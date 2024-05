Si has estado al pendiente de las noticias de Android o tienes a algún conocido que tenga un móvil Samsung Galaxy S24, es probable que hayas escuchado de la función Rodear para buscar o Circle to search. Esta nueva función de Android está disponible para los dispositivos móviles con Android más recientes, como los Pixel 8, pero existen varios trucos para que otros móviles cuenten con esta función también.

¿Cómo usar «Rodear para buscar» en tu móvil con el asistente virtual?

Recientemente, muchos móviles con Android dieron el cambio del Asistente de Google a Gemini, la nueva IA de Google. Sea cual sea tu elección de asistente, ambos te permiten usar la función de Rodear para buscar. Lo único es que la función varía un poco en el proceso, pero funciona de la misma forma.

Usa Rodear para buscar con Gemini

Gemini es una IA bastante desarrollada e intuitiva, es decir que si quieres evaluar algo de lo que está en tu pantalla todo lo que tienes que hacer es pedírselo a la IA siguiendo estos pasos:

Ingresa en la página donde está la imagen que te interesa investigar .

. Abre el asistente de Gemini diciendo en voz alta «Hey Google». Si no has configurado este asistente de voz, te invitamos a leer nuestro artículo de cómo activar Ok Google en tu móvil Android.

diciendo en voz alta «Hey Google». Si no has configurado este asistente de voz, te invitamos a leer nuestro artículo de cómo activar Ok Google en tu móvil Android. Presiona en la opción de Agregar esta pantalla .

. Pídele a Gemini que te dé información sobre ese objeto en específico. Por ejemplo, puedes decir algo como «¿Gemini, podrías darme más información sobre el móvil que sale en mi pantalla?«.

Y listo, la IA te dará la información que te interesa conocer y todo este proceso se hará completamente por comandos de voz, lo cual es muy útil y verdaderamente impresionante.

Usa Rodear para buscar con el Asistente de Google

Si aún no has actualizado tu asistente al de Gemini o simplemente no tienes interés en hacerlo, no te preocupes, el Asistente de Google puede hacer el mismo trabajo, de una manera distinta:

Lo primero que tienes que hacer es dirigirte a la pantalla en la que está el objeto que te interesa .

. Ahora, di « Hey Google » (o mantén pulsado el botón de inicio de tu Android hasta que aparezca el asistente).

» (o mantén pulsado el botón de inicio de tu Android hasta que aparezca el asistente). Cuando el asistente aparezca, presiona en la opción que dice « Buscar en pantalla » o Search in screen.

» o Search in screen. Selecciona el objeto o la imagen que te interesa investigar. Puedes reducir o ampliar el cuadro para facilitar la búsqueda en Internet.

Espera unos segundos y Google te mostrará todas las imágenes similares en línea, dándote información variada de lo que quieres saber.

Saca una captura de pantalla y analízala con Google Images o Google Lens

Por supuesto, todo este proceso es gracias a la tecnología de Google Lens, así que obviamente tienes la opción de usar esta app directamente para poder buscar una imagen específica en línea. Todo lo que necesitas hacer es seguir los pasos que te dejamos a continuación:

Ubica la imagen que te gustaría investigar y sácale una captura de pantalla .

. Abre la galería e ingresa en la foto que quieres analizar .

. Presiona la opción de enviar la foto .

. Selecciona Google imágenes o Google Lens , la que te parezca mejor, ambas funcionan igual, así que no hay mucha diferencia.

, la que te parezca mejor, ambas funcionan igual, así que no hay mucha diferencia. Toca la sección de la foto que te interesa buscar en específico.

Y listo, ahora solo tienes que esperar a los resultados de la búsqueda para encontrar más información referente a esa imagen en específico. Cómo puedes ver, el proceso no es exactamente igual al de Rodear para buscar, pero tiene el mismo resultado, así que si tu móvil no cuenta con la opción de «Rodear para buscar» todavía, siéntete libre de usar estos trucos. Recuerda que si te ha quedado alguna duda, puedes dejarla en la sección de comentarios para que podamos ayudarte.