Cómo activar desactivar el chat de voz en Warzone Mobile

Warzone Mobile ya está aquí y todo el mundo está buscando los mejores ajustes para este juego, preguntándose si este juego tiene crossplay, tratando de averiguar cómo activar o desactivar el chat de voz en Warzone Mobile y muchas preguntas más. En este caso, nos encargaremos de todo lo referente al chat de voz.

Si quieres saber cómo habilitar o deshabilitar el chat de voz y el chat de proximidad en Warzone Mobile, has llegado al lugar adecuado. Te daremos una guía paso a paso de cómo hacer esto, pero no te preocupes, esto no es nada difícil de hacer, así que será rápido.

¿Cómo activar o desactivar el chat de proximidad en Warzone Mobile?

Poder hablar con esos jugadores que están cerca de tu posición en el juego es una función bastante útil, pero si prefieres una partida más silenciosa, siempre puedes desactivar el chat de proximidad en Warzone Mobile. Para hacerlo, sigue los pasos que te dejamos a continuación:

Cómo activar o desactivar el chat de proximidad en Warzone Mobile 1 de 4

Ingresa en Warzone Mobile .

. Presiona en Configuración , es decir, el icono del engranaje.

, es decir, el icono del engranaje. Pulsa en la opción que dice Social .

. Selecciona la pestaña de Voz .

. Presiona Sí o No en la sección de Chat de proximidad.

Y así de simple, ya habrás activado o desactivado la función del chat de proximidad en Warzone Mobile. Asegúrate de planear bien esto, ya que muchas veces el comunicarte con aquellos que te rodean en el juego, puede ser la clave para la victoria.

¿Cómo activar o desactivar el chat de voz en Warzone Mobile?

Y ahora, si no quieres nada de interacción por chat de voz con nadie en el juego, siempre puedes apagar todo el chat de voz de Warzone Mobile. Es un proceso bastante sencillo y a continuación te dejaremos todos los pasos necesarios para esto:

Cómo activar o desactivar el chat de voz en Warzone Mobile 1 de 3

Ingresa en Warzone Mobile .

. Presiona en Configuración , es decir, el icono del engranaje.

, es decir, el icono del engranaje. Abre el menú de Sonido .

. Presiona en el interruptor que dice Chat de voz, así podrás activarlo o desactivarlo.

Como puedes ver, es algo fácil de hacer y es bastante rápido, ideal para poder disfrutar de tus partidas en Warzone Mobile de la forma en la que te sientas más cómodo. Eso ha sido todo por ahora con nuestra guía paso a paso de cómo activar o desactivar el chat de voz en Warzone Mobile. Esperamos haber aclarado tus dudas y si aún hay algo que no está muy claro, déjanoslo saber en la sección de comentarios para que podamos ayudarte.