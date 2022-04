Las listas IPTV son una excelente manera de ver televisión por Internet. Están disponibles en forma de archivos o enlaces M3U que solamente debes añadir a una aplicación para poder reproducirlos. Si la aplicación que vas a usar es Kodi, los pasos a seguir para abrir o ver una lista M3U son facilísimos. Tendrás que hacer casi lo mismo que te explicamos en el tutorial de cómo ver la TDT desde Kodi. De todos modos, enseguida te enseñaremos paso por paso lo que debes hacer para ver una lista M3U en Kodi.

Cómo abrir o ver una lista M3U en Kodi: paso a paso

Cómo abrir o ver listas M3U en Kodi 1 de 9

Antes de nada, ¿ya tienes la lista M3U que quieres ver en Kodi? Si no, puedes usar estas dos que son gratis y legales: lista de IPTV.org y listas de TDTChannels. Una vez que tengas el archivo o lista M3U en tu poder, haz lo siguiente para abrirlo en Kodi:

Entra en Kodi .

. Ve a la opción Add-ons .

. Luego, presiona en Buscar .

. Introduce « PVR IPTV Simple Client » y pincha en el add-on de Kodi que se llama justamente así.

» y pincha en el add-on de Kodi que se llama justamente así. Ahora toca el botón Instalar , pulsa en OK cuando te pidan instalar unos complementos, y espera a que todo se instale.

, pulsa en OK cuando te pidan instalar unos complementos, y espera a que todo se instale. Una vez instalado, regresa al menú principal de Kodi y desde allí dirígete a Add-ons.

y desde allí dirígete a Add-ons. Selecciona Mis Add-ons .

. Elige Clientes PVR .

. Ve a PVR IPTV Simple Client y presiona en Configurar .

. En la pestaña General, elige la Ubicación de la lista M3U pulsando las flechas. Si tienes un archivo M3U, selecciona «Local Path». Si tienes un enlace M3U, elige «Ruta remota».

de la lista M3U pulsando las flechas. Pulsa la opción que está abajo de Ubicación para seleccionar el archivo M3U o ingresar la URL de la lista M3U .

. Después, pulsa en Ok y regresa al menú principal de Kodi.

y regresa al menú principal de Kodi. Ingresa en TV y luego entra en Canales .

y luego entra en . Allí verás todos los canales de la lista M3U que acabas de configurar. Abre el canal que quieres y a disfrutar.

¡Listo! Como verás, no tiene nada de difícil ver una lista M3U en Kodi. Por cierto, este tutorial funciona en todas las plataformas en las que Kodi está disponible: Android, Windows, Linux, iOS, etc. Esperamos que haya sido de utilidad y si necesitas más ayuda, no dudes en dejarnos un comentario.