El fabricante de bicicletas eléctricas Engwe lanzó recientemente al mercado la eBike Engwe P20 junto a una edición especial para las Olimpiadas 2024. Teníamos curiosidad por saber qué tan buena es esta bici, así que nos hemos hecho con una para probar cada una de sus características a fondo.

Actualmente, esta bici eléctrica tiene un descuento de 200 euros en la tienda oficial del fabricante (al final del artículo te dejamos el botón de la oferta), pero antes de tomar una decisión, acompáñanos a conocer todos sus detalles para ver si vale la pena. ¡Vamos allá!

Engwe P20: una bici urbana, eléctrica y plegable con sensor de torque y resistencia al agua

La Engwe P20 es una bicicleta eléctrica con batería extraíble de Samsung, motor de 250 W con una velocidad máxima limitada a 25 km/h, un sensor de torque para ofrecer una experiencia de conducción suave, cadena de carbono, frenos de discos hidráulicos, resistencia al agua y un diseño compacto y plegable para adaptarse a tu día a día en la ciudad.

Características Engwe P20 Peso y tamaño de las ruedas 18,4 kilogramos y ruedas de 20″ x 1.95″. Material de fabricación Aleación de aluminio 6061. Motor eléctrico 250 W con sensor de torque de 42 Nm. Velocidad máxima 25 km/h. Batería Batería de Samsung de 36 V – 9.6 A. Autonomía 100 km. Frenos Frenos de disco hidráulicos. Extras Correa de carbono, pantalla a prueba de agua (IP6), asiento y manubrio ajustable, sistema anti-robo para la batería, cesta que soporta 15 kg y luces intermitentes delanteras y traseras. Colores disponibles Verde, negro, blanco y Ace (edición limitada de colores negro y rojo).

¿Cómo es la bicicleta eléctrica Engwe P20?

Tal y como nos tiene acostumbrados esta marca, la calidad de fabricación de la Engwe P20 es fenomenal. Su marco está hecho de aluminio de gran resistencia, pero ligero, con juntas bien soldadas y pulidas para un acabado estupendo y duradero. Puedes conseguirla en los colores negro, verde y blanco, o en su edición especial Ace que combina negro con rojo.

Lo primero que me llamó la atención de la Engwe P20 es lo compacta que es. La altura máxima de su manillar es de 120 cm y la altura máxima del sillín es de 102 cm (ambos son ajustables). Eso significa que no es apta para personas muy altas de más de 1,9 metros. De hecho, el fabricante recomienda que solo la usen personas de entre 1,55 y 1,90 metros con un peso no mayor a 120 kg.

Si aun así no es lo suficientemente compacta para ti, se puede doblar para que ocupe solo 90 x 42 x 62 cm. ¡Puedes llevarla en el maletero del coche o en el transporte público! Y a diferencia de otras bicis plegables que he probado, el sistema de pliegue de la Engwe P20 no me dio problemas. Se pliega con facilidad doblando el manillar y la parte central del marco tras quitarles los seguros, sin tener que hacer un gran esfuerzo.

Todos los detalles de la bicicleta eléctrica Engwe P20 1 de 22

Sus ruedas tienen un tamaño normal de 20 pulgadas que es excelente para movilidad urbana. Asimismo, posee una correa de carbono que es la más silenciosa que he probado nunca. Va tan suave que no hace nada de ruido mientras conduces y, según el fabricante, puede durar hasta 33000 km sin ningún tipo de mantenimiento.

Por otra parte, resaltar que tiene luces intermitentes que puedes controlar desde el manillar. Adelante, cuenta con un potente faro de luz blanco para iluminarte el camino de noche. Y atrás, posee luces rojas de freno en el marco y en las ruedas. A propósito del freno, la bici cuenta con frenos de disco hidráulicos que responden bien y relativamente rápido.

También tiene un portaequipaje que aguanta hasta 15 kg, una batería extraíble protegida con llave, una resistencia a la lluvia IPX6 y un motor de 250 W con sensor de torque, pero de eso hablaremos más en profundidad a continuación.

¿Qué tan rápida es la bici Engwe P20?

En términos de velocidad, no encontramos sorpresas. La Engwe P20 no supera los 25 kilómetros por hora, cumpliendo de esa forma con la norma europea y ofreciendo una conducción segura en entornos urbanos. En todo caso, lo interesante de esta eBike no es su velocidad, sino la suavidad y estabilidad que brinda al pedalear.

Su motor de 250 W tiene un sensor de par que detecta la fuerza de tus pedaleadas y adapta el impulso eléctrico en consecuencia para ofrecer de esa forma una conducción suave como la seda. Eso, junto con la correa de carbono, hace que la experiencia de manejar esta bici sea silenciosa y muy placentera.

Tiene una pequeña pantalla con botones donde puedes regular su velocidad. El sistema te ofrece tres niveles de potencia: baja (30%), media (60%) y máxima (100%). Además, puedes usar el nivel 0 para conducir la bici sin asistencia eléctrica.

Otra cosa que me gustó es el pequeño gatillo en la parte derecha de su manillar, que te permite activar la velocidad justa para llevarla andando sin tener que empujarla.

¿Cuánto dura la batería de la bicicleta eléctrica Engwe P20?

Todos los detalles de la batería de la Engwe P20 1 de 4

La bicicleta está equipada con una batería de iones de litio hecha por Samsung de 36 voltios. Según el fabricante, puede alcanzar los 100 km de autonomía, aunque suponemos que este valor fue medido usando solo la potencia baja porque en nuestras pruebas (donde alternamos entre diferentes niveles) la autonomía fue de poco más de 85 km.

¡Hay una edición limitada de los Juegos Olímpicos 2024: P20 Ace!

Antes de concluir, no queremos dejar de mencionar la edición limitada P20 Ace de esta bicicleta, conmemorativa de los Juegos Olímpicos de París 2024. Y es que tiene un diseño exclusivo muy chulo con llamas y colores inspirados en esta edición de las olimpiadas. Cuenta con calcomanías reflectantes hechas a mano y solo hay 200 unidades disponibles en el mundo, lo que la convierte en una pieza de colección con potencial a futuro.

Más allá del diseño exclusivo, en el resto de apartados la Engwe P20 Ace es igual al modelo estándar P20, razón por la cual solo es unos 100 euros más cara. Considerando que es una edición limitada con detalles hechos a mano, nos parece un sobreprecio razonable.

Veredicto final: la Engwe P20 es una buena bici eléctrica económica y práctica

La Engwe P20 es la bicicleta eléctrica que mejor se adapta al uso urbano que he probado. Es compacta, plegable, ligera y está construida con materiales de alta calidad. Además, tiene un motor potente y silencioso con sensor de par y correa de carbono, lo que hace que la conducción sea muy agradable.

También tiene una batería de larga duración suficiente para viajes en la ciudad, frenos de disco hidráulicos con una capacidad de respuesta rápida, y varias características adicionales útiles, como un portaequipajes, luces delanteras y traseras y un sistema antirrobo para la batería. Es perfecta para los desplazamientos diarios, hacer recados o simplemente divertirse.

Cabe mencionar que no cuenta con suspensión ni cambio de marchas, pero considerando que es una bici pensada para usarse en caminos asfaltados de ciudad, no le vemos problema a esto. Su precio oficial es de 1299 €, pero ahora mismo puedes conseguirla en la tienda oficial de Engwe por solo 1099 € usando este botón:

Y si quieres ahorrar más, usa estos cupones de descuento en la tienda de Engwe en cualquier bici que desees:

ENGWEV200OFF : 200 € de descuento (para modelos que valen más de 2000 €)

: 200 € de descuento (para modelos que valen más de 2000 €) ENGWEV150OFF : 150 € de descuento (para modelos que valen más de 1500 €)

: 150 € de descuento (para modelos que valen más de 1500 €) ENGWEV100OFF : 100 € de descuento (para modelos que valen más de 999 €)

: 100 € de descuento (para modelos que valen más de 999 €) ENGWEV50OFF : 50 € de descuento (para modelos que valen menos de 999 €)