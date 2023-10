Cierran una IPTV pirata que ofrecía contenidos de DAZN y Sky

La piratería es el mal para muchos y la salvación para otros que no tienen acceso o no se pueden permitir pagar servicios para ver contenido en streaming. Como es una amenaza para las compañías oficiales, no es raro que exista una campaña agresiva contra cualquier fuente pirata en Europa (de ahí el nacimiento de Piracy Shield en Italia). Muchas IPTV piratas que transmiten fútbol han ido cayendo o están en la mira, por ejemplo.

Y en esta ocasión, le ha tocado a una IPTV pirata con contenido de DAZN y Sky ser la víctima del cierre tras una larga espera por la confesión de sus autores. Se trata de un caso que empezó en 2022 y es ahora que ve un avance para proceder con un juicio legal para juzgar a los sospechosos. De ser encontrados culpables, enfrentarían penas de prisión de hasta 10 años.

La IPTV pirata que ha cerrado se alojaba en Austria y generó hasta 11 millones de euros en 3 años

Al parecer, se trataba de una IPTV pirata que podía transmitir una enorme cantidad de contenido propiedad de DAZN y Sky. Para los usuarios, bastaba con pagar de 8,50 euros hasta 10 euros para tener acceso a dicho contenido.

Fue tanta la popularidad que reunió esta IPTV pirata, que incluso llegó a ser promocionada en redes sociales de alta audiencia como TikTok. Con semejante alcance, no extrañó que se supiera que los principales implicados ganaran un monto mayor a los 11 millones de euros en tan solo tres años, aunque en cierta manera está puesto en duda el origen verdadero del dinero.

Su visibilidad, por supuesto, las puso en la mira de los principales afectados. No se sabe si fue DAZN quien inicio la queja formal, o Sky, e incluso pudieron haber sido ambas. Lo cierto es que la acusación se convirtió en un hecho y tras esto, empezó una investigación en Alemania, que luego dio pie a dos grandes redadas en las ciudades de Viena, Tirol, Voralberg, y Salzburgo, las cuales resultaron en la captura de hasta 20 sospechosos.

El delito más grave de esta IPTV pirata, es que pudo obtener el contenido al desencriptar las señales de televisión para hacer una retransmisión desde su portal. Para poder dar con la red criminal en Austria, se necesitó de la ayuda de un equipo experto en tecnología y redes de la oficina federal.

Tras 7 meses de procesos policiales, los sospechosos confesaron

Tras las redadas, se pudieron poner en custodia hasta 20 sospechosos. Estos estaban conformados por ciudadanos turcos especializados en informática, con un rango de edad entre los 23 y 35 años. Hasta ahora, la policía no ha dejado en claro la forma en la que obtuvieron el acceso a las transmisiones de televisión. Se sospecha que pudieron haberlas hackeado, o las obtuvieron desde la Dark Web.

De cualquier forma, tras las redadas, no solo se apresaron a los sospechosos. También fueron confiscadas 60 cuentas bancarias, un coche Audi A7 y la suma nada despreciable de 1,6 millones de euros.

El número de apresados debió significar que se podría tener una pronta colaboración para continuar el caso, sin embargo, no fue así. Se necesitaron de 7 meses para que por fin comenzaran a salir las primeras confesiones. Ahora, en 2023, estas personas enfrentan cargos de vulneración de copyright, fraude comercial y blanqueo de dinero. Los sospechosos han sido liberados, encontrándose a la espera del juicio a sus delitos.

