar la disipación de calor. BPS II: un chip que gestiona la carga rápida simultánea de forma inteligente.

¿Qué tal funciona el cargador rápido Baseus GaN 2 Pro de 100 W?

Cuando conectes el Baseus GaN 2 Pro a la corriente, verás que encenderá una luz LED azul en su esquina. Eso indica que está funcionando bien. La temperatura más alta que alcanza cargando a toda potencia es de unos 55 °C. No se calienta para nada, aunque tampoco diríamos que se mantiene frío. Lo correcto sería decir que se mantiene cálido, lo cual es normal considerando la potencia que está suministrando.

En nuestras pruebas, el cargador ha cargado a la máxima velocidad posible móviles de Samsung, Xiaomi, Huawei y Apple. La Nintendo Switch también la carga muy rápido, al igual que la mayoría de portátiles del mercado. Y los gadgets pequeños como smartwatches, auriculares, linternas, mini ventiladores, entre otros, los carga rapidísimo.

Por dar un ejemplo, el iPhone 12 lo carga de 0 a 50 % en solo 30 minutos (usando solo 20 W de potencia). En ese mismo lapso de tiempo, un cargador normal de 5V/1A apenas cargará el 15 % de la batería.

Es posible que algunos dispositivos no los cargue tan rápido como debería, y eso se debe a un problema de incompatibilidad. Por ejemplo, los teléfonos del grupo BBK (OPPO, OnePlus y Realme) que usan sus propios protocolos especiales, no son compatibles con este cargador. Así que te aconsejamos que revises los protocolos de carga rápida que soportan tus dispositivos y los compares con los que soporta este cargador para saber si cumplirá tus expectativas antes de comprarlo.

Por cierto, el cable de carga que uses también debe ser compatible con las tecnologías de carga rápida. El que trae lo es, pero los que tú tienes es probable que no lo sean. Afortunadamente, esto se soluciona fácilmente comprando un cable de carga rápida.

Los mejores cables USB para el cargador Baseus GaN 2 Pro de 100 W

Junto con el cargador Baseus GaN 2 Pro de 100 W, también probamos los dos mejores cables USB-C de carga rápida de la marca que son sus complementos perfectos. Ambos soportan una velocidad de carga de 100 W, pero tienen diferentes características para cubrir distintas necesidades.

Aquí abajo te dejamos una rápida descripción de ambos con sus respectivos detalles:

Cable Baseus Display : tiene una pequeña pantalla LED en la punta que va conectada a tu dispositivo, la cual te muestra la velocidad de carga real que estás utilizando. Es muy útil para comprobar que el cargador está funcionando bien. Es USB-C a USB-C. Su cable está cubierto por un trenzado de nailon para una mayor durabilidad y resistencia. Sirve para transferir archivos entre tu móvil y PC a una velocidad de 480 mbps. La punta con pantalla mide 4 cm y la otra mide 3 cm. Sus puntas están hechas con una aleación de zinc anti-rayones y anti-oxidación. Máxima potencia que puede conducir: 100 W (20V/5A). ¿Qué tan largo es? Lo puedes conseguir con 1 o 2 metros de largo. Disponible en los colores negro y verde.

: tiene una pequeña pantalla LED en la punta que va conectada a tu dispositivo, la cual te muestra la velocidad de carga real que estás utilizando. Es muy útil para comprobar que el cargador está funcionando bien.

Cable Baseus Legend Elbow : la punta que se conecta a tu dispositivo tiene un ángulo de 90° de tipo «L». Es muy cómodo para tener en la mesa y cargar el móvil, ya que es más compacto. Y para jugar mientras cargas el móvil también viene de lujo. Además, cuenta con un LED que parpadea mientras se está cargando tu dispositivo. Es USB-C a USB-C. Su cable está cubierto por un trenzado de nailon para una mayor durabilidad y resistencia. Sirve para transferir archivos entre tu móvil y PC a una velocidad de 480 mbps. La punta en forma de «L» mide 2,5 cm y la otra mide 2,6 cm. Sus puntas están hechas con una aleación de zinc anti-rayones y anti-oxidación. Máxima potencia que puede conducir: 100 W (20V/5A). ¿Qué tan largo es? Lo puedes conseguir con 1 o 2 metros de largo. Disponible en los colores negro, azul y rojo.

: la punta que se conecta a tu dispositivo tiene un ángulo de 90° de tipo «L». Es muy cómodo para tener en la mesa y cargar el móvil, ya que es más compacto. Y para jugar mientras cargas el móvil también viene de lujo. Además, cuenta con un LED que parpadea mientras se está cargando tu dispositivo.

Los mejores cables USB-C para el cargador Baseus GaN 2 Pro de 100 W 1 de 2

Dependiendo de tus necesidades o estilo de vida, preferirás uno u otro. Pero nada te impide tener ambos, que es lo ideal para usar el cargador Baseus GaN 2 Pro de 100 W con más versatilidad. El que tiene una punta de «L» es perfecto para utilizar el móvil con más libertad de movimientos mientras se carga. Y el que tiene pantalla es genial para saber si tu portátil u otro dispositivo se está cargando tan rápido como debería.

¿Vale la pena el cargador rápido Baseus GaN 2 Pro de 100 W?

Si aún no tienes un cargador rápido para todos tus dispositivos, te recomendamos este al 100 %. El Baseus GaN 2 Pro de 100 W simplificará bastante tu rutina diaria de cargar todos los dispositivos que usas y lo hará de la manera más rápida posible. Lo puedes conseguir por 37 € (de oferta) en AliExpress este 11 de noviembre usando el siguiente botón:

Y si combinas este cargador con sus cables de carga oficiales, mejor: disfrutarás de más funciones y una mayor comodidad al cargar tus dispositivos, asegurándote de que exprimirás toda la potencia que el cargador te puede dar. El Baseus Display (el de la pantalla) vale 7 € y el Baseus Legend Elbow (el de la «L») cuesta 10 €. Usa los siguientes botones para conseguirlos: