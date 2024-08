FIFA 16 actualizado a 2025 para Android: descarga el APK

FIFA 16 continúa siendo uno de los juegos de fútbol para móviles más sonados, a pesar de no encontrarse actualmente en la Play Store, gracias a su divertida jugabilidad y gráficos que resultan más que satisfactorios. Lo mejor de todo es que aún puedes jugarlo y actualizarlo al mundo del fútbol actual, gracias a las versiones que van sacando cada año los fans.

Y como seguro sospecharás, el año 2025 ya está llegando en este juego con novedades que no te querrás perder. Tal como en su actualización a 2024, FIFA 16 estrena un nuevo número de jugadores, atuendos, equipamientos y diseños que no habías visto antes.

Cómo instalar FIFA 16 actualizado a 2025 para Android

Nunca está de más recordar que este FIFA 16 es una versión modificada del título original que ya no está disponible. Sin embargo, que sea así no le resta atractivo, pues hace que no eches en falta el auténtico título, con mejoras estéticas que solo le suman puntos. Además, conserva los mismos fichajes, alineaciones, camisetas, equipamientos, diseños de balones y estadios del FIFA 16.

Pero por supuesto, con cada año al que actualiza, esto cambia para añadir novedades y mantener la emoción por lo nuevo. En esta ocasión, hay nuevos fichajes a la mano, entre los cuales destacan futbolistas de renombre como Kylian Mbappé para el Real Madrid, Álvaro Morata para el AC Milán, Niclas Fullkrug para el West Ham, Douglas Luiz para la Juventus, entre otros.

El menú también se viste con nuevas galas, luciendo otros protagonistas más sonados actualmente como Jude Bellingham, Ming Son, Mbappé, etc. De la misma forma, hay nuevas indumentarias, equipamientos actualizados, y la adición de los nuevos estadios en el mundo (como el caso del Santiago Bernabéu).

Para instalar el juego, solo debes entrar al enlace del botón de arriba y descargar los archivos APK, Data y OBB. Si es la primera vez que gestionas este tipo de archivos para instalar un juego, te dejamos al alcance un tutorial para instalar un archivo APK en Android y cómo copiar archivos Data y OBB en tu móvil.

¿Listo para seguir viviendo la emoción del fútbol con esta nueva entrega?