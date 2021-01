No hay mejor manera de empezar el año que estrenando nuevos juegos en tu móvil o tablet. Y, por fortuna, el año pasado nos dejó una gran cantidad de muy buenos juegos para Android que seguramente aún no has probado. Aquí hemos seleccionado los 10 mejores para iniciar el 2021 jugando a excelentes títulos en tu Android. Todos ellos son gratuitos, así que acompáñanos a conocerlos.

Genshin Impact, un RPG de mundo abierto espectacular

Genshin Impact fue la gran sorpresa de 2020. De hecho, se coronó como el mejor juego del año tanto en Google Play Store como en la Apple App Store. Y es que es un juego muy completo que no tiene nada que envidiar a los juegos de consolas y PC.

Se trata de un juego de mundo abierto con un sistema de combate en tiempo real muy chulo, donde puedes cambiar de personaje durante las batallas y los elementos (agua, tierra, fuego, etc.) juegan un papel muy importante. Además, tiene una historia principal muy interesante, zonas preciosas que son un placer explorar, jefes muy bien diseñados, puzles, desafíos, eventos y mucho más… Es el típico JRPG en el que te puedes dejar miles de horas.

Pese a su indiscutible calidad, Genshin Impact es un juego gratuito y que se puede disfrutar de cabo a rabo sin hacer un solo pago. Básicamente, solo tendrás que pasar por caja si quieres obtener más personajes. Y si al principio el juego te parece complicado, en el siguiente artículo tienes 10 consejos para avanzar rápido en Genshin Impact.

Dadish, un juego de plataformas estilo retro muy divertido

¿Te gustan los juegos de plataformas? Pues deberías probar Dadish. Fue uno de los mejores valorados por los usuarios el año pasado y tiene un estilo retro (tanto en lo visual como en la dificultad) muy divertido. Cuenta con 40 niveles que ofrecen el balance justo entre reto y dificultad para que tengas que esforzarte, pero sin llegar a ser frustrante.

Y para alargar las horas de juego, Dadish incluye muchos coleccionables que debes buscar en todos sus niveles. También tiene secretos para descubrir y cuatro desafiantes jefes. Incluso, ofrece una historia bastante peculiar: eres un rábano que debe buscar a sus hijos perdidos.

Dadish es totalmente gratis. Solamente ofrece un pago opcional para eliminar los anuncios. Por cierto, la secuela de este juego ya está en camino…

Missile Command: Recharged, la versión moderna del clásico arcade de Atari

Pero si prefieres la acción frenética de los arcade de la vieja escuela, Missile Command: Recharged es el juego que tienes que jugar. Se trata de una revisión del clásico de Atari donde debes proteger tus bases disparando misiles a diestra y siniestra. Eso sí, en este juego hay potenciadores que puedes coger para obtener ciertas ventajas durante los momentos más críticos.

Missile Command: Recharged también te reta a alcanzar muchos logros desafiantes y tiene una tabla de clasificación global para que puedas ver qué tan bueno eres en comparación a otros jugadores. Incluso, es compatible con la Realidad Aumentada. Este juego arcade es gratuito y tiene anuncios que puedes quitar con un pago único.

Totally Reliable Delivery Service, el juego de entregas locas que te hará llorar de risa

Si te gustan los juegos con físicas locas (ragdoll) que te hagan reír sin parar como Goat Simulator o Human Fall Flat, Totally Reliable Delivery Service te encantará. Es un juego de mundo abierto con muchos obstáculos, objetos y vehículos con los que puedes interactuar. ¿El objetivo a seguir? Entregar paquetes en este caótico mundo lleno de problemas divertidos.

Este juego se puede jugar en solitario u online con amigos (recomendado) para echar unas risas. Además, te permite personalizar a tus personajes, los cuales pueden correr, saltar, sumergirse y hasta agarrar para superar cada uno de los obstáculos que impiden hacer las entregas. En definitiva, Totally Reliable Delivery Service nos parece uno de los juegos más divertidos disponibles ahora mismo en Android, así que pruébalo.

Sky: Niños de la Luz, una hermosa experiencia de exploración

De los mismos creadores de los clásicos indie Journey y Flower, llega Sky: Niños de la Luz. En este juego tendrás que explorar 7 enormes mundos llamados “reinos de ensueño” y resolver los misterios que esconden. Pero no lo harás solo, pues el juego está diseñado para ser una experiencia social. La idea es que explores con un amigo o dos para que la experiencia sea más placentera y satisfactoria.

En Sky: Niños de la Luz hay muchas cosas que puedes hacer: salvar espíritus, descubrir tesoros ancestrales, crear armonías y hasta hacer regalos. O simplemente puedes quedarte fascinado mirando los hermosos mundos que te ofrece. Por suerte, el juego no tiene anuncios, aunque sí cuenta con algunas compras opcionales.

Legends of Runeterra, el juego de cartas y estrategia de los creadores de LoL

Legends of Runeterra es un juego de cartas estratégico de Riot Games que se desarrolla en el mismo universo de League of Legends. Básicamente, es una alternativa a Hearthstone o Gwent, por lo que sus mecánicas se basan en lo mismo: elegir bien las cartas a utilizar para vencer a tus oponentes. Por supuesto, en este juego también tienes que pensar muy bien las estrategias que vas a aplicar, tomando en cuenta las características del rival.

Ahora bien, Legends of Runeterra es un juego gratuito, pero… ¿es un pay-to-win? Podría decirse que sí, ya que te permite comprar todas las cartas que quieras con dinero real. De todas formas, pruébalo y ya luego nos comentas qué te pareció.

Brawlhalla, un Super Smash Bros para Android

Brawlhalla es un juego competitivo de pelea en plataformas 2D que es bastante similar al clásico Super Smash Bros de Nintendo. Se basa en golpear a tus rivales para debilitarlos y así expulsarlos de la arena de batalla para que pierdan. El juego está hecho completamente en 2D, por lo que funciona muy bien en cualquier dispositivo Android.

Cuenta con muchísimos personajes para elegir (más de 50), aunque la gran mayoría de ellos son de pago. También tiene una gran variedad de arenas de batalla y soporta mandos para jugar de forma más cómoda. Lo bueno de Brawlhalla es que tiene juego cruzado, por lo que siempre encontrarás a alguien con quien jugar (ya sea de PC, consolas o móviles).

Y si quieres ser el mejor en el juego, pincha el siguiente enlace y descubre los mejores trucos para ganar en Brawlhalla.

KartRider Rush+, la mejor alternativa a Mario Kart Tour

Si Mario Kart Tour te decepcionó y te parece un juego aburrido, KartRider Rush+ probablemente te gustará más. Es un juego de carreras en karts donde el volante funciona muy bien, de forma precisa y cómoda. Además, tiene una gran variedad de modos de juego (incluyendo una historia) para disfrutar solo u online con amigos o desconocidos. Sus micropagos solo son para cosméticos por lo que no hace falta pasar por caja para ganar.

Lo único malo de KartRider Rush+ es que aún no está en español (aunque seguramente pronto lo traducirán) y que es obligatorio estar conectado a Internet para jugarlo. Por lo demás, nos parece un juego de carreras muy divertido y justo que te puede dar muchas horas de entretenimiento.

Human Struggles, aplasta con tus enormes pies de alien a los humanos

Human Struggles es una de esas joyas raras que puedes encontrar en Google Play Store. Su premisa es muy simple: eres un enorme extraterrestre que debe usar sus pies para aplastar a los humanos y así proteger a sus bebés. Lo que más nos gusta de este juego es que sus controles son intuitivos y fáciles de dominar. Además, tiene una estética muy colorida que es un placer para la vista.

Es un juego muy casual y entretenido que es perfecto para matar el aburrimiento.

Civilization VI, el clásico juego donde debes construir y mejorar tu civilización

La séptima entrega de la popular franquicia Civilization llegó a Android el año pasado. Por si no lo conoces, este juego de estrategia basado en turnos se trata de construir y mejorar tu imperio. De todas formas, no te preocupes si no entiendes mucho las mecánicas, ya que el juego te ofrece varios tutoriales para entender lo básico.

Eso sí, hay que aclarar que Civilization VI en Android no funciona muy bien que digamos (de ahí su pésima calificación en Google Play Store). Además, el juego solo es gratis durante los primeros 60 turnos, después debes pagar para seguir jugando. Por ello, si te atraen este tipo de juegos, lo mejor es que lo pruebes tú mismo y luego ya decides si vale la pena o no.

¡Ya está! Esos son los 10 mejores juegos de Android para empezar el 2021 con el pie derecho. ¿Quieres recomendarnos otro que no aparece en esta lista? Hazlo desde los comentarios.