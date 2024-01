Qué es Rodea para buscar en Android y cómo funciona

Alguna vez has visto algo en un vídeo o en una imagen en línea y te has preguntado qué es, dónde está o qué hace, pero no te has molestado en buscarlo porque no sabes cómo o el proceso se te hace muy laborioso. Pues ahora Google hace las cosas más sencillas con su nueva función «Rodea para buscar» o «Circle to search» como se diría en inglés. Si quieres saber más sobre esta interesante función, no dejes de leer.

¿Qué es exactamente Rodea para buscar?

El 2023 fue un año revolucionario para la inteligencia artificial en relación con el público en general. ChatGPT y OpenAI dieron paso a que las grandes compañías como Meta, Microsoft e incluso Google invirtieran más en sus propias IA. Ahora, la empresa del buscador de Internet más famoso del mundo está esforzándose al máximo para sacarle todo el provecho posible a este tipo de tecnología. Esto dio como resultado la función de «Rodea para buscar«.

Como su nombre lo indica, esta nueva función del buscador de Google te permite hacer uso de inteligencia artificial para rodear y seleccionar cualquier elemento de una imagen o un vídeo y realizar una búsqueda de dicho objeto. Puede ser un edificio que te llamó la atención en un vídeo, un bolso que viste en una foto y te gustó o incluso un animal que no sabes cómo se llama. Todo puede ser encontrado en segundos con esta función.

¿Cómo funciona la opción de Rodea para buscar?

Esta es la mejor parte de esta nueva característica de Google, no hace falta que tomes una captura de pantalla y que vayas a la app de Google, al buscador o a ningún otro lado. Rodea para buscar funciona encima de cualquier aplicación y solo toma segundos para darte excelentes resultados sin que tengas que salirte de la app en la que estás.

Lo único que tienes que hacer es activar la opción con cualquier comando o gesto que hayas designado previamente para activarla, luego rodear, recortar o seleccionar el objeto que quieres buscar y listo. Google abrirá una ventana emergente en la parte baja de la pantalla para ofrecerte resultados sobre el elemento que despertó tu curiosidad.

Y no solo te ofrece imágenes similares y búsquedas en línea, con la ayuda del Asistente con Bard, el cual al parecer se llamará solo Bard, también puedes obtener respuestas y resúmenes generados por IA sobre tu búsqueda. Incluso puedes hacerle más preguntas a la IA de Google desde esa misma ventana emergente y Bard entenderá que tu pregunta está en el contexto del elemento que rodeaste.

¿Cuándo estará disponible la opción de Rodea para buscar?

Empecemos por aclarar algo importante, esta es una opción avanzada y por ende estará disponible primero para móviles de gama alta como el Google Pixel 8, el Pixel 8 Pro, y la gama de móviles Galaxy S24 de Samsung. Según las declaraciones de 9to5Google, esta nueva función estará disponible a partir del 31 de enero del 2024.

Los demás móviles tendrán que esperar un poco para poder empezar a rodear para buscar. Esto ha sido todo por ahora con nuestro artículo sobre qué es «Rodea para buscar» en Android y cómo funciona. Aprovecha y cuéntanos en la sección de comentarios qué opinas sobre esta nueva función del buscador de Google en Android.