Los 12 mejores juegos que no son pay-to-win para Android

Es molesto cuando solo quieres pasar un rato agradable en un juego y este te pide dinero real para avanzar en su historia o ganar partidas. No es algo que sea ajeno a los jugadores, pues de esta forma los estudios pueden facturar, pero de todas formas, no deja de ser tedioso.

Si eres un jugador free-to-play (que no gasta dinero en los juegos por nada del mundo), y deseas divertirte sin preocuparte por cuánto tienes en tu cartera, no te preocupes, pues, en el mar de videojuegos de Android, existen varios títulos en donde no hace falta pagar ni un euro. Aquí te los dejamos listados, ¡dales una oportunidad!

Vampire Survivors, un clásico de los roguelike

Vampire Survivors es un juego de rol de supervivencia estilo roguelike (donde predomina la estrategia) en donde no es necesario pagar nada para ganar. Lo único pago es un poco más de contenido dentro del juego, que de todas formas, es opcional.

Arknights, un gacha reconocido por la estrategia

Lo mismo sucede con Arknights, en donde puedes continuar en la historia armando unidades gratis. Solo debes reunir todo lo necesario para mejorar a tus personajes. Al tener lotería, dependerás en parte de la suerte para conseguir unidades de gran valor y fuerza, lo que también es accesible sin tener que pagar.

Fate/Grand Order, donde ser “ballena” es opcional

La historia y los eventos en Fate/Grand Order no piden dinero para que se puedan jugar hasta el final. Si te haces una cuenta nueva, recibirás beneficios gratis para obtener y mejorar a tus Servants, con tal de poder ponerte al día con su historia.

Super Auto Pets, amigable y entretenido

Un juego más casual es Super Auto Pets, donde armas un equipo de animales que irás mejorando a medida que enfrentes otros equipos hechos por jugadores reales. No es necesario pagar nada para tener un team funcional, y puedes entretenerte con partidas cortas.

Girl’s Frontline, donde construyes un equipo de chicas armadas

Si te gusta la estrategia junto a personajes femeninos y armas de fuego, te encantará este. De nuevo, dependes de la suerte para obtener unidades poderosas, pero de todos modos, es posible hacerte con un equipo funcional para avanzar reuniendo recursos de manera gratuita.

Sonic the Hedgehog Classic, un remaster del clásico tan querido

Para los fanáticos de los primeros juegos de Sonic, este título será una oportunidad de revivir la nostalgia sin el impedimento de los pagos para avanzar. Vuelve a jugar con tus personajes favoritos de Sonic, con mejoras comparado con el original y sin errores.

Brawl Stars, un battle royale entretenido

Esta es otra opción divertida si te gustan los juegos de jugador vs. jugador. En Brawls Stars no necesitas realmente pagar nada para tener personajes poderosos. Puedes elegir entre una gran variedad y enfrentarte a otros, cada uno con habilidades diferentes. Vale la pena probarlo.

Master of War – Foces of Eo, un juego de cartas bélico

El estilo de luchas medievales con criaturas fantasiosas y el sistema de cartas se combinan en este título. No necesitas pagar para obtener cartas poderosas, y puedes luchar contra inteligencia artificial, otros jugadores o amigos conectados a la misma red.

Guardian Tales, una aventura en miniatura

Si te gusta la variedad, puedes probar esta opción. Es un juego en donde puedes resolver rompecabezas, explorar mazmorras o luchar contra otros jugadores. Los personajes son entrañables y ayuda a pasar un rato agradable sin preocuparte por la salud de tu cartera.

Farm RPG, donde solo importa lo que siembras

Si te gustan los juegos de gestión de recursos, este es bastante sencillo. Siendo el dueño de una granja, tu deber es hacerla crecer, cultivando, cosechando, vendiendo y realizando diferentes acciones que te harán sentir como todo un granjero.

Data Wing, con increíble diseño y banda sonora

Si los videojuegos te conquistan por gráficos y música, no te puedes perder Data Wing. Este juego es de carreras, con un estilo único. Encontrarás pistas de neón desafiantes, junto a una historia cautivadora que le ha conseguido una puntuación sólida de 4.9 estrellas en la Play Store.

Final Fantasy VII Ever Crisis, con un modo historia fácil de llevar

Si eres fan de la franquicia de Final Fantasy VII, no te puedes perder su juego móvil, en donde están todas las historias del juego. Aunque ofrece paquetes de recompensas de pago, este título no te exige nada más que tiempo para avanzar en la historia. De hecho, recientemente, los desarrolladores han bajado el nivel de dificultad en su modo historia para que todos puedan disfrutarla.

Y tú, ¿cuál de estos juegos probarías?