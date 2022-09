Hay muchas opciones para ver la tele gratis en tu móvil. Una de ellas implica el uso de listas IPTV, que no son más que listas de canales de Televisión por Protocolo de Internet. Aunque suene complicado, el uso de estas listas es muy sencillo para ver la tele por streaming. Cuando buscas «listas IPTV» en Google, encontrarás muchas que te permiten acceder a un montón de canales fácilmente. Sin embargo, la mayoría de ellas son de pago o ilegales.

Además, casi todas las listas IPTV gratis no son actualizables y, además, resultan bastante inestables, lo que significa que una vez que se pierde la conexión con un canal, no podrás seguir viéndolo. Incluso, existen listas IPTV gratuitas que traen malware para infectar tus dispositivos. Ante este oscuro panorama, te traemos una lista IPTV para ver más de 7000 canales de forma gratuita y 100 % legal. Si quieres ver la tele gratis sin riesgos y sin problemas de conexión, usa la lista que te mostraremos a continuación.

Lista IPTV con más de 7000 canales gratis: descárgala aquí de forma legal

Antes de nada, aclaramos que la Televisión por Protocolo de Internet (IPTV) es un método legal para ver la tele según nuestra legislación, y resulta muy útil para las personas que no tienen antenas o no disfrutan de una buena señal. Lo ilegal de la IPTV reside en las listas que te permiten acceder a canales de pago que no han autorizado su emisión por este medio. Por suerte, existen listas IPTV que recopilan canales de televisión en abierto que se pueden transmitir de forma legal por IPTV sin infringir ninguna normativa.

La lista que aquí te recomendamos incluye más de 7000 canales en abierto de todas partes del mundo, adecuadamente organizados en categorías (comedia, música, noticias, infantiles, etc.) para facilitar su búsqueda. Además, está dividida en contenido para todo público y solo para adultos, en caso de que tengas niños en casa. Enseguida te dejamos sus respectivos enlaces de descarga:

Enlace | Lista IPTV completa (incluye canales solo para adultos)

Enlace | Lista IPTV para todo público (ideal para niños)

Para empezar a disfrutar de estas listas IPTV, lo único que necesitas hacer es utilizar una aplicación de IPTV gratis para la tele en Android (también hay apps para Windows, Linux, iOS, etc.). Si necesitas ayuda, aquí tienes cuatro tutoriales que te guiarán el proceso de ver canales IPTV a partir de listas:

Esta lista IPTV forma parte de un proyecto de código abierto en el que están participando muchos usuarios de GitHub, por lo que se prevé que se actualice con el tiempo, ya sea para incorporar nuevos canales o arreglar los caídos. ¡Empieza a ver la tele gratis en tus dispositivos con esta lista IPTV de manera legal!