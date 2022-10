Gracias a la alta flexibilidad de Android para sus aplicaciones, puedes volver al pasado. Muchos juegos de los años 90 e inicios del 2000, que siguen siendo recordados por sus historias remarcables o modos de juegos, ahora los puedes jugar en tu móvil Android sin necesitar ningún emulador.

Es tan sencillo como buscarlos en la Play Store. Para facilitarte el trabajo, te hemos traído una recopilación con los 10 mejores juegos retro dentro de Android que seguro querrás volver a jugar. Volverás a la nostalgia de años pasados mientras recorres otra vez mundos fantásticos conocidos como leyendas.

Dragon Quest II para Android, un clásico de las aventuras en dungeons

El título número dos de la famosa saga Dragon Quest está dentro de la Play Store para descargar. Aquí volverás a sumergirte en dungeons diseñados con el clásico pixelado que, gracias a la nueva tecnología, mantienen el estilo clásico con adaptaciones modernas poco notables y que ayudan a mejorar la experiencia de juego.

Volverás a salvar el mundo de la amenaza de Hargon siendo un descendiente del mismísimo Erdrick, convirtiéndote en una leyenda sin igual. Se encuentra disponible por solo 5,99 euros.

Castlevania: Symphony of the Night para Android, el título clásico de esta saga más recordado

El título clásico dentro de los mejores juegos de Metroidvania está disponible en la Play Store por tan solo 3,49 euros. Volverás a los gráficos característicos de SotN con controles en pantalla adaptados para facilitar la jugabilidad en cualquier móvil Android.

Como un símbolo dentro de los juegos clásicos, no te puedes perder vivir la experiencia de ser Alucard dentro del castillo de Drácula. Este juego en particular tiene los mismos gráficos de la versión que salió antes para la PSP, que viene siendo la misma versión de la PS1. Lo único nuevo son los diálogos, así como las voces incluidas, algo que le da un toque más vivo.

Titan Quest: Legendary Edition para Android, ahora completo y libre de errores

Si de niño probaste el Titan Quest o lo revisitaste cuando recién salió en el 2018 para Android, sabrás que al inicio tenía unos cuantos bugs que entorpecían un poco la jugabilidad. Esto no significó un problema para sus fans de antes y los de ahora, pero la ventaja de los últimos es que tampoco tienen que preocuparse más por esto.

HandyGames ha lanzado Titan Quest: Legendary Edition, el cual no solo ha solventado todos los errores que su versión clásica incluía. También añade todos los DLC que han salido para permitirle a los aficionados vivir la experiencia que siempre debió ser desde un comienzo a través de la comodidad de sus terminales Android por 19,99 euros.

King of the Monsters para Android, el primer arcade kaiju conocido

También puedes revivir la experiencia de los juegos arcade en tu teléfono móvil Android. ¿Y por qué no? King of the Monsters es uno de esos clásicos que los millenials no pueden olvidar. Ya para 1991 se reconocía en cualquier sala de juegos a la redonda por su ambientación característica y fácil jugabilidad.

Además, era de los pocos juegos de kaiju que llegaban a otros continentes. Se puede considerar como de los pioneros si lo quieres ver de esa forma. Lo puedes descargar en Android para jugar sin perder los gráficos clásicos tan sencillos como nostálgicos, por solo 4,99 euros. ¿Te dan ganas de aplastar ciudades y pelear contra otros monstruos? Entonces no te lo pierdas.

Star Wars: KOTOR para Android, la aventura en galaxias lejanas más recordada

Star Wars: Knights of the Old Republic tuvo su momento estelar dieciocho años atrás para Xbox y luego fue visto de vuelta en los dispositivos Android. No puedes olvidar que actualmente, esta versión te permitirá añadir tantos mods quieras para personalizar la experiencia.

Es de esos títulos que no tiene desperdicio revisitar. Lo mejor es que te da para escoger si jugarlo usando los mandos predeterminados en la pantalla del móvil, o hacerlo más de consola usando un control externo. Por tan solo 9,99 euros tendrás entrada a este universo.

Chrono Trigger para Android, el mejor JRPG basado en turnos de su tiempo

Para muchos, este juego de Square Enix que vio la luz en los noventa se considera el mejor de los JRPG basado en turnos de su tiempo. A pesar de un pasado que con fallos y reparaciones dejaron casi en la bancarrota a la empresa, actualmente lo tenemos en la Play Store con la mejor optimización posible.

Puedes revivir este clásico y además explorar nuevos territorios nunca antes vistos en la versión de la SNES, patrocinados por las adiciones que se le hicieron a las mazmorras del Vortex Dimensional y el Santuario Perdido. Tan solo por 11,99 euros, ¿te lo vas a perder?

Sonic The Hedgehog 2 Classic para Android, el divertido juego del erizo gratis

La segunda parte de Sonic el erizo se acomodó bastante bien entre los juegos que SEGA trajo a la Play Store completamente gratis. Con esta estrategia, la compañía consiguió reavivar el interés por sus clásicos sin cobrar. Lo malo es que, a cambio, encuentras anuncios por doquier.

Si deseas visitar este juego o cualquiera de SEGA desde tu terminal Android, te sugerimos pagar 2 euros, así tendrás la experiencia fluida y sin interrupciones.

Space Invaders para Android, uno de los clásicos más populares de la historia del arcade

Con lo conocido que es, este juego no necesita presentación. Ahora lo puedes probar desde cualquier teléfono móvil Android y revivir tus tiempos en los salones de Arcade o con las primeras consolas en la historia.

El juego shooter que requiere de tan pocos controles para jugar, y que en esta versión de Android se adapta como guante de seda para que puedas alcanzar los niveles más altos sin problemas. Eso sí, requiere un pago de 5,49 euros para descargarlo, pero por un clásico tan reconocido, vale la pena.

Secret of Mana para Android, la magia y la aventura en un solo juego

Este es otro clásico traído por la famosa Square Enix para revivir un mundo mágico similar a The Legend of Zelda. Se encuentra disponible para descargar por tan solo 3,49 euros. Volverás a recorrer escenarios pixelados y luchar contra criaturas con un estilo de pelea un tanto diferente a lo usual para los RPG de SE.

Te recomendamos utilizar un mando externo, a no ser que ya seas un experto manejando los controles en pantalla de tu Android.

Old School RuneScape para Android, el ícono de los primeros MMORPG llega con versión free-to-play

Por último, el clásico de los clásicos cuando hablamos de los juegos MMORPG. Para quienes extrañaban sumergirse en un mundo de aventuras junto a otros jugadores al estilo más retro posible, ahora se encuentra disponible desde Android este título legendario.

Desde el año 2018 se ha encontrado en la Play Store aunque en versión beta. No obstante, en la actualidad es posible probar una versión free-to-play con todas las limitaciones que esto conlleva, y decidir si vale la pena pagar la membresía mensual para jugar con contenido libre.

Estos son los 10 mejores juegos retro para Android que puedes jugar sin emulador en tu terminal. ¿Ya decidiste a por cuáles vas a ir? Coméntanos si estás jugando alguno de estos increíbles títulos.