ChatGPT Plus ya es oficial: elimina las esperas por 20 $ al mes

A principios de enero surgió la noticia de que OpenAI estaba trabajando en una versión de pago de su popular IA para chatear que ofrecería beneficios interesantes y se llamaría «ChatGPT Professional». Pues bien, esto acaba de confirmarse, aunque con un nombre diferente. Así es, ChatGPT Plus ya es oficial en Estados Unidos y llega con las ventajas que ya se habían filtrado. A continuación, te contamos todos los detalles de esta suscripción del famoso chatbot.

ChatGPT Plus es la nueva versión de pago de ChatGPT que acaba de presentar OpenAI para aquellos usuarios que quieran tener un acceso más completo a la inteligencia artificial con la que puedes conversar. Dicho servicio tiene un precio de 20 dólares mensuales, es decir, unos 18 €/mes al cambio. Pero… ¿Qué beneficios ofrece esta suscripción? Pues los siguientes:

We are piloting ChatGPT Plus, a subscription plan that offers faster response times and reliability during peak hours. And of course, the free tier of ChatGPT is still available. https://t.co/2hEBw6h5Se

— OpenAI (@OpenAI) February 1, 2023