Hace un año, LaLiga y Movistar Plus+ se unieron para presentar una demanda conjunta ante el Juzgado de lo Mercantil n.º 9 de Barcelona en contra del streaming de fútbol ilegal, cuya sentencia del juzgado resultó a favor de los demandantes. Ahora comienza la segunda fase en la lucha contra aquellos sitios web que ayudan a distribuir ilegalmente contenido de LaLiga.

Como ya sabes, la liga de fútbol española comenzó el pasado sábado 12 de agosto. Esto hace que la noticia sea aún más lamentable para numerosos usuarios. Así que, si eres uno de aquellos que disfrutan los partidos de la liga española a través de dominios piratas, es esencial que estés informado acerca de las 78 webs IPTV que serán objeto de bloqueo.

Todas estas webs para ver fútbol gratis serán bloqueadas por LaLiga

La popularidad de las aplicaciones de IPTV está en rápido aumento, y existen alternativas de gran calidad, como las que mencionamos en el artículo sobre la mejor lista IPTV gratis y legal con más de 7000 canales. Algunos de estos canales incluyen espacios deportivos donde se pueden ver los partidos de fútbol en directo.

Sin embargo, es vital ser precavido con los sitios web que visitas, especialmente ahora que la legislación italiana se ha vuelto más estricta y está imponiendo multas de 5.000 euros para los usuarios de IPTV pirata. No sería sorprendente que una legislación similar llegara a España, especialmente si demuestra ser eficaz.

La noticia de que LaLiga y Telefónica seguirán con sus planes de bloquear 78 sitios web IPTV que ofrecen la posibilidad de ver el fútbol de manera gratuita, ha sido un golpe directo para los aficionados futbol que no disponen de una suscripción con Movistar Plus+ y que ahora no podrán acceder a todos los encuentros del deporte rey.

En el fallo judicial se mencionan diversas plataformas y métodos usados para acceder a los contenidos de LaLiga y Movistar como:

IPTV piratas.

Plataformas que ofrecen listas M3U para acceder a los contenidos no autorizados en ordenadores o a través de las Smart TV.

en ordenadores o a través de las Smart TV. Sitios web gratuitos o de suscripción que proporcionan contenidos en streaming y por medio de enlaces.

y por medio de enlaces. Archivos Torrent usados para compartir contenido.

Lista de las webs que van a bloquearse

Para empezar, te mostraremos las 22 páginas webs de IPTV piratas y las 7 páginas web que comercializan IPTV que han sido señaladas como ilícitas. Estas plataformas se apoyan en listas M3U, un formato de archivo que reúne enlaces y permite al usuario acceder al contenido pirateado simplemente haciendo clic en ellos de manera muy sencilla.

IPTV

6irmz.top

chiletv.xyz

dropfile.com

e7b8bcf34bb8735ca8fe0dad79183299.lig.4retnec.co

emyb.in

firetvset.net

fjernsynet.xyz

fre7.flycany.me

full003tv.xyz

gioggg.net

golatin.online

huang6nis.xyz

iptvsharks.com

magadam1.xyz

nitrotv.us

pelisyseriespty.xyz

santmarcta.life

somosvip.xyz

suptv-nord.com

tecnoiptv.e

theredball.ddnsgeek.com

xentv.club

Páginas web que comercializan IPTV

iptvparatodos.app

tvpremiumhd.tv

bobres.co

iptvwink.com

jokeriptv.net

getsportztv.com

onetvservices.com

También se han encontrado los siguientes 30 sitios webs que proporcionan transmisiones en vivo. Entre estos dominios se encuentran nombres tan reconocibles como el de Rojadirecta TV en vivo o Ace Stream, donde los usuarios acceden a los contenidos en tiempo real o a través de una suscripción.

1stream.top

3papahd3.icu

bdnewszh.com

cricfree.live

cricfree.top

dzeko11.net

es5.sportplus.live

freelive365.nl

hd.crichd.cx

hockeyweb.live

izlemac16.xyz

jokersecretpage.xyz

m.rojadirecta.fun

motornews.live

p2pstreams.live

pepperlive.info

socolive.pro

sportinglive.co

sportsnest.co

stakes100.xyz

techoreels.com

tezgoal.com

vipboxs.com

weakstreams.com

www.cyfostreams.com

www.hdmatch.xyz

www.ovostreams.com

www.rojadirectatvenvivo.com

www.sportnews.to

www.zdsports.org

Finalmente, te mostramos los 19 dominios no autorizados de Torrent, que son pequeños archivos usados para facilitar el intercambio de contenidos entre usuarios de Internet. Estos archivos pueden emplearse para compartir una variedad de medios, desde películas hasta música o libros, mediante una red punto a punto (P2P).

Acestream.org

arenavision.site

www.futbolgratis.workers.dev

explodie.org

open.acgtracker.com

open.stealth.si

share.camoe.cn

thetracker.org

t.nyaatracker.com

tracker.coppersurfer.tk

tracker.electro-torrent.pl

tracker.internetwarriors.net

tracker.tfile.co

tracker.tfile.me

tracker.tiny-vps.com

tracker.torrent.eu.org

tracker.tvunderground.org.ru

tracker.vanitycore.co

zephir.monocul.us

LaLiga y Movistar+ demandan a las grandes operadoras españolas

Adicionalmente, tanto LaLiga como Movistar+ llevaron a cabo una acción legal en contra de las principales operadoras en España debido a la violación de sus derechos de propiedad intelectual. Las empresas demandadas incluyen a Orange Espagne, Vodafone España, Vodafone Ono, MásMóvil, Digi, Telefónica de España y Telefónica Móviles España.

Los usuarios de estas empresas también pueden acceder a los sitios web piratas previamente mencionados, lo que contribuye a la proliferación de la piratería. Esto genera considerables pérdidas, que alcanzan cifras de varios cientos de millones de euros para los dueños de los derechos de los contenidos. Mientras tanto, los portales ilegales se benefician obteniendo datos personales de los usuarios registrados.

Si la página web IPTV que sueles usar para ver fútbol de forma gratuita está incluida entre las 78 que serán bloqueadas por LaLiga y Telefónica, te recomendamos que empieces a buscar alternativas.

