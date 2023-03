Nuevo GPT-4: la IA generativa es más creativa y colaborativa que nunca

Como se había anunciado en las últimas semanas, OpenAI finalmente dio a conocer de forma pública su nuevo sistema de inteligencia artificial: GPT-4, el cual será el modelo que eventualmente reemplace a GPT-3.5, ya que, según sus desarrolladores, esta es una versión mejorada, más creativa, colaborativa y con una menor tendencia a inventar hechos.

Son varias las actualizaciones que trae este nuevo modelo generador de lenguaje, así que si quieres saber más, no dejes de leer.

GPT-4 es más sensible, correcto y creativo, sin embargo, aún no es perfecto

Al utilizar el conocimiento que adquirió de millones de conversaciones, GPT-4 ha logrado mejorar varias de sus debilidades. Por ejemplo, después de someterlo a múltiples pruebas, se demostró una mejora del 29% con respuestas más sensibles al contenido delicado como temas médicos o cuestiones de autolesiones, por ejemplo.

Por otra parte, se reportó también una mejora del 82% en las cuales la IA no respondió a preguntas sobre contenido prohibido, lo cual era un gran problema desde el inicio. De hecho, se volvió una práctica muy común en línea, el tratar de obtener respuestas prohibidas de ChatGPT, pero esto se vuelve cada vez más difícil.

Aun así, el cofundador de OpenAI explico que GPT-4 aún no es perfecto y todavía tiende a «alucinar» en ciertas ocasiones muy específicas. Es decir, la IA aún presenta momentos en los cuales inventará un hecho o una respuesta para responder una pregunta de la cual no tiene conocimiento. Por supuesto, estos incidentes han disminuido, pero siguen pasando, por lo cual se recomienda siempre verificar la información importante suministrada por ChatGPT.

GPT-4 aceptará imágenes como método de entrada y se ampliará a más compañías

Uno de los principales anuncios que más llamó la atención de los seguidores de esta IA fue el hecho de que GPT-4 puede trabajar con comandos de hasta veinte mil palabras y generar respuestas de este mismo largo. Esto es casi ocho veces más de lo que puede hacer GPT-3.5, pero eso no es todo, debido a que, al ser una IA multimodal, también acepta imágenes como contenido de entrada.

Con GPT-4 podrás subir una foto a ChatGPT y hacerle preguntas sobre la foto a la IA. Por ejemplo, en un momento de la demostración pública de GPT-4, se le mostró una foto de una ardilla con una cámara y se le hicieron preguntas al respecto. Una de las preguntas fue por qué esta imagen era graciosa y la IA respondió que era graciosa porque no se espera que una ardilla haga cosas de humanos como usar una cámara.

Esta función está siendo estudiada por una compañía llamada Be My Eyes, la cual ha creado una app para ayudar a las personas con problemas de visión. El objetivo es que la IA pueda comprender imágenes y de esa forma ser los ojos de aquellas personas con una vista limitada, algo que hasta el momento era un trabajo que solamente podía ser realizado por una persona real.

Y Be My Eyes no es la única empresa que se ha unido a esta fiebre de las IA, pues ya habíamos escuchado sobre como Microsoft había invertido en Open AI y había añadido ChatGPT a Bing. Ahora también podemos sumar a esta lista de compañías a Duolingo y a Stripe, los cuales tienen grandes planes para implementar los servicios de la IA a sus plataformas.

¿GPT-4 estará disponible para el público en general?

La respuesta a esta pregunta aún no es muy clara, ya que por el momento solo se sabe que GPT-4 estará disponible próximamente para los usuarios premium de ChatGPT, es decir, aquellos que pagan por ChatGPT Plus. Así que si estás interesado en probar el nuevo GPT-4, te invitamos a crear una cuenta en el sitio oficial de OpenAI.

Otra forma de probar este modelo de la IA generativa es utilizando la IA de Bing, la cual ya está confirmada que funciona con GPT-4. Sin duda, una de las muchas sorpresas del nuevo GPT-4, la IA generativa que es más creativa y colaborativa que sus predecesores.

Eso es todo, por ahora, estaremos al pendiente para reportar más noticias referentes a GPT-4 y sus nuevas y mejoradas funciones. Esperamos, hayas disfrutado este artículo y recuerda que si tienes alguna pregunta solo debes dejarla en la sección de comentarios para que podamos ayudarte.