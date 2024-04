TV Mix es una aplicación que se hizo viral el año pasado por dos razones: te daba acceso a un montón de canales de televisión de pago totalmente gratis y porque era una de las opciones más sencillas para ver fútbol gratis. Sin embargo, a finales de 2023, la app dejó de funcionar a causa de la lucha contra la piratería en Europa. Aun así, TV Mix revivió al poco tiempo y se mantuvo en funcionamiento hasta los primeros días de abril de 2024, donde la app parece que ha dicho adiós definitivamente.

Si acabas de abrir TV Mix y te has encontrado con la sorpresa de que la app no funciona, no te preocupes. Aquí te explicaremos qué ha pasado con TV Mix y si hay una aplicación que la sustituya. ¡Sigue leyendo!

TV Mix ha dejado de funcionar de repente y nadie explica por qué

Todos los usuarios que usan la app TV Mix se han encontrado con el mensaje «One or more sample list failed to load» al intentar acceder al contenido. Esto indica que la aplicación no puede cargar el contenido, lo cual es un claro indicador de que se cayeron sus servidores y bloquearon sus listas IPTV.

La pregunta es… ¿por qué? ¿Las empresas dueñas del contenido han bloqueado TV Mix por infringir los derechos de autor? ¿Sus desarrolladores simplemente decidieron cerrar la app? Pues no lo sabemos. Hemos investigado en los distintos canales de Telegram que ofrecen el APK de TV Mix y ninguno ha informado sobre la caída de la aplicación. De hecho, nos atreveríamos a decir que TV Mix no se va a actualizar.

El único canal que ha informado algo ha sido el del desarrollador Mark Castillo quien comunicó lo siguiente:

Para la gente de España olvídense de TVMIX, ahora viene la nueva Spain TV

¿Cuál APK reemplazará a TVMix? Spain TV es la respuesta

Tal como ha informado Mark Castillo, la aplicación que ha llegado para suplir la ausencia de TV Mix es Spain TV. Esta app ya existía, pero cerró hace un tiempo. Ahora vuelve con todo el contenido que tenía TV Mix, lo que incluye canales de televisión de pago, eventos deportivos, películas, series y más.

Ahora bien, el desarrollador aún no compartió cuándo lanzará el nuevo APK de Spain TV. El único APK de esta app que se puede instalar ahora mismo es el antiguo que no funciona. Por tanto, debes esperar a que se lance la actualización que trae de vuelta todo el contenido. Cuando esté disponible, lo podrás descargar desde alguno de estos enlaces:

Descargar APK de Spain TV | Opción 1 | Opción 2

Así que, si querías actualizar TV Mix, mantente atento a esos dos enlaces donde se lanzará la nueva versión de Spain TV que reemplazará a dicha aplicación. Mientras tanto, puedes probar la app Sports TV 8 o RBTV77.