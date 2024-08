¿Cómo descargar Charlie The Steak en Android sin virus?

Charlie The Steak es un antiguo juego para móviles que originalmente estaba disponible solo para iOS, en la actualidad aún no hay una versión oficial para Android. Sin embargo, existen algunos trucos que puedes probar para poder descargar Charlie The Steak en Android sin virus.

Si te interesa probar este antiguo título de iPhone en tu móvil Android, pero estás preocupado de conseguirte con algún malware, no te preocupes, tenemos la solución para ti. No dejes de leer y si necesitas confirmación extra de que el enlace que te compartimos es seguro, siempre puedes hacer uso de la plataforma de VirusTotal o de su bot en Telegram.

¿Qué es Charlie The Steak?

Si eres de esas personas que siempre se topa con vídeos extraños en TikTok, es muy probable que te hayas encontrado en algún momento con un vídeo de un juego para móviles con un protagonista bastante particular. En este caso estamos hablando de Charlie, el protagonista y víctima del juego titulado «Charlie The Steak«.

Este juego consta básicamente de múltiples forma de torturar a un bistec antropomórfico que puede llegar a ser bastante molesto. En el juego puedes quemarlo, puyarlo, cortarlo, arrancarle partes de su cara, entre otras cosas. Como te podrás imaginar, es un juego que entra dentro de la clasificación de «Gore» y mientras vas subiendo de niveles, las formas de tortura se hacen cada vez más gráficas.

¿Por qué Charlie The Steak se hizo popular en TikTok?

Este juego salió originalmente para iOS en 2013 y se dejó de actualizar en 2015 solo para salir un par de meses después de la App Store. Pero en el 2024, sin previo aviso, se volvió viral en TikTok y esto se debe a la naturaleza bizarra del juego y al misticismo a su alrededor, ya que muchos consideran a este título como Lost Media.

Gracias a la popularidad que ganó en la red social de vídeos cortos, sus desarrolladores originales consideraron la idea de volver a sacarlo al mercado con una nueva actualización. Sin embargo, para el momento de redacción de este artículo aún no ha vuelto a ser publicado en la App Store, ni se ha creado un port oficial para Android.

¿Cómo descargar Charlie The Steak en Android sin virus?

Después de una visita al subreddit de Charlie the Steak encontramos diferentes versiones del juego, por supuesto ninguna de ellas es oficial. Sin embargo, estamos complacidos de compartirte el siguiente enlace para descargar Charlie the Steak para Android sin virus.

Esta versión de Charlie The Steak no es exactamente igual que la original, pero recupera gran parte de las animaciones y de la esencia del juego original. Esperamos que te guste y que puedas probar un poco de este extrañamente atractivo juego para móviles.

Y con esa recomendación finalizamos nuestro artículo sobre cómo descargar Charlie The Steak en Android sin virus. Si tienes alguna pregunta o si encuentras alguna otra versión que sea segura y que valga la pena, déjanoslo saber con un comentario en la sección de abajo.