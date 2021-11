Solo seis meses después del lanzamiento oficial del POCO M3 Pro 5G, su sucesor ya está aquí. En esta ocasión, lo decimos literalmente por qué el POCO M4 Pro 5G ya está en nuestras manos. ¿Acaso no ha pasado muy poco tiempo entre uno y otro? La verdad es que sí, pero aun así POCO se las ha arreglado para ofrecer mejoras en casi todos los apartados, consiguiendo que este POCO M4 Pro 5G sea el smartphone gama media definitivo que exprime al máximo la relación calidad/precio.

Llega con un procesador más potente, una pantalla Full HD+ a 90 Hz mejorada, casi el doble de velocidad de carga y una cámara con sensores de mayor calidad. Pero lo mejor de todo es que no ha subido de precio, aunque esto solamente es cierto si nos fijamos en su oferta de lanzamiento. Y es que POCO se ha aliado con la tienda online Goboo para lanzarlo en preventa con un precio ridículo.

Al final del artículo te diremos cómo llevarte este POCO M4 Pro 5G con 55 € de descuento gracias a la oferta de preventa. Dicho eso, aprovechando que lo tenemos aquí con nosotros, mira antes todos los detalles de esta nueva bestia de Xiaomi. ¿Es el mejor en calidad / precio del catálogo actual de la marca? Descubre nuestra opinión a continuación.

Review del POCO M4 Pro 5G: el mejor Xiaomi calidad / precio del momento

Llevamos varios días usando el POCO M4 Pro 5G y estamos encantados. Es un gama media con el que sientes que vas sobrado en todo. Y al mismo tiempo, no tiene características que te hagan pensar que has pagado mucho por cosas que no necesitas ni usarás normalmente (como suele suceder con los gama alta). Por eso, nos parece el smartphone perfecto para cualquier tipo de persona.

Características POCO M4 Pro 5G Dimensiones y peso 163,56 x 75,78 x 8,75 mm. 195 gramos. Pantalla 6,6″ Full HD+ (2400 x 1080) con panel LCD a 90 Hz, brillo máximo de 450 nits, protección cristal Corning Gorilla Glass 3, frecuencia de muestreo táctil de 240 Hz, soporte para la gama de colores DCI-P3 y una pequeña perforación para la cámara selfie. Procesador MediaTek Dimensity 810 de 6 nm con gráfica ARM Mali-G57 MC2. RAM 4 o 6 GB LPDDR4X. Almacenamiento 64 o 128 GB en formato UFS 2.2, ampliable hasta 1 TB. Cámara trasera Dual: principal de 50 MP con f/1.8 + ultra panorámica de 8 MP con f/2.2 y campo de visión de 119°. Cámara frontal 16 MP con f/2.45. Conectividad y extras USB C, conector de 3,5 mm para jack de auriculares, 5G con Dual-SIM 4G, VoLTE, WiFi 5 de doble banda, Bluetooth 5.1, NFC y GPS. Emisor de infrarrojos, altavoz dual, lector de huellas lateral y motor de vibración lineal en el eje X. Batería 5000 mAh con carga rápida de 33 W (incluye el cargador rápido en la caja). Sistema operativo MIUI 12.5 para POCO basado en Android 11.

Si quieres un smartphone 5G muy completo, que tenga una pantalla de calidad, un rendimiento sobresaliente para cualquier tipo de uso y que tome fotos decentes, el POCO M4 Pro 5G debería ser uno de tus candidatos. Enseguida ahondamos en sus características para que descubras el porqué.

El POCO M4 Pro 5G tiene un diseño genial: similar al POCO M3, pero más prémium

Para este móvil, POCO ha tomado el diseño del POCO M3 y lo ha mejorado muchísimo. En vez del típico notch en forma de gota, tiene una perforación para la cámara selfie. Y en un lugar de tener una textura mate, cuenta con una tapa con acabado prémium como de metal que crea un gradiente de colores según incida la luz. Está disponible en los colores negro, azul y amarillo. Nosotros tenemos el azul y es hermoso: se ve mucho mejor en persona que en las fotos.

La cámara no sobresale casi, por lo que el móvil no baila cuando lo pones sobre la mesa. Vale la pena destacar que dicha cámara es exactamente igual (tanto en diseño como en especificaciones) a la del Redmi Note 11. De hecho, estos dos móviles son iguales en todos los apartados, por lo que podemos asegurarte que el POCO M4 Pro 5G es un Redmi Note 11 renombrado. Y como este Redmi aún no ha salido de China, nos parece genial que llegue a España en forma de POCO.

Más allá de eso, el diseño del POCO M4 Pro 5G es precioso y muy cómodo. Sienta muy bien en la mano y no se hace pesado. Además, su lector de huellas en el lateral funciona muy bien y queda muy natural para usar. También destacamos sus bordes y esquinas redondeadas que le aportan mucha ergonomía. Aunque tiene una pantalla gigante, la sensación de tenerlo en la mano es agradable.

Diseño del POCO M4 Pro 5G 1 de 6

A propósito de la pantalla, este es otro de los puntos fuertes del POCO M4 Pro 5G. Tiene un panel LCD de 6,6 pulgadas con resolución Full HD+ que se ve espectacular para este precio, incluso a la luz del sol. Y es que su brillo máximo es bastante alto (450 nits). Además, a diferencia de su antecesor, es compatible con la gama de colores DCI-P3 que muestra colores más vivos y brillantes, sobre todo en juegos, películas y series.

Y como era de esperar, cuenta con una alta tasa de refresco de 90 Hz que hace que la interfaz se sienta muy fluida y los juegos vayan más rápido. Su frecuencia de actualización táctil también ha mejorado bastante. Ahora es de 240 Hz (la del POCO M3 Pro 5G es de 180 Hz), lo cual te garantiza una respuesta al toque instantánea e ideal para jugar a juegos que requieran una respuesta rápida.

Nuestro único problema con las pantallas ultrafluidas como la de este móvil, es que gastan más batería. Por eso, una de las cosas que más nos gustó del POCO M4 Pro 5G es su tecnología DynamicSwitch que ajusta automáticamente la tasa de refresco de la pantalla según el contenido que estás viendo para ahorrar energía. La tasa puede variar entre 50 Hz, 60 Hz y 90 Hz. Por ejemplo, si estás leyendo un eBook, la tasa será la mínima para asegurarte una mayor autonomía.

Por otra parte, la disposición de sus botones es la típica. Los botones de volumen y encendido están en el lado derecho, mientras que la bandeja para dos tarjetas SIM (o una SIM + una microSD) está en el lado izquierdo. Tiene dos altavoces (uno arriba y otro abajo) y un emisor de infrarrojos en la parte de arriba (para usarlo como control remoto de tu tele, aire acondicionado, etc.).

Abajo, cuenta con un puerto USB-C y un puerto para conectarle auriculares de cable (hicieron bien en no ponerlo arriba porque así no se dobla tanto el cable). Lo más novedoso en este apartado es la incorporación de un motor de vibración lineal en el eje X que funciona estupendamente bien con juegos (los que sean compatibles) y con la interfaz en general. Te da esa retroalimentación háptica 4D (como los mandos de consolas) que mejora mucho la experiencia.

La cámara del POCO M4 Pro 5G: hay margen de mejora, pero está bien

Donde se nota más que el POCO M4 Pro 5G no es de gama alta es en el apartado de fotos y vídeos. Si bien su cámara principal de 50 MP acompañada por un sensor gran angular de 8 MP (con 119° de campo de visión) toma fotos excelentes en la mayoría de condiciones, no está a la altura de las cámaras de los móviles de gama alta.

Que no se malentienda. La cámara está muy bien y cumplirá con las expectativas de cualquier usuario (teniendo en cuenta que el móvil no vale más de 200 €). Sin embargo, podría ser mejor. En general, notamos los colores algo apagados y de noche va muy justa… Menos mal que tiene un modo noche que permite tomar fotos decentes en lugares oscuros.

Fotos tomadas con la cámara del POCO M4 Pro 5G 1 de 15

No tiene teleobjetivo ni nada de eso, por lo que el zoom que puede hacer es totalmente digital. Eso significa que al hacer un acercamiento pierde mucha calidad. Tampoco cuenta con un sensor macro para enfocar muy de cerca, pero su app de cámara tiene un modo macro que funciona bastante bien. Incluso ofrece los modos caleidoscopio (un efecto psicodélico), panorámico, time-lapse y cámara lenta. Y su cámara frontal de 16 MP tiene un modo de selfie panorámico.

En vídeo también tiene una calidad justa. Graba bien, pero no es nada del otro mundo. El estabilizador cumple y es capaz de grabar a 60 FPS en 1080p. De todas formas, como siempre mencionamos en estos casos, con una app de cámara más avanzada como la GCam seguramente el POCO M4 Pro 5G puede sacar fotos un poco mejores en ciertas condiciones.

El rendimiento del POCO M4 Pro 5G: sobrado para uso normal

El POCO M4 Pro 5G usa el procesador Dimensity 810 que mejora en muchos aspectos al Dimensity 700 que monta el POCO M3 Pro 5G. Es de menor tamaño (6 nm frente a 7 nm), por lo que es más eficiente y consume menos energía. Tiene una velocidad de reloj de la CPU un 9% mayor y su rendimiento es un 13 % mejor, según AnTuTu. Sin embargo, el móvil mantiene las mismas cantidades y formatos de memoria, así que la diferencia tampoco es tanta.

En concreto, puedes conseguirlo con 4 o 6 GB de RAM LPDDR4x y 64 o 128 GB de almacenamiento en formato UFS 2.2. En el tiempo que lo hemos utilizado, el rendimiento del móvil ha sido impecable. No se cuelga con nada, va muy fluido con las apps principales e incluso mueve los mejores juegos de Android sin problemas (siempre y cuando mantengas una calidad gráfica media-alta sin llegar a la máxima).

Toda la información técnica y de software del POCO M4 Pro 5G 1 de 5

Después de jugar durante 30 minutos sin parar a PUBG Mobile, la temperatura del móvil no ha superado los 40 °C y eso está muy bien. No se calienta excesivamente, como solía pasar con los viejos procesadores de MediaTek. Se nota que el fabricante ya ha solucionado por completo esos problemas.

Por otra parte, es importante mencionar que este chip te permite usar una SIM 5G o dos SIM 4G. Además, te deja conectarte a redes WiFi de 2,4 GHz o de 5 GHz. Y te ofrece Bluetooth 5.1, NFC y GPS. Vamos, que con este móvil tienes absolutamente todo lo que necesitas en un smartphone moderno, incluyendo Android 11 (que de seguro actualizará a Android 12) con la rápida capa MIUI 12.5 optimizada para POCO.

La autonomía del POCO M4 Pro 5G: misma batería, mayor duración y carga más rápida

Lo más interesante del POCO M4 Pro 5G en este apartado es que trae en la caja un cargador de 33 W y es compatible con la carga rápida de 33 W. Recordemos que el POCO M3 Pro 5G trae un cargador de 22,5 W, pero no soporta una carga mayor a los 18 W. Así que, en cuanto a carga, también ha mejorado bastante.

Para ser más específicos, así es la velocidad de carga del POCO M4 Pro 5G con el cargador que incluye:

De 0 a 75 % en 30 minutos.

De 0 a 100 % en 59 minutos.

Con solo 10 minutos de carga te da autonomía para ver 2 horas y media de vídeo.

Con respecto a la batería, esta no ha cambiado. Sigue siendo de 5000 mAh, que es la más grande que puede tener un móvil con diseño prémium como este. No obstante, dura un poco más de lo que dura la de su antecesor, ya que su procesador es más eficiente. Te da 1 día completo de autonomía sin problemas.

Nuestra opinión del POCO M4 Pro 5G: un móvil que gustará a cualquier persona

Ahora llegó el momento de la verdad… ¿lo recomendamos? Por supuesto que sí. Es un smartphone muy completo que prácticamente no tiene puntos débiles. Además, nos parece increíblemente barato para todo lo que ofrece, lo cual compensa que no sea perfecto en algunos apartados. Si lo pillas en preventa te lo puedes llevar al mejor precio disponible actualmente.