Infinite Craft no es un tema nuevo en esta página, ya hemos hablado de cómo crear a Peter Griffin y a Homero Simpson, cómo crear Roblox, cómo hacer a Messi y a Cristiano, cómo hacer un humano, colores y mucho más. Pero aún nos faltaba hablar de cómo funciona este juego en realidad y explicarle a todos los principiantes cómo se juega a Infinite Craft.

¿Qué es Infinite Craft y cómo funciona?

Infinite Craft es un juego de combinación de elementos para navegadores en el cual los jugadores utilizan los 4 elementos básicos, agua, fuego, viento y tierra, para generar toda clase de cosas. Suena como una premisa bastante simple para un juego, pero esto se va volviendo mucho más complejo conforme el juego avanza.

Neal Agarwal, el creador de este juego, utilizó una IA que es la encargada de crear nuevas combinaciones una y otra vez, lo que hace que el juego sea virtualmente «infinito». Es decir, la diversión está en el proceso, en pensar en cualquier cosa que exista y tratar de encontrar la combinación ideal para dar con ese resultado.

¿Cómo jugar a Infinite Craft?

Es importante mencionar que no existe ninguna app oficial de Infinite Craft, pero eso no significa que no lo puedes jugar en tu móvil, ya que este juego solo necesita un navegador de Internet para poder funcionar. Así que para poder jugar solo necesitas ingresar en la página oficial de Infinite Craft y comenzar a combinar cosas.

La jugabilidad de Infinite Craft varía un poco dependiendo del dispositivo en el que juegues, puesto que en el ordenador se te confiere un espacio de trabajo y los elementos se combinan al arrastrar uno encima del otro. En cambio, en el móvil no tienes este espacio de trabajo, en su lugar tienes tu lista de creaciones que irá creciendo mientras realices más y más combinaciones. Lo único que hace falta es tocar un elemento y luego tocar el otro con el que quieres fusionarlo.

¿Cómo quitar objetos de Infinite Craft?

Si tu espacio de trabajo se está llenando demasiado y quieres hacer una limpieza, siempre puedes quitar objetos de Infinite Craft. Para hacer esto puedes arrastrar los objetos fuera del espacio de trabajo, pero por supuesto esto solo se puede hacer en la versión de PC. Si estás jugando en el móvil no se puede quitar un solo objeto, pero sí puedes volver a comenzar tu lista desde cero presionando en la opción de Reset.

¿Cómo buscar un objeto que hiciste en Infinite Craft?

La mejor forma de hacer esto es directamente en la versión de PC de Infinite Craft de nuevo, debido a que aquí tendrás una lista organizada de todas tus creaciones y puedes colocarlas por orden cronológico, alfabético o en orden de emojis. Además de eso, también tienes una barra de búsqueda en la que puedas escribir lo que quieras buscar. Por otro lado, en el móvil tu mejor opción es usar el buscador de palabras en el navegador para escribir lo que quieres encontrar.

¿Qué significa First Discovery en Infinite Craft?

La razón por la que Infinite Craft es teóricamente «infinito» es porque siempre se estarán descubriendo más y más cosas que agregar al juego. Si de casualidad llegas a combinar algo que jamás nadie había creado antes en este juego, se te dará el premio de First Discovery (Primer descubrimiento) y este nuevo elemento se agregará a la pestaña de Discoveries en tu juego. Recuerda que si reseteas tu juego, todo esto se borrará y ya no podrás recuperarlo.

¿Cuál es el final de Infinite Craft?

La pregunta que muchos se hacen es si acaso este juego tiene un final, pues la verdad es que para el momento de redacción de este artículo aún no se conoce un final para Infinite Craft. De hecho tenemos una lista de combinaciones y recetas de Infinite Craft que tenemos que actualizar constantemente porque se siguen añadiendo más y más términos a diario. Entonces la verdad es que probablemente este juego nunca vaya a tener un final.

Pero eso es gran parte de la diversión, el proceso de descubrir nuevas combinaciones y mezclar toda clase de elementos para observar que producto forman. Tú decides cuando terminar de jugar, el juego sigue creciendo y sigue expandiéndose y eso es lo que hace de Infinite Craft un título tan interesante y entretenido para pasar el rato.

Eso ha sido todo por ahora con nuestra guía para principiantes de cómo se juega a Infinite Craft. Esperamos que te haya gustado y que ya entiendas un poco mejor cómo funciona este título sacado de la mente de Neal Agarwal y si te ha gustado, te recomendamos que pruebes The Password Game, otro juego de Neal que seguro te encantará.