Cuando hace no tanto tiempo imaginábamos cómo sería el futuro con la IA, dispositivos como la «Poetry Camera» se nos venían a la mente. Esta curiosa cámara, que parece que no será una «estafa» como resultó ser el Rabbit R1, utiliza inteligencia artificial para sacar fotos y convertir la imagen capturada en una poesía. Es decir, es una IA de imagen a texto.

La Poetry Camera contradice no solo la naturaleza de las cámaras, sino también a las propias IA generativas cuyo uso principal hasta ahora había sido el de crear imágenes a partir de texto. Y es que, lo que hace la IA integrada de esta cámara, es describir lo que ve de una imagen con la métrica de los haikus (un tipo de poesía japonesa).

Poetry Camera: una cámara que usa la IA de «imagen a texto»

Poetry Camera no surge de una empresa y, de momento, no se produce en masa. De hecho, su carcasa está hecha con una impresora 3D y en su interior lo que tiene es una Raspberry Pi Zero 2 W junto con un módulo de cámara (el Raspberry Pi Camera Module 3). Funciona con GPT-4 de OpenAI, que es el modelo de lenguaje que se encarga de analizar la imagen y describirla en forma de poema.

¡Ah! Y para mostrarte el poema, la Poetry Camera cuenta con una pequeña impresora térmica en la parte inferior. Esto significa que no utiliza tinta en el proceso y que solo necesita un rollo de papel para imprimir los poemas.

Pero… ¿Quién inventó la Poetry Camera? Los diseñadores Kelin Carolyn Zhang y Ryan Mather como parte de un proyecto artístico conjunto.

Así funciona la Poetry Camera 1 de 2

¿Se puede comprar la Poetry Camera?

Los creadores de la Poetry Camera prometieron poner a la venta una edición limitada de la cámara. Sin embargo, todavía no hay fecha confirmada para su lanzamiento comercial. Además, ni siquiera han dado pistas de cuánto costará.

Pero si estás muy interesado en tener una y te ves con las capacidades de crearla, aquí tienes las instrucciones para hacer una Poetry Camera.