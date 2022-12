En la organización está la clave de muchas cosas dentro del día a día. Gestionar procesos en el tiempo adecuado suele generar recompensas satisfactorias. No es de extrañar que entonces los juegos de gestión de recursos sean tan famosos y jugados. ¿Quieres descargar solo los mejores? Te presentamos la lista a continuación.

Porque Android no solo trae juegos para distraerte con la mente en blanco o revivir títulos retro que te hagan recordar los buenos tiempos. También existen muchos juegos donde se pondrá a prueba tu capacidad de gestionar procesos, para hacer crecer negocios, ciudades u otros ambientes de forma virtual. ¡Ahora sabrás cuáles son los mejores!

AdVenture Capitalist: crece desde 0 para convertirte en el rey del mercado

Claro que este estilo de juegos involucra mucho el concepto del capitalismo. Si lo odias, puedes combatirlo, conociéndolo sin afectar el mundo, y si lo amas, también aprenderás a través de AdVenture Capitalist.

En este título comienzas de forma sencilla, con un puesto de limonada. Dependiendo de las acciones que realices y la forma en la cual orientes tu negocio, podrás ir creciendo hasta que el dinero empezará a trabajar para ti. Manejarás un negocio que puede convertirse en una empresa multimillonaria a medida que lo vas expandiendo, contratando empleados, mejorando la mercancía e incluyendo estrategias.

Podrás participar en eventos y luchar contra jefes del dinero para hacerte un nombre como el mejor empresario. ¿Lo más curioso? El dinero incluso te pondrá negocios disparatados en la mira como ir a la luna o tener terrenos en marte.

Weed Inc: aprende a ser el jefe de tu propio negocio de plantas

En este juego, ser herborista tiene más ganancias que un simple empleado de oficina, y en eso se apoya Weed Inc para atrapar a sus jugadores. La premisa despierta sentimientos muy comunes en la vida laboral: puedes convertirte en el dueño de tu propio negocio de hierbas después de renunciar a un trabajo tóxico, sabiendo que no importa lo que pase, el área de las plantas y sus derivados siempre está vigente.

Como es obvio, empiezas desde lo más humilde, con un pequeño espacio donde hacer crecer algunas macetas con plantas. De ahí en adelante tendrás que ir cuidándolas y generar ingresos para seguir creciendo hasta que lo conviertas en un negocio más que rentable. Este juego igualmente te mete en diferentes eventos para continuar creciendo y descubrir nuevos niveles en el mundo de las plantas, sean legales o no.

Kitty Cat Tycoon: el imperio de gatos y muebles más bonito y entretenido

Los juegos de gatos se han vuelto muy famosos, más que nada en los móviles donde diferentes dinámicas pueden acompañarse de los lindos felinos. Kitty Caat Tycoon es un juego de gestión de recursos en donde podrás ir contratando gatos para hacer crecer tu negocio de muebles.

Partiendo desde los modelos más básicos, irás ganando dinero que invertirás para mejorar las capacidades de tus empleados felinos o contratar nuevos con otros tipos de virtudes. A medida que crece tu empresa, crearás más y más diseños que luego enviarás a sus compradores, dependiendo también de los gatos.

El diseño del juego es muy amigable, relajante y bonito. Lo mejor es que tus acciones para ponerlo en marcha no son constantes, sino que la fábrica irá creando por su cuenta los productos, acumulando ganancias mientras pasa el tiempo.

Game Dev Tycoon: métete en la piel de un desarrollador para triunfar con tus videojuegos

Si eres un fanático de los videojuegos, debes de saber que estos tienen todo un equipo de trabajo detrás que realiza incontables actividades para darte la mejor experiencia. En eso se basa Game Dev Tycoon, que te pone en los zapatos del fundador de una empresa de desarrollo trabajando en un inicio desde su garaje. Con los primeros videojuegos que hagas irás ganando recursos para expandir tu empresa y pronto, serás capaz de crear grandes títulos con la mejor calidad posible.

Pasarás de una sola habitación a una oficina repleta de salas y recursos. Con más empleados, podrás ir adquiriendo mejoras para tus productos virtuales. Recuerda mantenerlos felices y nunca descuidar los elementos más importantes en los videojuegos. Mientras inviertes en calidad y amplías tu lista de géneros para jugar, conseguirás mejor reputación y por ende, ganancias.

RollerCoaster Tycoon: convierte tu negocio en el mejor parque de diversiones que exista

Otro negocio con mucho potencial es el de los parques de diversiones. En RollerCoaster Tycoon podrás ir creando tu propio parque temático a gusto, diseñando montañas rusas únicas que divertirán a tus clientes. Obtendrás ingresos que puedes destinar a seguir expandiendo tu negocio, poniendo más atracciones.

Parte de lo más entretenido en este juego es la capacidad de variar las temáticas de cada atracción. Puedes tener montañas rusas extremas, carruseles espaciales, e incluso juegos acuáticos con estilo hawaiano. Todo en un mismo sitio, dependiendo de tus preferencias. La personalización en este título es amplia.

Idle Death Tycoon: incluso en la muerte puedes seguir generando ingresos

En la vida real no hace gracia la idea de que tengas que seguir trabajando después de muerto. Sin embargo, cuando es en un título de videojuego, la premisa no suena tan mala. En esta ocasión la propia muerte es la encargada de abrir un restaurante en el mismísimo inframundo para alimentar a las almas fallecidas. ¿Tiene sentido? Quizá no mucho, pero ese no es el punto.

Como es mejor un trabajo que te genere ingresos y no dolores de cabeza lidiando para recoger las almas de los muertos, probarás suerte con recetas iniciales. A medida que vayas vendiendo tus platos, podrás obtener muchas otras para variar el menú, atraer más clientes, y por supuesto, expandir el negocio para darle más mesas, más insumos e instrumentos.

Tiny Tower: desarrolla todo tipo de tiendas para ganar más

Sumergiéndote en el estilo urbano de las grandes ciudades, este juego te reta a hacer crecer tu edificio con todo tipo de tiendas o negocios. Para subir de nivel en Tiny Tower, necesitarás asignarle a cada piso un propósito, sean áreas para vivir, restaurantes, tiendas de dulces, farmacias, etc. Mientras más clientes atraigas, podrás seguir añadiendo otros pisos con diferentes temáticas, hasta crear un auténtico rascacielos.

No solo uno, sino varios. Podrás construir muchos otros cuando subas a los niveles más altos. Entonces manejarás un imperio de todo tipo de cosas, cuidándote de que si en un negocio las cosas no van bien, no se te irá todo tu esfuerzo al traste. Al contrario, podrás reemplazarlo.

Foodpia Tycoon: el imperio de la comida rápida en tus manos

Un clásico de los juegos de gestión de recursos es la temática de los restaurantes y su crecimiento exponencial. Por eso no podía faltar en la lista uno de los mejores: Foodpia Tycoon. En este título podrás ir explorando los diferentes temas de comida rápida que existen en el mundo, ampliando tus ganancias, tu negocio y tus horizontes.

Podrás gestionar desde taquerías, pizzerías, ventas de hot dogs, helados, e incluso hot cakes en diferentes locales. Pero eso sí, necesitarás ser astuto e ir designando los recursos adecuados a cada tienda o podrías arriesgarte a quebrar. Esto incluye saber cuáles chefs son los expertos en el área que necesitas, así como las recetas más atractivas para la clientela.

Idle Casino Manager: aumenta la fiebre por las apuestas y hazte rico

Otra temática que no puede faltar en este estilo de juegos es la de los casinos. Podrás explotar la ludopatía de tus clientes para enriquecerte, mientras vas añadiendo más y más juegos de apuestas en tu negocio para aumentar la fiebre por el azar. Desde tragaperras, mesas de póker, black jack, entre otros juegos famosos.

El juego te permite ir cambiando de ambiente, explorando nuevos territorios en donde no faltarán los fanáticos por jugarse el dinero. Desde Las Vegas, hasta otros sitios más recónditos y desiertos en donde igualmente conseguirás clientela.

Rent Please!: entrénate en el mundo de bienes raíces

Si te gusta el mundo de los bienes raíces o te interesa saber cómo es la vida de un casero, este juego simulador te ayudará a adelantarte a la experiencia. Tendrás tu propio edificio en el cual, podrás supervisar el estado de las habitaciones, remodelar espacios y cobrar la renta a tus inquilinos.

A medida que mejores la infraestructura, esto supondrá un aumento en tus ingresos. Pero para poder progresar en este negocio debes saber tomar decisiones. Como, por ejemplo, el momento adecuado para sacar de tus territorios a los inquilinos que no quieran pagar, a quiénes dejas ingresar y atender a sus necesidades ante cualquier eventualidad que suceda dentro del juego.

Con varios de estos juegos seguramente podrás pasar el rato entreteniéndote. Además de aprender a gestionar diferentes actividades a la vez hasta que estas puedan mantenerse por sí solas. Solo tienes que decidir tu temática favorita, porque variedad existe e incluso hay más dentro de la Play Store.

¿Te gustaron algunos de los títulos dentro del artículo?