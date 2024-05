En 1994 se presentó el primer juego en un móvil, se trataba de una versión de Tetris para el Hagenuk MT-2000 y desde ese entonces hasta la actualidad, los videojuegos en los móviles han evolucionado de una manera increíble. Títulos como Warzone, Squad Busters, Genshin Impact y muchos más son probablemente los primeros nombres que te vienen a la mente cuando piensas en juegos y en móviles, pero en esta ocasión te traemos los 10 mejores juegos para Android que pesan 0 MB.

Así es, con estos juegos no tendrás que borrar un 90% de las cosas en tu móvil para poder jugarlos, de hecho, estos juegos no ocupan ni un solo MB de la memoria de tu móvil. La forma en la que esto es posible, es porque estos son títulos que pueden ser jugados desde tu navegador, es decir, no hace falta instalarlos. Si esto te ha llamado la atención, no dejes de leer el artículo que hemos preparado para ti.

Noob vs 1000 monsters, un juego de ingenio y puntería

Este juego está disponible en la plataforma de Yandex.com y se trata básicamente de un juego en el cual el objetivo es disparar flechas. Consigue tres estrellas en el modo campaña, asesina a todos los monstruos a tu alrededor y conquista cada nivel.

Jugar | Noob vs 1000 monsters.

PokeRogue, el roguelike de Pokémon

PokeRogue es un juego roguelike en el que lo único que tienes que hacer es embarcarte en un circuito interminable de batallas Pokémon. Experimenta batallas generadas aleatoriamente, batallas dobles, batallas contra jefes y mucho más con Pokémons de hasta la 9na generación. Y si no quieres jugar este título online, siempre puedes probar descargar PokeRogue en tu móvil.

Jugar | PokeRogue.

Scooter Extreme 3D, carreras de motonetas a toda velocidad

Scooter Extreme 3D es un juego que puedes encontrar en Gamesnacks y su jugabilidad es bastante sencilla. Se trata de carreras de motonetas en pantalla vertical con obstáculos, es muy parecido en jugabilidad a Subway Surfers. Llega de primero, colecciona monedas y compra mejoras para tus motonetas.

Jugar | Scooter Extreme 3D.

Wordle, el juego de las palabras ocultas

Wordle en español es un juego para los amantes de los puzzles, ya que básicamente es un juego en el que tienes que encontrar una palabra oculta usando pistas que te da el juego. El reto se modifica cada día con diferentes palabras por descubrir y si sientes que estás atascado y no quieres perder tu racha, siempre puedes visitar nuestro artículo con las respuestas de Wordle.

Jugar | La palabra del día.

CATS, crea robots y enfréntalos en batallas a muerte

CATS es un título de Yandex en el cual tu tarea es crear un robot para lanzarlo a una arena y hacer que pelee contra otro robot. Estos modelos de batalla controlados por pequeños gatos son completamente personalizables y mientras más ganes, más dinero podrás invertir en tus robots para hacerlos más letales.

Jugar | CATS.

Infinite Craft, el juego de la creación infinita

Es probable que ya hayas oído de Infinite Craft, el juego en el que básicamente eres Dios y tu trabajo es generar una enorme variedad de combinaciones. Hasta la actualidad es imposible saber cuáles son todas las combinaciones disponibles en Infinite Craft, pero de seguro podrás divertirte, intentando conseguirlas.

Jugar | Infinite Craft.

Time Shooter 3 S.W.A.T., un FPS en cámara lenta

Si eres de esos que disfrutan un buen FPS, Time Shooter 3 S.W.A.T. es el juego perfecto para ti. Este título de Yandex combina la diversión de los FPS con un factor de movimiento en cámara lenta que da un resultado muy interesante. Tu objetivo es sobrevivir y eliminar a todos tus enemigos utilizando tus rápidos movimientos y los diferentes tipos de armas.

Jugar | Time Shooter 3.

Password Game, el juego de las contraseñas imposibles

Password Game o el juego de la contraseña es un juego de los creadores de Infinite Craft que se basa en crear una contraseña superoriginal, el problema es que los requerimientos de la contraseña cada vez son peores. Este es un juego infinito, pero que de verdad te retara en un nivel mental.

Jugar | Password Game.

Ninja Clash Heroes, un shooter que pesa 0 MB

De nuevo te traemos un shooter por equipos que no querrás perderte y su nombre es Ninja Clash Heroes. Este juego de disparos en equipos es una opción bastante simple para aquellas personas que quieran jugar con sus amigos, pero sin tener que tener un móvil de última generación con todo el almacenamiento disponible.

Jugar | Ninja Clash Heroes.

Kuzbass, descubre el misterio de la desaparición de tu hermana

Por último, pero no menos importante, te tenemos otro juego de Yandex que es muy popular en Android gracias a su historia y jugabilidad. Su nombre es Kuzbass y es un juego de terror en el cual tienes que descifrar acertijos y encontrar ítems para tratar de rescatar a tu hermana que ha sido raptada por fuerzas paranormales.

Jugar | Kuzbass.

Eso ha sido todo por ahora con nuestra lista de los 10 mejores juegos para Android que pesan 0 MB. Esperamos que te hayan gustado y si tienes alguna otra recomendación que no pusimos en esta lista, compártela con el resto de los lectores en la sección de comentarios.