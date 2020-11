Aunque el mercado de auriculares inalámbricos es muy amplio, conseguir unos por menos de 30€ y que destaquen es complicado. Sí, en ese precio hay auriculares TWS muy buenos, pero cruzarnos con los Baseus WM01 Plus fue otra cosa.

Con un precio que ronda los 20€ (pero si aprovechas la promo que te dejamos al final, podrás conseguirlos por mucho menos), los Baseus WM01 Plus son de los mejores auriculares asequibles que puedes encontrar, y son casi perfectos. Los estuvimos probando y analizando varios días, y esta fue nuestra experiencia con estos geniales auriculares.

Así son los Baseus WM01 Plus: unos auriculares con una calidad de sonido superior y un diseño genial

Los Baseus WM01 Plus son unos auriculares TWS con conexión Bluetooth 5.0 que se presentan con un diseño muy similar al de los conocidos Redmi AirDots. Son compactos, ligeros y muy cómodos de llevar, pues al poco tiempo de ponértelos dejarás de sentir que los tienes, aunque los sigas escuchando.

Su diseño además se adapta muy bien al canal medio de tu oreja, y su formato In-Ear (intrauditivo) con almohadillas de goma otorga una sujeción perfecta. En lo personal, este diseño es más agradable de usar que el de otros auriculares como los AirPods.

Los WM01 Plus de Baseus cuentan con controles táctiles que los hacen fáciles de manejar, pero tienen un pequeño detalle que ya explicaremos. No tienen certificación IPX5, pero están muy bien construidos y usan materiales de calidad, así que puedes usarlos al hacer ejercicio, pero no para nadar.

Análisis Baseus WM01 Plus 1 de 3

Su calidad de sonido es excepcional para su precio, y hasta ahora no habíamos visto otros iguales por menos de 30 euros. Ofrecen un sonido muy nítido, sin distorsión y con graves muy buenos.

Su estuche de carga es una maravilla, con pantalla LED que te indica porcentaje de carga y una capacidad de 800 mAh. Es un poco grande, pero lo compensa con todo lo demás. De hecho, los Baseus WM01 Plus tienen una autonomía de 5 horas por sí solos, y hasta 50 horas con el estuche, una pasada.

¿Cómo son los controles táctiles de los Baseus WM01 Plus? Algo mejorables

Además del sonido, la comodidad y la autonomía, los controles de unos auriculares inalámbricos también son importantes, porque evitan que estés sacando el móvil.

En el caso de los Baseus WM01 Plus su respuesta táctil es muy buena, pero le faltan funciones como el control de volumen. Entendemos que eliminar este tipo de cosas ayudan a reducir el precio el precio final, pero son características que se echan de menos. En general, estos auriculares ofrecen funciones básicas de manejo, y específicamente son estas:

Contestar llamada : toca dos veces el auricular derecho para coger el teléfono.

: toca dos veces el auricular derecho para coger el teléfono. Reproducir o pausar música/vídeo : toca dos veces el auricular derecho.

: toca dos veces el auricular derecho. Poner la pista anterior : realiza una pulsación larga al auricular izquierdo.

: realiza una pulsación larga al auricular izquierdo. Poner la pista siguiente : realiza una pulsación larga al auricular derecho.

: realiza una pulsación larga al auricular derecho. Activar el asistente de voz: toca una vez cualquier auricular.

El sonido de los WM01 Plus es equivalente al de unos auriculares más caros, y su conectividad es muy buena

De todas las cosas que ofrecen estos auriculares, la que más nos sorprendió fue su calidad de sonido. Hemos probado muchos auriculares en los últimos meses, pero no habíamos encontrado unos con una relación precio/calidad tan buena como esta.

El sonido los Baseus WM01 Plus es muy nítido, y con un rango de frecuencia que se mueve desde 20 Hz a 20 Khz. Sí, lo típico, pero una cosa es prometer ese rango y otra que seamos capaces de apreciar todo con mucha claridad. Además, sus bajos son bastante ricos y profundos, algo que agradecerás mucho.

Sus micrófonos también se comportan bien, siendo capaces de captar con mucha precisión la voz y sin distorsionar por el ruido externo, aunque no cuentan con ANC. Esto te asegura una buena calidad de voz al realizar llamadas, e incluso al hablarle al asistente de Google.

Los Baseus WM01 Plus están a la par de unos auriculares de 50 o 60€, pero cuestan 3 veces menos

Además, los WM01 Plus son unos auriculares Bluetooth 5.0, una tecnología que le permite tener una conectividad muy buena. En el tiempo que los probamos, nunca se desconectaron del móvil ni tuvieron interferencias. También ofrecen una distancia de conectividad de hasta 10 metros, y su latencia es excelente aunque no tengan un modo de baja latencia dedicado.

El emparejamiento es inmediato apenas los sacas del estuche, y pueden usarse ambos al mismo tiempo o de forma individual, ya que son TWS con conectividad independiente.

¿Cómo es la autonomía de los Baseus WM01 Plus? Tienen hasta 50 horas de autonomía con el estuche de carga

Junto a su excelente calidad de sonido, lo otro que destaca en estos auriculares inalámbricos es su autonomía. Cada uno de los auriculares tiene una batería de 40 mAh y una autonomía de 5 horas reproduciendo música. Hasta ahí, nada sorprendente.

No obstante, cuando el estuche de carga entra en juego la cosa se pone mucho más interesante. El estuche tiene una batería de 800 mAh, y es capaz de cargar hasta 10 veces los auriculares. Sí, puedes alcanzar una autonomía de hasta 50 horas sin problema. Y si en algún momento te quedas totalmente sin carga (que lo dudamos), podrás estar al 100% en solo un par de horas.

Aparte, el estuche de los Baseus WM01 Plus tiene un plus genial. Este cuenta con una pantalla LED que te indica el porcentaje de batería que le queda a cada auricular y a la caja misma. También cuentan con puerto USB-C, así que no tendrás problemas cargándolos en cualquier lugar. ¿Una pequeña pega? La pantalla hace más grande el tamaño final del estuche, pero no es un gran problema.

¿Dónde comprar los Baseus WM01 Plus al mejor precio?

Como pudiste notar, los Baseus WM01 Plus son unos auriculares True Wireless de altísima calidad para su precio, así que seguro te estarás preguntando dónde puedes comprarlos. Estos auriculares se venden a través de AliExpress, con envío directo desde España.

Su precio es de solo 19 euros, pero si los compras este 11 del 11 podrás conseguirlos por 16€.

¿No te parece una locura? A nosotros sí, pero de las mejores, porque comprarías unos cascos inalámbricos excelentes, cómodos y con mucha autonomía a precio de chollo.

Y por cierto, si te molesta el tamaño del estuche de carga, puedes optar por los Baseus WM01 estándar, que tienen una caja más pequeña pero la misma calidad de sonido. Este 11 del 11 están a la venta por solo 12€.