OpenAI finalmente ha lanzado al público la nueva versión de su IA generadora de lenguaje bajo en nombre de GPT-4. Esta nueva versión del motor de la plataforma de ChatGPT ha sorprendido a todo el mundo al superar por mucho a su versión anterior, GPT-3.5, lastimosamente esta aún no está disponible para todos, así que aquí te enseñaremos cómo puedes usar GPT-4 lo antes posible.

¿Qué tiene GPT-4 de especial?

En su más reciente demostración, OpenAI reveló varios detalles de GPT-4 de entre los cuales podemos destacar la inmensa cantidad de palabras que puede procesar la IA ahora. Estamos hablando de más de veinte mil palabras, es decir, podrías ingresar una novela completa como comando al GPT-4 y recibir una respuesta de esa longitud también.

GPT-4 también incluye la función para aceptar imágenes como comandos de entrada, pero solamente de entrada, es decir, la IA, aún no puede producir imágenes. Aparte de esto, GPT-4 ha demostrado ser más creativa, sensible y cooperativa, controlando mejor sus alucinaciones y hablando menos de los temas que tiene prohibidos, sin embargo, aún no es perfecta.

¿Cómo puedo hablar con GPT-4 de inmediato?

De momento, ChatGPT aún está impulsado por GPT-3.5 y no se sabe con seguridad si OpenAI planea actualizar el motor de esta plataforma pronto. Pero que eso no te desanime, ya que existen varias maneras con las que puedes empezar a hablar con GPT-4, estas son:

Compra una suscripción a ChatGPT Plus: el servicio de GPT-4 actualmente está disponible en la página oficial de OpenAI, pero para poder usarlo tendrás que ser el propietario de una cuenta de ChatGPT Plus, la cual tiene un coste de 20 $.

Utiliza la IA de Bing: desde el principio Microsoft había admitido utilizar un motor de OpenAI de nueva generación para la IA de Bing y ahora se ha confirmado que hablaba de GPT-4. Únete a la lista de espera de Bing y una vez que estés dentro podrás conversar con GPT-4.

Solicita una API de GPT-4: OpenAI lanzo la opción para que desarrolladores puedan utilizar una API de GPT-4 para sus aplicaciones y proyectos. Lo único que debes hacer es unirte a su lista de espera, tomará algo de tiempo, pero el resultado lo vale.

Prueba con alguna app con GPT-4: GPT-4 ya está disponible en algunas apps que han decidido darle un uso específico a la IA, por ejemplo, la app para aprender a hablar otros idiomas, Duolingo.

Esperamos que GPT-4 esté próximamente disponible para el público en general, pero por ahora te toca buscarlo en donde puedas. Eso ha sido todo por ahora, en nuestro artículo de cómo usar GPT-4, todos los métodos posibles, si conoces alguna otra manera de hacer uso de este servicio, déjalo en la sección de comentarios para que otros también lo conozcan.